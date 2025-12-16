दाट धुक्यामुळे दिल्ली-आग्रा महामार्गावर भीषण अपघात; 4 प्रवाशांचा जळून मृत्यू; 25हून अधिक गंभीर जखमी
मथुरा येथील यमुना महामार्गावर आज सकाळी चार बस आणि कारची जोरदार धडक झाल्यानं भीषण अपघात झाला. या अपघातानंतर लागलेल्या आगीत 4 प्रवाशांचा जळून मृत्यू झाला.
मथुरा(लखनौ)- उत्तर प्रदेशमधील मथुरा जिल्ह्यातील बलदेव पोलीस स्टेशन परिसरात माइलस्टोन 127 जवळ भीषण झाला. अपघातात चार बस आणि दोन कारची जोरदार धडक झाली. त्यामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 25 हून अधिक प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.
दाट धुक्यामुळे मंगळवारी सकाळी यमुना महामार्गावर अनेक वाहनांची धडक झाली. या अपघातानंतर दोन जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. अपघाताची माहिती मिळताच वरिष्ठ अधिरकारी, अग्निशमन दल आणि पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी बसमधील आग विझवण्यास सुरुवात केली. काही वेळातच सुमारे 20 रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचल्या. अपघातमधील जखमी आणि जळालेल्यांना रुग्णालयात हलविण्यात आले.
हा अपघात एक्सप्रेस-वेच्या आग्रा-नोएडा लेनवर तीन गाड्यांची टक्कर झाली. त्यानंतर सात बसगाड्यांची त्यांना धडक बसली. त्यापैकी एक रोडवेज बस होती. lj इतर सहा स्लीपर बस होत्या. घटनास्थळी 11 अग्निशमन दलाच्या गाड्या उपस्थित आहेत. सर्व बसगाड्यांना आग लागली होती. आता आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं आहे. आतापर्यंत 4 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. बचावकार्य सुरू आहे- मथुरा ग्रामीणचे एसपी, सुरेश चंद्र रावत
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही बस अयोध्येवरून दिल्लीला जात होत्या. सकाळी दाट धुक्यामुळे मंगळवारी एकामागून एक वाहने एकमेकांवर आदळली. त्यानंतर बसला मोठी आग लागली. दोघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. जखमींना मथुरा जिल्हा रुग्णालय आणि इतर रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात येत आहे.
सोमवारीदेखील होते दाट धुक्याचं साम्राज्य!- उल्लेखनीय बाब म्हणजे सोमवारी सकाळीदेखील उत्तर प्रदेशातील अनेक शहरांमध्ये घनदाट धुके पसरले होते. राज्यातील विविध भागांमध्ये हवेची गुणवत्ता खालावली होती. तसेच दृश्यमानता मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यांची नोंद करण्यात आली आहे. सोमवारी आग्रा शहर दाट धुक्यानं एवढं वेढलं होतं की, त्यामुळे जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेला ताजमहाल दिसत नव्हता. स्थानिक रहिवाशानं दिलेल्या माहितीनुसार दाट धुक्यामुळे रस्त्यांवर वाहने दिसणे कठीण झाले होते.
