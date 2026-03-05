ETV Bharat / bharat

आसाममधील 'या' महिलेनं मुखवटा कलेवरील पुरुषांची मक्तेदारी मोडली!

या कलेद्वारे जुरी मोनी कलिता यांनी स्वतःसाठी एक वेगळे स्थान निर्माण केलं आहे.

Majuli Woman marks her imprint in 'Mask Making' culture
आसाममधील 'या' महिलेनं मुखवटा कलेवरील पुरुषांची मक्तेदारी मोडली! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 8:02 PM IST

By : प्रशांत हजारिका

माजुली (आसाम) : आशियातील सर्वात मोठं नदी बेट, माजुली हे आपल्या वैष्णव संस्कृतीसाठी ओळखलं जातं. या संस्कृतीचा एक भाग म्हणून, माजुलीमध्ये मुखवटा बनवण्याची एक अनोखी परंपरा आहे. जीआय टॅग मिळाल्यानंतर, या कला प्रकाराला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. या संस्कृतीचे साक्षीदार होण्यासाठी आणि त्याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी अनेक परदेशी पर्यटक इथं येतात. जुरी मोनी कलिता बऱ्याच काळापासून या कलेमध्ये गुंतलेल्या आहेत, जे सहसा पुरुषांची आवड किंवा क्षेत्र असल्याचं मानलं जातं. मात्र, या कलेद्वारे जुरी मोनी कलिता यांनी स्वतःसाठी एक वेगळे स्थान निर्माण केलं आहे. माजुली येथील जुरी मोनी कलिता या मुखवटा बनवण्याच्या उद्योगात सामील होऊन आत्मनिर्भर झाल्या आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की, आधुनिक काळात, महिला पुरुषांप्रमाणेच आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेनं प्रयत्न करत आहेत. "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना त्यांनी आपल्या सुरुवातीचे दिवस आणि संघर्ष याबाबत भाष्य केलं आहे.

मुखवटे बनवण्याच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवण्याचा निर्णय : जुरी मोनी कलिता यांनी सांगितलं की, समाजाच्या नियमांचं पालन करण्याऐवजी आणि पारंपारिक करिअर निवडण्याऐवजी, त्यांनी मुखवटे बनवण्याच्या पूर्णपणे नवीन क्षेत्रात पाऊल ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला त्यांना यासाठी बरीच टीका सहन करावी लागली. माजुलीतील स्थानिकांनी त्यांना निराश केलं आणि म्हटले की, मुखवटे बनवण्याचं काम हे महिलांसाठी नाही तर फक्त पुरुषांसाठी आहे. मात्र सर्व टीकेकडे दुर्लक्ष करून, त्यांनी आपलं ध्येय गाठणं सुरू ठेवलं आणि आता त्यांनी आपली स्वत:ची एक ओळख निर्माण केली आहे. जुरी मोनी कलिता यांनी 2020 मध्ये मुखवटे बनवण्यास सुरुवात केली आणि त्यांनी कधीही मागे वळून पाहिले नाही. "मी माजुलीच्या 'समगुरी सत्रा' येथील प्रसिद्ध मुखवटे कलाकार पद्मश्री डॉ. हेमचंद्र गोस्वामी यांच्याकडून मुखवटे बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतलं. सध्या मी भाओना (आसामचे पारंपारिक रंगमंच) आणि रास मेळा उत्सवांसाठी गरुड, हनुमान, गणेश, रावण, राक्षस आणि इतर राक्षसांचे मुखवटे बनवते," असं जुरी मोनी कलिता यांनी सांगितलं.

मुखवट्यांची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढली : पुढं जुरी मोनी कलिता म्हणाल्या की, "सुरुवातीला मी या कलेमध्ये एक छंद किंवा आवड म्हणून आले होते, पण आता ती फक्त आवड राहिलेली नाही, तर माझा व्यवसाय बनली आहे." दरम्यान, जुरी मोनी कलिता यांनी बनवलेले मुखवटे आता फक्त माजुली किंवा आसामपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर त्यांनी बनवलेले मुखवटे हे मुंबई, हैदराबाद, ऑस्ट्रेलिया आणि भूतानमध्ये पाठवण्यात आलेले आहेत. जुरी मोनी कलिता यांनी असंही स्पष्ट केलं की, त्या घरातून त्यांनी हातानं बनवलेल्या वस्तू विकतात आणि ऑर्डर आल्यास त्या तयार केलेली उत्पादने विविध ठिकाणी कुरियर करतात. आसाम राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानामार्फत त्यांना त्यांच्या कलाकृती प्रदर्शित करण्याची संधी मिळाली आणि तेव्हापासून त्यांचा व्यवसाय लक्षणीयरीत्या विस्तारला आहे. माजुलीच्या मुखवट्यांसाठी अलिकडे मिळालेल्या जीआय टॅगनंतर, मुखवट्यांची मागणी देखील लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.

संग्रहालय स्थापन करण्याचं स्वप्न : दृढनिश्चय आणि कठोर परिश्रमामुळं जुरी मोनी कलिता आता अनेकांसाठी प्रेरणास्त्रोत बनल्या आहेत. जुरी मोनी कलिता म्हणाल्या की, "मी आतापर्यंत सुमारे 30 महिलांना मास्क बनवण्याचे प्रशिक्षण दिलं आहे आणि त्या देखील या कलाकुसरीत सामील होऊन आत्मनिर्भर बनत आहेत. या उद्योगात सामील असलेल्या प्रत्येकासाठी ही आनंदाची बातमी आहे." पुढं जुरी मोनी कलिता अंसही म्हणाल्या की, "माझ्या कुटुंबानं या मुखवटा उद्योगाच्या माझ्या सततच्या प्रयत्नांना अविश्वसनीय पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्यामुळंच मी हा व्यवसाय यशस्वीरित्या वाढवू शकलो आहे. माझे पती माझी सर्वात मोठी ताकद आहेत." दरम्यान, जुरी मोनी कलिता यांचं आसाम सरकारच्या पाठिंब्यानं एक संग्रहालय स्थापन करण्याचं स्वप्न आहे. यामुळं तरुण पिढ्यांना या कला प्रकाराबद्दल जाणून घेण्याची संधी मिळेल, असं जुरी मोनी कलिता यांचं मत आहे.

