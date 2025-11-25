बेशुद्ध करून हातोडीनं सासूची केली निर्घृण हत्या; चार महिन्यांच्या गर्भवती सुनेला अटक
दिल्लीमधील संगम विहारमध्ये हत्येचा अत्यंत खळबळजनक प्रकार समोर आला. घरातील भांडणाला कंटाळून सासुची हत्या करणाऱ्या चार महिन्यांची गर्भवती असलेल्या सुनेला पोलिसांनी अटक केली आहे.
Published : November 25, 2025 at 3:45 PM IST
नवी दिल्ली - घरात शिरलेल्या चोरांनी ६५ वर्षीय महिलेची हत्या केल्याचा बेबनाव तिच्या सुनेनं रचला होता. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी सखोल तपास करत गुन्ह्याची उकल करत सुनेला अटक केली. सुरुवातीला सुनेनं मारेकरी हे घराबाहेरचे आहेत, हे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी केलेल्या तपासात सुनेनंच सासुची निर्दयीपणानं हत्या केल्याचं समोर आलं. सुनेनं सासुची हत्या चोरट्यांनी केल्याचं भासविण्यासाठी तिचा मृतदेह रॉकेलनं जाळला होता.
उत्तर जिल्हा पोलीस उपायुक्त राजा बांठिया यांनी सांगितलं, आरोपी महिला ही सासू आणि कुटुंबासोबत वजीराबादमधील संगम विहारमध्ये राहत होती. वृद्ध महिलेच्या पतीचा काही वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला होता. हत्येची घटना बुधवारी संगम विहारमधील एका फ्लॅटमध्ये घडली होती. मृत महिला ही तीन मुले आणि सुनेसह राहत होती. हत्येच्यावेळी महिलेच्या दुसऱ्या मुलाची पत्नीदेखील हजर होती. काही तरुण चोरीच्या उद्देशानं घरात शिरले होते, अशी आरोपी महिलेनं प्राथमिक चौकशीदरम्यान माहिती दिली होती. तसेच चोरीला विरोध केल्यानंतर चोरट्यांनी सासुची हत्या करून आग लावली आणि पोबारा केल्याची थाप मारली होती.
बेशुद्ध करून हातोड्यानं केली हत्या- पोलीस उपायुक्त राजा बांठिया यांनी सांगितलं, पोलिसांना सुनेनं सांगितलेल्या माहितीवर संशय होता. पोलिसांनी तपास सुरू केल्यानंतर काही आश्चर्यजनक माहिती समोर आली. पोलिसांनी कठोरपणाचा पवित्रा घेतल्यानंतर सुनेनं गुन्हा कबूल केला. घरातील वाद आणि सासूबरोबर सतत होणाऱ्या भांडणाला कंटाळून हत्या केल्याचं तिनं पोलिसांना सांगितलं. सुरुवातीला दुधात नैराश्यांचं (डिप्रेशन) औषध मिसळून सासूला बेशुद्ध केलं. सासू बेशुद्ध झाल्यानंतर तिची हातोड्यानं हत्या केली.
मृतदेह जाळून रचला नवा कट- पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी घरात चोरटे शिरल्याचा बनाव रचला. हत्येचं स्वरुप कळू नये, याकरिता सासुचा मृतदेह केरोसिन टाकून पेटविला. तसेच घरातील सामान सर्वत्र विस्कटून टाकले. घरात आग लागल्याची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे पथक पोहोचले. त्यांनी आग नियंत्रणात आणली. मात्र, तोपर्यंत महिलेचा मृत्यू झाला होता. घटनास्थळी असलेले काही पुरावे आणि आरोपी सुनेच्या जबाबामधील विसंगतीमुळे पोलिसांनी हे हत्या प्रकरण असल्याचा संशय आला. पोलिसांनी त्वरित कारवाई करून हत्येचा गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली.
मुलाचा विवाह होणार असल्यानं आनंदी होती महिला- पोलीस उपायुक्त राजा बांठिया यांनी सांगितलं, कुटुंबात रेहान, अदनान, सलमान आणि रिजवान हे चार मुले आहेत. रेहान हा त्याच्या कुटुंबासमवेत इंद्रलोकमध्ये राहतो. संगम विहारमधील घरात तळमजल्यावर अदनान राहतो. सलमान आणि त्याची आरोपी पत्नी हे दुसऱ्या मजल्यावर राहतात. यावर्षीच एप्रिलमध्ये सलमान आणि आरोपी महिलेचा विवाह झाला होता. आरोपी महिला ही चार महिन्यांची गर्भवती आहे. मृत महिलेचा मुलगा रिजवान हा सरकारी शाळेत शिक्षक आहे. तो आईसोबत राहतो. रिजवानचा विवाह होणार असल्यानं त्याची आई खूष होती. कुटुंबातील शेवटचं लग्न आहे. सर्व हौस या लग्नात पूर्ण करणार असल्याची महिला सर्व नातेवाईकांना आनंदानं सांगायची.
- पोलीस उपायुक्त बांठिया म्हणाले, दिल्ली पोलिसांनी सासूची हत्या आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या आरोपात आरोपी सुनेला अटक केली आहे. या गुन्ह्यातील महत्त्वाचे पुरावे पोलिसांनी गोळा केले असून कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.
हेही वाचा-