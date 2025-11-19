बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण : गँगस्टर अनमोल बिश्नोईला पटियाला हाऊस न्यायालयानं ठोठावली 11 दिवसांची एनआयए कोठडी
कुख्यात गंगस्टर अनमोल बिश्नोई याचं आज भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आलं. एनआयएनं त्याला दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयात हजर केलं. यावेळी न्यायालयानं त्याला 11 दिवसांची कोठडी ठोठावली.
Published : November 19, 2025 at 8:05 PM IST
नवी दिल्ली : बाबा सिद्दीकी हत्याकांड प्रकरणात कुख्यात गँगस्टर अनमोल बिश्नोई याला अमेरिकेतून बुधवारी सकाळी प्रत्यार्पण करुन भारतात आणण्यात आलं. इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच एनआयएनं त्याला अटक केली. त्याला आज दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयात हजर करण्यात आलं. राष्ट्रीय तपास संस्थेनं त्याची 15 दिवसांची कोठडी मागितली आहे. त्यामुळे अनमोल बिश्नोई याच्या कोठडीवर काही वेळातच निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
अनमोल बिश्नोईवर बाबा सिद्दीकी हत्याकांडाचा आरोप : गँगस्टर अनमोल बिश्नोईवर अनेक हायप्रोफाइल गुन्हेगारी प्रकरणांत सहभागी असल्याचा आरोप आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येचा तो प्रमुख आरोपी मानला जातो. 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी बाबा सिद्दीकी यांची मुंबईतील त्यांच्या मुलाच्या कार्यालयाबाहेर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला यांच्या हत्येतील हल्लेखोरांना लॉजिस्टिकल सपोर्ट पुरवण्याचं आणि अभिनेता सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबार करण्याचा कट रचण्याचे गंभीर आरोपही त्याच्यावर आहेत.
अनमोल बिश्नोई भारतातून फरार : अनमोल बिश्नोई हा 2022 पासून भारतातून फरार होता. कॅनडा आणि अमेरिकेत राहत असताना तो परदेशातून लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचं सिंडिकेट चालवत असल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. तो खंडणी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी आणि हत्या यासारख्या गुन्ह्यात सहभागी होता. एनआयएनं त्याच्यावर 10 लाख रुपयांचं बक्षीसही जाहीर केलं होतं. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी त्याचं भारतात प्रत्यार्पण करणं हे भारतीय तपास संस्थांसाठी, विशेषतः एनआयएसाठी, महत्वाचं मानलं जाते. अनमोल बिश्नोई याचं प्रत्यार्पण झाल्यानं गुंड आणि शस्त्रास्त्र तस्करांमधील संबंध उलगडण्यात यश येणार असल्याचा अंदाज लावण्यात येत आहे. दिल्लीत आणल्यानंतर, एनआयएनं त्याला थेट पटियाला हाऊस न्यायालयातील विशेष न्यायालयात हजर केलं. अनमोल बिश्नोई भारतात परतल्यानं सुरक्षा यंत्रणा देखील हाय अलर्टवर आहेत. त्याच्या जीवाला अनेक टोळ्यांकडून धोका निर्माण होऊ शकतो.
हेही वाचा :
- बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण : गँगस्टर अनमोल बिश्नोईला आणणार भारतात, उद्या दिल्लीत पोहोचण्याची शक्यता
- कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई याला धक्का; भाऊ अनमोल बिश्नोईच्या कॅलिफोर्नियात आवळल्या मुसक्या
- बाबा सिद्दीकी हत्याकांड : मारेकरी मेसेजिंग अॅपद्वारे होते अनमोल बिश्नोईच्या थेट संपर्कात, मुंबई पोलिसांचे धक्कादायक खुलासे