भरबाजारात तरुणीचा चिरला गळा : तरुणीच्या विवाहित मित्राला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

तरुणीच्या अगोदरच्या मित्रानं भर बाजारात तिची हत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मारेकऱ्याला अटक केली आहे.

DEHRADUN GIRL MURDER IN MARKET
संपादित छायाचित्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 2, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
देहरादून : भर बाजारात नराधमानं तरुणीचा गळा चिरुन हत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना देहरादूनमधील शहर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात घडली आहे. भरदिवसा मच्छी बाजारात ही घटना घडल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मारेकरी तरुणाला अटक केली आहे. आकाश कुमार असं मारेकरी तरुणाचं नाव आहे, तर गुंजन असं हत्या करण्यात आलेल्या तरुणीचं नाव आहे.

भर बाजारात तरुणीची हत्या : देहरादूनच्या शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मच्छी बाजारात 23 वर्षीय महिलेची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. आरोपीनं तिचा गळा चिरून ही हत्या केली आहे. 23 वर्षीय तरुणी घराबाहेर पडली होती. ती बाहेर बोलत असताना एका तरुणानं तिच्यावर हल्ला केला. या हत्येमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून मोठी दहशत पसरली आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, तरुणानं महिलेवर हल्ला करुन तिचा गळा कापल्यानं ती जमिनीवर कोसळली. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथक उपस्थित झालं. घटनास्थळावर पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. मारेकऱ्याचा शोध घेतल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. या घटनेचा निषेध म्हणून परिसरातील सर्व दुकानं बंद ठेवण्यात आली. मारेकऱ्याला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

मारेकरी करत होता तरुणीचा पाठलाग : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "कोतवाली नगर परिसरातील मच्छी बाजारातील रस्त्यावर एका तरुणानं तरुणीवर धारदार शस्त्रानं हल्ला केला. त्यामुळे ती गंभीर जखमी झाली. तिला तातडीनं दून रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आलं, मात्र तिथं डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत कोतवाली नगर परिसरातून मारेकऱ्याला अटक केली. या प्रकरणात पुढील कारवाई सुरू आहे." आकाश कुमार बऱ्याच काळापासून गुंजनचा पाठलाग करत होता. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्यात यावरून वादही झाला होता. गुंजन गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून कपड्यांच्या दुकानात काम करत होती. आरोपी आकाश कुमारनं काही दिवसांपूर्वी गुंजनला धमकी दिली होती. या प्रकरणी गुंजननं खुडबुडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. मात्र पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. यामुळे आरोपी आकाश कुमारला हिंमत मिळाली, असा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

दोन दिवसांपूर्वी दिली होती धमकी : गुंजन आणि आरोपी आकाश कुमार पूर्वी मित्र असल्याचं उघड झालं आहे. आकाशचं लग्न झाल्यानंतर गुंजननं त्याला सोडून संपर्क साधणे बंद केलं. तरीही, आकाश तिचा पाठलाग करत राहिला. दोन दिवसांपूर्वी त्यानं गुंजनला गंभीर परिणामांची धमकी दिली, त्यामुळे तिनं पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी कोणतीही कारवाई न केल्यानं आरोपी आकाशनं गुंजनचा जीव घेतला, असा आता आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणी "खून करणाऱ्या संशयिताचं नाव आकाश कुमार आहे. तो 27 वर्षांचा असून कोमल रामचा मुलगा आहे. त्याचं घर 46, मन्नुगंज खुदबुडा मोहल्ला, कोतवाली नगर, देहरादून इथं आहे," अशी माहिती देहरादून पोलिसांनी दिली आहे.

