मनी लाँड्रिंग प्रकरण : I-PAC चे संचालक विनेश चंडेल यांना 10 दिवसांची ईडी कोठडी
ईडीनं 13 एप्रिलला रात्री उशिरा विनेश चंडेल यांना कोर्टात हजर केलं होतं.
Published : April 14, 2026 at 1:53 PM IST
नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या 'इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी'चे (I-PAC) सह-संस्थापक विनेश चंडेल यांना दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टानं दहा दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे. मंगळवारी (14 एप्रिल) सकाळी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बर्नाला टंडन यांनी विनेश चंडेल यांना ईडी कोठडी सुनावली आहे.
कंपनीची मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत चौकशी : ईडीनं 13 एप्रिलला रात्री उशिरा विनेश चंडेल यांना कोर्टात हजर केलं होतं. आज सकाळपर्यंत चाललेल्या सुनावणीनंतर कोर्टानं त्यांना दहा दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, पीएसी कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये विनेश चंडेल यांची 33 टक्के हिस्सेदारी आहे. या कंपनीची मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणी सर्वात आधी दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला होता.
कंपनी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रचाराचे काम पाहते : 8 जानेवारीला ईडीनं I-PAC चे संचालक प्रतीक जैन यांच्या कोलकाता येथील निवासस्थानी छापा टाकल्यानंतर या प्रकरणाला सुरुवात झाली. ईडीकडून कथित कोळसा घोटाळ्याच्या तपासाचा भाग म्हणून हा छापा टाकण्यात आला होता. दरम्यान, I-PAC ही कंपनी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रचाराचे काम पाहते. तसंच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी छाप्यादरम्यान तपासात अडथळा आणण्यासाठी I-PAC कार्यालयात पोहोचल्या होत्या. तसंच त्यांनी काही कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे सोबत नेले, असा आरोप ईडीनं केला. मात्र, ममता बॅनर्जी यांनी नंतर हे आरोप फेटाळून लावले.
The arrest of Vinesh Chandel, co-founder of I-PAC, barely 10 days before the Bengal elections, is not just alarming- It shakes the very idea of a level playing field.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) April 13, 2026
At a time when WB should be moving toward free and fair elections, this kind of action sends a chilling message:…
निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत गंभीर चिंता : दुसरीकडे, विनेश चंडेल यांना अटक झाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. विनेश चंडेल यांच्या अटकेमुळं निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली असून, यामुळं 'समान संधीच्या मूळ कल्पनेलाच धक्का बसला आहे, असं अभिषेक बॅनर्जी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर म्हटलं आहे. तसंच पश्चिम बंगालनं मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या दिशेनं वाटचाल करायला हवी होती, अशा वेळी अशा प्रकारची कृती एक थरकाप उडवणारा संदेश देते : जर तुम्ही विरोधकांसोबत काम केलं, तर तुमचा क्रमांक त्यानंतर लागू शकतो. ही काही लोकशाही नव्हे, ही निव्वळ दडपशाही आहे, असंही त्यांनी पुढं नमूद केलं आहे.
