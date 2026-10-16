"देशात तिरंगा फडकवणं गुन्हा झालाय का?"; सेंट्रल पार्क बंद केल्याने अभिजीत दिपकेंचा संताप
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीने कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये आज (16 ऑक्टोबर) ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियानांतर्गत तिरंगा फडकवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे
Published : October 16, 2026 at 8:57 AM IST
नवी दिल्ली : 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ने शुक्रवारी (16 ऑक्टोबर) आयोजित केलेल्या 'लहरा दो तिरंगा' मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. प्रशासकीय कारणांचा हवाला देत, एनडीएमसीने (NDMC) कनॉट प्लेसस्थित सेंट्रल पार्क दोन दिवसांसाठी बंद ठेवण्याबाबत नोटीस जारी केली आहे.
यानंतर सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सरकार आणि पोलिसांवर तीव्र टीका केली आहे. देशात तिरंगा फडकवण्यासाठी तुरुंगात जावं लागलं, तरी आपण त्यासाठी तयार असल्याचं त्यांनी गुरुवारी (15 ऑक्टोबर) रात्री आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं.
अभिजीत दिपके म्हणाले की, ते आणि त्यांचे सहकारी 16 ऑक्टोबर रोजी नागरिक म्हणून शांततेत तिरंगा फडकवण्यासाठी जाणार आहेत. देशात तिरंगा फडकवण्यासाठी तुरुंगात जावं लागणार असेल, तर त्यासाठीही आपण तयार आहोत. भारतात तिरंगा फडकवणं हा गुन्हा झाला आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तिरंगा फडकवल्यामुळे तुरुंगात जावे लागले, तरी आपण मागे हटणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीने कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये आज (16 ऑक्टोबर) ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियानांतर्गत तिरंगा फडकवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर 16 आणि 17 ऑक्टोबर रोजी सेंट्रल पार्क बंद ठेवण्याचा निर्णय आणि परिसरातील वाढीव सुरक्षा व्यवस्थेवर दीपके यांनी प्रश्न उपस्थित केले. संघटनेने पार्कमध्ये तिरंगा फडकवण्याची घोषणा केल्यानंतर प्रशासनाने पार्कच बंद केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘100 ठिकाणी तिरंगा फडकवण्याची घोषणा केली, तर सर्व ठिकाणे बंद करणार का?’ :
‘आम्ही उद्या 100 ठिकाणी तिरंगा फडकवण्याची घोषणा केली, तर प्रशासन ही सर्व 100 ठिकाणं बंद करणार का?’ असा सवाल कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपकेंनी सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना केला आहे. तिरंगा फडकवण्याबाबत प्रशासनाकडून निर्बंध लादले जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
दिपकेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेचं उदाहरण देत, त्यांच्या पक्षानं एखाद्या सभेत तिरंगा घेऊन जाण्याचं आवाहन केलं, तर ती सभाही रद्द केली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. प्रशासनाला तिरंगा फडकवण्याची एवढी भीती का वाटते, असा सवालही त्यांनी केला. आपल्या पक्षाच्या सदस्यांच्या मागे मोठ्या संख्येनं पोलीस तैनात केलं जात असून, ज्या ठिकाणी आंदोलन करण्याची इच्छा आहे, तिथे प्रशासनाकडून निर्बंध लादले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
‘तिरंगा कोणाची खासगी मालमत्ता नाही’ :
पत्रकार परिषदेत दिल्ली पोलिसांनी शांततेत राष्ट्रीय ध्वज फडकवण्यासाठी कथितरीत्या ११ जणांना परवानगी दिल्याच्या मुद्द्यावरही अभिजीत दिपके यांनी आक्षेप घेतला. राष्ट्रीय ध्वज कोण फडकवू शकतो आणि कोण नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार दिल्ली पोलिसांना कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी केला. देशात तिरंगा फडकवण्यासाठीही पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागणार का, अशी विचारणाही त्यांनी केली. तिरंगा हा कोणत्याही व्यक्तीची किंवा संघटनेची खासगी मालमत्ता नसून, तो देशातील प्रत्येक नागरिकाचा अभिमान आहे, असे अभिजीत दिपकेंनी सांगितलं.
'सौरभ आणि आशुतोष यांच्या अटकेला न्यायालयात आव्हान देणार' :
तिरंगा फडकवल्याप्रकरणी सौरभ आणि आशुतोष यांना अटक करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत दिपकेंनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या दोघांचा गुन्हा केवळ तिरंगा फडकवणं एवढाच होता, असा दावा त्यांनी केला. पोलिसांच्या या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देणार असून, गरज पडल्यास उच्च न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
पोलिसांनी आधी दोघांना ताब्यात घेतलं आणि त्यानंतर त्यांना अटक केली, असा आरोप दिपकेंनी केला. या संपूर्ण कारवाईला कायदेशीर मार्गानं आव्हान देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
‘आम्ही गांधी आणि आंबेडकरांचे अनुयायी; हिंसा करणार नाही’ :
16 ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आलेला कार्यक्रम शांततेत पार पडेल, असं अभिजीत दिपकेंनी सांगितलं. त्यांचा पक्ष महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर विश्वास ठेवतो. नागरिक म्हणून शांततेत तिरंगा फडकवणार असून, कोणत्याही प्रकारची हिंसा किंवा असंवैधानिक कृत्य केलं जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. शांततेत तिरंगा फडकवण्यासाठी तुरुंगात जावं लागलं, तरी त्यासाठी तयार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. आपल्या आंदोलनाचा उद्देश सत्तापरिवर्तन नसून, सरकार आणि संबंधित यंत्रणांकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करणे हा आहे, असं दिपके म्हणाले.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची मागणी :
अभिजीत दिपकेंनी निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावरूनही सरकारवर निशाणा साधला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पद्धतीनं नव्या निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा केली. सरकार पाडणं किंवा सत्तापरिवर्तन करणं हा आपल्या पक्षाचा उद्देश नसून, निवडणूक आयोगात पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि उत्तरदायित्व असावे, अशी मागणी असल्याचं त्यांनी सांगितलं.