दिल्लीत स्फोट करण्यापूर्वी दहशतवाद्यानं नूहमध्ये भाड्यानं घेतलं होतं घर, सीसीटीव्हीमध्ये काय दिसलं?
दिल्ली बॉम्बस्फोटातील संशयित उमर नबीनं नूहमध्ये एक खोली घेतली होती. त्या संदर्भात सीसीटीव्ही फुटेज मिळाल्यानंतर पोलीस सखोल तपास करत आहेत.
Published : November 16, 2025 at 8:11 AM IST
नूह (चंदीगड): दिल्ली बॉम्बस्फोटातील आरोपींवर कारवई करताना केंद्रीय तपास यंत्रणांना नूह जिल्ह्यात एक महत्त्वपूर्ण यश मिळालं आहे. तपास पथकांनी नूह येथील गोयल अल्ट्रासाऊंड अँड डायग्नोस्टिक सेंटर (बालाजी पेट्रोल पंप जवळ, दिल्ली-अलवर रोड) येथून सीसीटीव्ही फुटेज मिळवलं आहे. या फुटेजमध्ये संशयित दहशतवादी उमरची कार स्पष्टपणे दिसत आहे. उमरनं दिल्ली बॉम्बस्फोटापूर्वी १० दिवसांसाठी हरियाणामधील नूहमध्ये एक खोली भाड्याने घेतली होती.
शनिवारी केंद्रीय तपास यंत्रणांचं पथक नूहच्या हिदायत कॉलनी, पिंगवन रोड आणि आजूबाजूच्या अनेक भागात पोहोचले. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तपास यंत्रणांचा शोध सुरू होता. शनिवारी रात्री उशिरा केंद्रीय तपास यंत्रणांनी गोयल अल्ट्रासाऊंड अँड डायग्नोस्टिक सेंटरमधील सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं. दिल्लीमधील स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या डॉ. उमर नबीनं ज्या घरात मुक्काम ठोकला होता, त्या घरावर तपास यंत्रणांनी नजर ठेवली. दोन दिवस केंद्रीय तपास यंत्रणांनी नूह शहरातील विविध ठिकाणी असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरेचे फुटेज तपासले.
- फरीदाबादमधील अल फलाह विद्यापीठात इलेक्ट्रिशियन असलेल्या शोएबनं उमरला घर मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. शोएबला यापूर्वीच पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. इलेक्ट्रिशियनची नातेवाईक असलेली महिला घरमालकनं उमरला १० दिवसांसाठी घर भाड्यानं दिले होतं. सध्या घराला कुलूप असून ती महिला तिच्या कुटुंबासह बेपत्ता असल्याची माहिती आहे. तपास यंत्रणांकडून तिचा शोध सुरू आहे.
VIDEO | Haryana: The car involved in the Red Fort blast in Delhi was seen passing through a toll plaza on the Delhi-Mumbai Expressway in the Firozpur Jhirka area of Nuh district. The white i20 car crossed the toll around 1:30 am, as captured on CCTV footage.— Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2025
Investigating… pic.twitter.com/PhjDEkZEdw
नूहमध्ये रचला कट- दहशतवादी उमर हा दिल्ली बॉम्बस्फोटात वापरल्या जाणाऱ्या ह्युंदाई आय२० कारमधून फिरोजपूर झिरका टोल प्लाझामधून बाहेर पडताना दिसला होता. दिल्ली बॉम्बस्फोटांसाठी अमोनियम नायट्रेट विकल्याबद्दल तपास यंत्रणांनी नूहमधील एका खत विक्रेत्याला आधीच ताब्यात घेतलं आहे. तपासयंत्रणांचा अंदाज आहे की, दहशतवादी उमर नबीनं नूहमध्ये त्याच्या १० दिवसांच्या वास्तव्यादरम्यान संपूर्ण कट रचला. तेथून तो स्फोटके भरून दिल्लीला निघून गेला. तथापि, याची पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
आणखी काही जणांना अटक होण्याची शक्यता- स्थानिक पोलीसदेखील केंद्रीय तपास संस्थांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत. परिसरात दक्षता वाढविण्यात आली आहे. तपास अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. परंतू, दहशतवादी मॉड्यूलची मुळे नूहमध्ये पसरल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. येत्या काही दिवसांत आणखी जणांना अटक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचा-