लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ स्फोट : अमित शाह लोकनायक रुग्णालयात जखमींना भेटले, घटनास्थळालाही दिली भेट
By ANI
Published : November 10, 2025 at 10:35 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 10:57 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनवर झालेल्या स्फोटात जखमी झालेल्या लोकांची लोकनायक रुग्णालयात भेट घेतली. लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ झालेल्या स्फोटात ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे असं शाह यांनी सांगितलं, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत.
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort Metro Station | Union Home Minister Amit Shah arrives at the spot.— ANI (@ANI) November 10, 2025
A blast took place in a Hyundai i20 car near the Red Fort in Delhi today at around 7 pm. Due to the blast, eight people have died so far. pic.twitter.com/QiDQrTJHXs
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्ली पोलिसांचे सीपी सतीश गोलचा आणि लोकनायक रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या पथकासोबत बैठक घेतली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं की, सोमवारी संध्याकाळी ७ वाजता दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळील सुभाष मार्ग वाहतूक सिग्नलवर एका ह्युंदाई आय-२० कारमध्ये स्फोट झाला आणि या स्फोटात काही पादचाऱ्यांना दुखापत झाली आणि काही वाहनांचे नुकसान झाले.
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort Metro Station | Union Home Minister Amit Shah arrives at the spot. pic.twitter.com/QDisHAEPpe— ANI (@ANI) November 10, 2025
गृहमंत्र्यांनी एएनआयला सांगितलं की, स्फोटाची माहिती मिळताच १० मिनिटांत दिल्ली गुन्हे शाखा आणि दिल्ली विशेष शाखेची पथके घटनास्थळी पोहोचली. त्यांनी सांगितलं की, प्राथमिक अहवालात काही लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. "आज संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळील सुभाष मार्ग वाहतूक सिग्नलवर एका ह्युंदाई आय-२० कारमध्ये स्फोट झाला. या स्फोटात काही पादचाऱ्यांना दुखापत झाली आणि काही वाहनांचे नुकसान झाले. प्राथमिक माहिती हाती आली तेव्हा काही लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे असे दिसून आलं आहे. स्फोटाची माहिती मिळाल्यानंतर १० मिनिटांतच दिल्ली गुन्हे शाखा आणि दिल्ली विशेष शाखेच्या पथके घटनास्थळी पोहोचली," असं अमित शहा म्हणाले.
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort Metro Station | Union Home Minister Amit Shah arrives at the spot. pic.twitter.com/iHQw342EcM— ANI (@ANI) November 10, 2025
अमित शाह पुढे म्हणाले की, एनएसजी आणि एनआयए पथकांनी एफएसएलसह आता सखोल तपास सुरू केला आहे. "मी दिल्लीचे सीपी आणि स्पेशल ब्रांचचे प्रभारी यांच्याशीही बोललो आहे. दिल्लीचे सीपी आणि स्पेशल ब्रांचचे प्रभारी घटनास्थळी उपस्थित आहेत. आम्ही सर्व शक्यतांचा शोध घेत आहोत आणि सर्व शक्यता विचारात घेऊन सखोल चौकशी करू. सर्व पर्यायांची त्वरित चौकशी केली जाईल आणि आम्ही त्याची माहिती जनतेसमोर सादर करू," असं शाह म्हणाले.
#WATCH | On Delhi blast, Union Home Minister Amit Shah says, " a blast took place in a hyundai i20 car near the red fort in delhi today at around 7 pm. due to the blast, 3-4 vehicles were damaged, and people also got injured, and some died. as per hospital sources, eight people… pic.twitter.com/oJ02p1bkSb— ANI (@ANI) November 10, 2025
दिल्लीचे पोलीस आयुक्त सतीश गोलचा यांनी यापूर्वी सांगितलं आहे की, राष्ट्रीय राजधानीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळील परिसरात लाल दिव्याजवळ एक संथ गतीने जाणारे वाहन थांबले आणि त्या वाहनात स्फोट झाला. यामुळे जवळच्या वाहनांचे नुकसान झाले. त्यांनी सांगितलं की, एफएसएल आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेसह सर्व एजन्सी घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत. पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं की, या घटनेत जीवितहानी झाली आहे आणि परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे."
सतीश गोलचा म्हणाले की, गृहमंत्री अमित शाह यांना परिस्थितीची माहिती दिली जात आहे. गृहमंत्र्यांनीही आम्हाला फोन केला आहे आणि वेळोवेळी त्यांच्याशी माहिती शेअर केली जात आहे. दिल्लीतील स्फोटानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी बोलले, असं सरकारी सूत्रांनी सोमवारी सांगितलं. सूत्रांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यांनी मृतांच्या वारसांप्रति संवेदना व्यक्त केली आहे.
