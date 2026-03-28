दिल्ली विमानतळावर इंडिगो विमानाचे इमर्जन्सी लँडिंग; सर्व प्रवासी सुखरुप

विमानाच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाल्यानंतर सकाळी 10:39 वाजता इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इमर्जन्सी घोषित करण्यात आली.

IndiGo flight makes emergency landing at Delhi's IGI airport; engine failure suspected!
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 28, 2026 at 1:58 PM IST

नवी दिल्ली : विशाखापट्टणमहून दिल्लीला येणाऱ्या इंडिगोच्या विमानामध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचं समोर आलं. यामुळं काहीकाळ दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भीतीचं वातावरण पसरलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (28 मार्च) इंडिगो विमानाच्या इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. ज्यावेळी विशाखापट्टणमहून दिल्लीला येणाऱ्या दिल्लीला येणाऱ्या विमानाच्या इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचे समजताच वैमानिकानं एटीसी (एअर ट्रॅफिक कंट्रोल) कडे तत्काळ विमान लँडिंगची परवानगी मागितली. त्यानंतर परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन विमानतळावर इमर्जन्सी घोषित करण्यात आली. मात्र, वैमानिकाच्या प्रसंगावधानामुळं विमान धावपट्टीवर सुरक्षितपणे उतरले.

कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात : मिळालेल्या माहितीनुसार, विमानाच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाल्यानंतर सकाळी 10:39 वाजता इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इमर्जन्सी घोषित करण्यात आली. बोईंग 737 या विमानात 160 प्रवासी होते. वैमानिकांनी प्रसंगावधान दाखवत सकाळी 10:59 वाजता विमान धावपट्टीवर सुरक्षितपणे उतरवले. दरम्यान, इमर्जन्सी घोषित केल्यानंतर धावपट्टी 28 रिकामी करण्यात आली आणि कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली. तसंच, कोणतीही अनुचित घटना हाताळण्यासाठी धावपट्टी च्या आसपास रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. विमानतळावरील इतर कामकाजही तात्पुरते थांबवण्यात आलं होतं.

सर्व प्रवासी सुखरुप : विमान उतरल्यानंतर तांत्रिक तज्ज्ञांच्या एका पथकानं तत्काळ विमानाची तपासणी केली. विमानातील सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. विमान सुरक्षितपणे उतरल्याची बातमी मिळताच प्रवासी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. तसंच विमानाच्या इंजिनमध्ये बिघाड कशामुळं झाला? याचा तपास सध्या सुरू आहे. दरम्यान, या घटनेबाबत इंडिगो एअरलाइन्सनं प्रतिक्रिया दिली आहे. इंडिगो एअरलाइन्सनं म्हटलं आहे की, "तांत्रिक समस्येमुळं विमानाला प्राधान्यानं लँडिंग करावं लागलं. कोणत्याही सुरक्षा उपायांमध्ये तडजोड करण्यात आली नाही. विमान तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असून, विमान बिघाडाच्या नेमक्या कारणाचा तपास सुरू आहे."

हेही वाचा :

  1. 'देशात लॉकडाऊन लादलं जाणार नाही': मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान मोदी यांचा स्पष्ट संदेश; मध्य-पूर्वेतील संकटावर केली चर्चा
  2. नेपाळचे माजी पंतप्रधान के.पी. ओली यांना अटक: 'Gen-Z' आंदोलनादरम्यान निष्काळजीपणाचा आरोप; 76 जणांचा गेला होता जीव
  3. 'मी महादेव, तू पार्वती' म्हणत अत्याचार; खरातनंतर आणखी एक भोंदूबाबा ऋषिकेश वैद्य पुणे पोलिसांच्या जाळ्यात

