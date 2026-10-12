Delhi Anti-CEC Protest : ईडी-सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांसह 200 अधिकारी विरोधी पक्षाच्या संपर्कात, राहुल गांधींचा दावा
राहुल गांधी यांनी आज (12 ऑक्टोबर) पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा भाजपा आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
Published : October 12, 2026 at 1:40 PM IST
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वातावरण तापलं आहे. दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज (12 ऑक्टोबर) पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा भाजपा आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. तसंच मतदार याद्यांमधील एसआयआर प्रक्रियेतील गडबड, कथित मतचोरी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात इंडिया आघाडी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचं सांगत ईडी आणि सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांसह 200 अधिकारी विरोधी पक्षाच्या संपर्कात असल्याचा दावा देखील राहुल गांधी यांनी केला आहे.
200 अधिकारी विरोधी पक्षाच्या संपर्कात : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "मला नरेंद्र मोदींना सांगायचं आहे की, तुमच्या सरकारमधील 200 अधिकारी आमच्या संपर्कात आहेत आणि आम्हाला माहिती देत आहेत. यामध्ये ईडी, सीबीआय आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे." दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या या विधानावरून सरकारी नोकरशाहीतील वाढती नाराजी आणि अधिकारी व विरोधी पक्ष यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर संवाद सुरू असल्याचा दावा अधोरेखित होतो. वाढता राजकीय तणाव आणि सुरू असलेली आंदोलनं यांच्या पार्श्वभूमीवर ही टिप्पणी आली असून, यामुळं सरकारी यंत्रणा आणि त्यांच्या अंतर्गत कामकाजाबाबतची चर्चा व तपासणी अधिक तीव्र झाली आहे.
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "I want to tell Narendra Modi that 200 officials of your government are in touch with us and informing us, including those in the ED, CBI, Foreign Ministry..." https://t.co/sneicBxHPN— ANI (@ANI) October 12, 2026
20 ते 30 हजार पोलीस तैनात : "देशाची राजधानी दिल्ली जेल का बनली आहे? ट्रेन, बसेस रोखण्यात येत आहेत. दिल्लीचा किल्ला बनवला आहे. सर्वत्र 20 ते 30 हजार पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. 20 ते 30 हजार पोलीस रस्त्यावर यावेत. हे आम्हाला वाटतं आणि हे सरकार हीच मोठी चूक करत आहे. आम्हाला देशाला दाखवायचं आहे की, सरकार आणि नरेंद्र मोदी हे ज्ञानेश कुमार यांना अभय देत आहेत. आम्ही राजीनामा मागत आहेत, पण आम्हाला वाटतं ज्ञानेश कुमार यांना जास्त प्रोटेक्ट करावं. ते जेवढं प्रोटेक्ट करतील तेवढं आम्ही त्यांच्या कंट्रोलरकडे जाऊ, असं लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सांगितलं.
तरुणांना मारहाण करण्याचे आदेश : याचबरोबर, "आम्हाला अशी माहिती मिळत आहे की, पोलीस कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. कारण त्यांना तरुणांना मारहाण करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) सदस्यांना मात्र मोकळीक देण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत," असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. पुढं ते म्हणाले, "हे सर्व अशासाठी घडत आहे, कारण आम्ही तोच प्रश्न उपस्थित करत आहोत. जो दोन निवडणूक आयुक्तांनी विचारला होता. ज्ञानेश कुमार राजीनामा का देत नाहीत? ज्ञानेश कुमार, तुमची झोप उडाली आहे; आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही. आम्हाला तुमच्या भूतकाळाबद्दल आणि भ्रष्टाचाराबद्दल माहिती आहे."
ज्यांना संविधानाचं रक्षण करायचंय, त्यांनी पुढं यावं : "आज दुपारी दीड वाजता सी.पी. बाराखंबा जंक्शनवर आमच्यासोबत सामील व्हा. ज्यांना संविधानाचं रक्षण करायचं आहे, ते कोणीही असोत किंवा कोणत्याही पक्षाचे असोत. जर तुमच्या मनात भाजपबद्दल विचार येत असेल तर तुम्हीही यायला हवं. तुम्ही कोणीही असो, पुढं या आणि संविधानाचं रक्षण करा," असं आवाहन राहुल गांधी यांनी केलं. पुढं ते म्हणाले, "नेमके 50 टक्के पोलीस कर्मचारी आम्हाला सांगत आहेत की, आम्ही जे करत आहोत ते योग्य आहे आणि आम्ही ते करत राहिलं पाहिजे. पोलीस, आयटीबीपी, सीआरपीएफ आणि भारतातील जनता एका बाजूला आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोवाल, ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाचे 4 ते 5 सदस्य आहेत, जे 'मतचोरी' करण्यास आणि देशाचे अपहरण करण्यास मदत करत आहेत."
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