अमित शाह दिल्लीतील स्फोटाच्या ठिकाणी दाखल, स्फोटात ८ जण ठार
लाल किल्ल्याजवळ एका कारमध्ये स्फोट झालाय. स्फोटामुळे मोठी आग लागली आहे. आग विझवण्याचं काम सुरू आहे. ८ जण ठार झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
By PTI
Published : November 10, 2025 at 7:35 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 9:35 PM IST
नवी दिल्ली - संध्याकाळी लाल किल्ल्याजवळ एका कारमध्ये स्फोट झालाय. या ठिकाणी लागलेल्या आगीपासून बचाव कार्य सुरू आहे. तसंच घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या पाठवण्यात आल्या आहेत, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या या स्फोटात आठ जणांचा मृत्यू, तर २४ जण जखमी झाले असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
लाल किल्ला परिसरातील कार स्फोटानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी घटनास्थळी लगेच जाणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. घटनास्थळाबरोबरच अमित शाह रुग्णालयातही जाणार आहेत. तसंच या स्फोटाच्या सर्वच संभावनांचा तपास करत असल्याचं अमित शाह यांनी सांगितलं. सध्या तपासाकरता स्फोटाच्या ठिकाणचे सर्वच अवशेष एकत्र करण्यात येत आहेत, अशी माहितीही शाह यांनी रात्री सव्वा नऊच्या सुमारास माध्यमांना दिली. दिल्ली क्राईम ब्रँच तसंच दिल्ली पोलीस, एनएसजी, एएफएस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. त्यांनी तपासाला सुरुवातही केली आहे. या घटनास्थळाजवळच्या तसंच आसपासच्या सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि सगळ्याच गोष्टींच्या तपासाचे आदेश दिले आहेत, अशीही माहिती अमित शाह यांनी दिली.
#WATCH | A call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage. A total of 7 fire tenders have reached the spot. A team from the Delhi Police Special Cell has… pic.twitter.com/F7jbepnb4F— ANI (@ANI) November 10, 2025
लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या स्फोटाबाबत दिल्ली अग्निशमन दलाला फोन आला. "जवळील गाड्यांवरही या स्फोटाचा परिणाम झाला आहे," असं अधिकाऱ्याने सांगितलं. हा परिसर मोकळा करण्यात आला आहे.स्फोटानंतर फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी पोहोचली आहे. दिल्लीचे पोलीस आयुक्त सतीश गोलचा माध्यमांना माहिती देताना म्हणाले, "आज संध्याकाळी ६.५२ वाजताच्या सुमारास, एक संथ गतीने जाणारे वाहन लाल दिव्याजवळ थांबले. त्या वाहनात स्फोट झाला आणि स्फोटामुळे जवळील वाहनांचेही नुकसान झाले. सर्व एजन्सी, एफएसएल, एनआयए येथे दाखल झाल्या आहेत. या घटनेत काही लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि काही जखमी झाले आहेत. परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. गृहमंत्र्यांनीही आम्हाला फोन केला आहे आणि वेळोवेळी त्यांच्यासोबत माहिती शेअर केली जात आहे."
#WATCH | Delhi: Multiple casualties have been brought to the LNJP hospital due to the blast near Gate No 1 of Red Fort Metro Station. Several people have been injured in the incident, sources tell ANI— ANI (@ANI) November 10, 2025
(Visuals from the spot) pic.twitter.com/Utih8Qmq6U
लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ एका कारमध्ये स्फोट झाल्याचा फोन आला, त्यानंतर तीन ते चार गाड्यांनाही आग लागली आणि त्यात या गाड्यांचं मोठं नुकसान झालं. त्यानंतर सुरुवातीला पाच आणि नंतर दोन अशा एकूण ७ अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाची एक टीम देखील घटनास्थळी पोहोचली आहे, अशी माहिती दिल्ली अग्निशमन विभागानं दिली आहे. या स्फोटानंतर संपूर्ण दिल्लीमध्ये सतर्कता बाळगण्यात येत आहे. तसंच अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
#WATCH | Delhi: Delhi Police Commissioner Satish Golcha says, " today at around 6.52 pm, a slow-moving vehicle stopped at the red light. an explosion happened in that vehicle, and due to the explosion, nearby vehicles were also damaged. all agencies, fsl, nia, are here... some… pic.twitter.com/uIt7NRziur— ANI (@ANI) November 10, 2025
दिल्ली कार स्फोटासंदर्भातील ठळक घडामोडी
- लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर चांदणी चौक बाजारपेठ मंगळवारी बंद राहणार : बाजार संघटनेचे अध्यक्ष संजय भार्गव.
- दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ झालेल्या स्फोटानंतर फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी पोहोचली.
- आजच दुसऱ्या एका कारवाईत, जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी फरिदाबादमध्ये एका डॉक्टरच्या घरावर छापा टाकला होता. या छाप्यामध्ये पोलिसांनी ३६० किलो ज्वलनशील पदार्थ, एके-४७ रायफल आणि मोठ्या प्रमाणात दारूगोळा जप्त केला होता. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी डॉ. आदिल अहमदला अटक केली. चौकशीदरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी फरिदाबादच्या धौज भागात एका भाड्याच्या घरात छापा टाकला. १४ वेगवेगळ्या काळ्या बॅगांमध्ये ज्वलनशील पदार्थांसह काही रसायने पोलिसांनी जप्त करण्यात केली आहेत.
फरिदाबाद कारवाईनंतर आजच संध्याकाळी दिल्लीत हा स्फोट झाला आहे. त्यामुळे या स्फोटाचा आणि सकाळच्या कारवाईचा संबंध आहे का, यासंदर्भात लोकांच्यामध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे याअनुषंगानेही पोलीस तपास करण्याची शक्यता आहे.