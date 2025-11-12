व्हॉईट कॉलर दहशतवादी मॉड्यूल उघडकीस; जम्मू काश्मीरमधून संशयित डॉक्टरला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
दिल्लीमधील स्फोटानंतर पोलिसांनी जम्मू काश्मीरमध्ये कारवाईचा फास आवळण्यास सुरुवात केली आहे. काश्मीरमधून आणखी एका डॉक्टरला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे.
Published : November 12, 2025 at 2:43 PM IST
श्रीनगर- दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या तपाससंस्थांनी काश्मीरमधून आणखी एका डॉक्टरला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे. डॉ. तजम्मुल अहमद मलिक असे या ताब्यात घेतलेल्या डॉक्टरचं नाव आहे. हा डॉक्टर दक्षिण काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. तो श्री महाराजा सिंग हॉस्पिटलमध्ये (SMHS) कार्यरत होता.
तजम्मुल मलिकला कशासाठी ताब्यात घेतलं आहे, याबाबत अद्याप सविस्तर माहिती समोर आलेली नाही. हा दहशतवादी हल्ल्यानंतर चर्चेत आलेला जम्मू काश्मीरमधील पाचवा डॉक्टर आहे. जम्मू काश्मीर पोलिसांनी जैश-ऐ-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित असलेल्या व्हॉईट कॉलर मॉड्य़ूलचादेखील उल्लेख केला आहे. डॉ. उमर नबी हा दहशतवादी हल्ल्यातील सूत्रधार आहे. गेल्या महिन्यापासून जम्मू काश्मीरमधील पोलीस त्याच्या रडारवर होते. डॉ. मुझम्मील शकील हा पुलवामाचा रहिवासी आहे. तो फरिदाबादमधील अल फलह रुग्णालयात कार्यरत होता. तर डॉ. आदील अहमद हा अनंतनागमधील असून तो सहरानपूरमधील मेडीकेअर रुग्णालयात कार्यरत होता. त्यांना या महिन्याच्या सुरुवातीलाच पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं.
दहशतवाद्यांचे मोठे नेटवर्क उघडकीस- जम्मू काश्मीर पोलिसांनी सोमवारी फरिदाबादमध्ये २९०० किलो अमोनियम नायट्रेटसह मोठ्या प्रमाणात स्फोटकांचा साठा आणि शस्त्रे जप्त करून कारवाई केली होती. पोलीस आणि सुरक्षा दलाला धमकी देणारे जैश-ए-मोहम्मद संघटनेची पोस्टर श्रीनगरमध्ये लागल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला असता दहशतवाद्यांचे हे नेटवर्क उघडकीस आले. या प्रकरणाचा तपास करताना कोणतीही माहिती समोर येऊ नये, यासाठी काळजी घेण्यात आली होती, अशी माहिती अधिकाऱ्यानं दिली. कोणत्याही प्रकारची गुन्हेगारी किंवा इतर दहशतवाद्यांशी संबंधित पार्श्वभूमी नसलेल्या दहशतवाद्यांचे नेटवर्क उघडकीस आले आहे. गेल्या काही वर्षातील हे सर्वात मोठे उघडकीस आलेले दहशतवाद्यांचे नेटवर्क आहे.
१,००० हून अधिक लोकांना ताब्या घेतलं- दिल्लीमधील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये पोलिसांनी अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. १,००० हून अधिक संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. यामध्ये जमात-ए-इस्लामीसारख्या बंदी घातलेल्या संघटनांचे सदस्य आणि ज्यांचे नातेवाईक पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी म्हणून भारताविरोधात कार्यरत आहेत, अशा लोकांचा समावेश आहे.एकट्या कुलगाममधून पोलिसांनी सुमारे ५०० जणांना ताब्यात घेतलं आहे. कुलगाम हे एकेकाळी दहशतवादाचे केंद्र होते.
