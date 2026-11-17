दिल्लीत इमारत कोसळली, एका मुलीसह दोघांचा मृत्यू, अनेक जण जखमी
घटनेची माहिती मिळताच, पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथकं तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाली असून बचावकार्य सुरू केले.
Published : November 17, 2026 at 3:17 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 3:23 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीच्या शाहदरा जिल्ह्यातील विवेक विहारच्या ज्वाला नगर परिसरात मंगळवारी (17 नोव्हेंबर) एक जुनी इमारत कोसळली. या घटनेत एका लहान मुलीसह दोघांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. दरम्यान, या घटनेमुळं परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. घटनेची माहिती मिळताच, पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथकं तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाली असून बचावकार्य सुरू केले.
दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, मंगळवारी सकाळी सुमारे 10:09 वाजता विवेक विहार पोलीस ठाण्यात इमारत कोसळल्याचा आणि काही लोक ढिगाऱ्याखाली अडकल्याचा पीसीआर कॉल आला. माहिती मिळताच, पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी मदत व बचावकार्य सुरू केलं आहे. कॅट रुग्णवाहिकेच्या मदतीनं ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या सर्व सहा जणांना बाहेर काढून, त्यांना हेडगेवार रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दरम्यान, या घटनेमुळं परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.
Delhi: A two-storey building collapsed in the Jwala Nagar area of Vivek Vihar in Shahdara district https://t.co/w7boh36gwh— IANS (@ians_india) November 17, 2026
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तीन वर्षांची खुशबू आणि 30 वर्षीय पिंटू यांना रुग्णालयात मृत घोषित करण्यात आलं. 27 वर्षीय लड्डू उर्फ देवांश, 35 वर्षीय विकास, 25 वर्षीय आकाश आणि 22 वर्षीय दिलीप उर्फ डिम्पा हे जखमी झाले आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही इमारत सुरेंद्र सिंग यांची होती आणि सर्व सहा पीडित हे भाडेकरू होते. शाहदरा जिल्ह्याचे डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बचावकार्य सुरू केले. पुढील तपास आणि आवश्यक कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. तर उत्तर एमसीडीचे अध्यक्ष पंकज लुथरा यांनी सांगितलं की, ही इमारत 40-50 वर्षे जुनी होती.
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