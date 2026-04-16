दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांच्या सुरक्षेत वाढ; धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर आता झेड श्रेणीची सुरक्षा

Delhi Assembly Speaker Vijender Gupta gets Z category security
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 16, 2026 at 5:21 PM IST

नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विजेंद्र गुप्ता यांची सुरक्षा 'झेड' श्रेणीत वाढवण्यात आली आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांत विधानसभा सचिवालयाला आलेल्या बॉम्बच्या धमक्या आणि अलीकडील सुरक्षेतील त्रुटी लक्षात घेऊन हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गेल्या काही दिवसांत दिल्ली विधानसभा सचिवालय आणि अध्यक्षांच्या कार्यालयाला अधिकृत माध्यमांमार्फत सहा ते सात धमकीचे ईमेल प्राप्त झाले. या ईमेलमध्ये विधानसभा परिसरात बॉम्बस्फोट घडवण्याची धमकी देण्यात आली होती. तसंच दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांना 14 एप्रिलला देखील अशीच धमकी मिळाली होती. त्यानतंर त्यांनी दिल्ली पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून वाढीव सुरक्षा, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आणि आरोपींना त्वरित अटक करण्याची मागणी केली होती.

अलीकडेच दिल्ली विधानसभेत सुरक्षेतील एक मोठी त्रुटी उघडकीस आली होती. 6 एप्रिलला उत्तर प्रदेश नोंदणी क्रमांक असलेल्या एका अज्ञात कारनं बॅरिकेड्स तोडून दिल्ली विधानसभेच्या आवारात दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांच्या कार्यालयापर्यंत प्रवेश केला होता. ही घटना वेळेवर नियंत्रणात आणली गेली असली तरी, या घटनेमुळं सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले होते.

विधानसभा अध्यक्षांना 'झेड' श्रेणीची सुरक्षा : या घटनांनंतर आता दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी 'झेड' श्रेणीची सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. चोवीस तास संरक्षण देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षित कमांडो तैनात करण्यात आले आहेत. सुरक्षा कवच अधिक मजबूत करण्यासाठी, त्यांच्या ताफ्यासोबत नेहमी एक संरक्षक वाहनही असणार आहे. तसंच या संपूर्ण यंत्रणेवर एका विशेष प्रभारी अधिकाऱ्याद्वारे देखरेख केली जाणार आहे.

विधानसभा परिसरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवली : दरम्यान, दिल्ली विधानसभेच्या अध्यक्षांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण विधानसभा परिसरात सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केली जात आहे. प्रत्येक व्यक्ती आणि वाहनाची काटेकोर तपासणी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व प्रवेशद्वारांवर ऑटोमेटेड बूम बॅरियर्स बसवण्यात येत आहेत. याशिवाय, सतत गस्त घालण्यासाठी आणि कोणत्याही संभाव्य धोक्याला तात्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) एक जलद प्रतिसाद पथक (क्यूआरटी) वाहनांसह तैनात करण्यात आलं आहे.

