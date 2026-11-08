अयोध्येत 56 घाटांवर 30 लाखांहून अधिक दिवे प्रज्वलित; प्रभू श्रीरामांची नगरी उजळून निघाली
सूर्यास्ताच्या वेळी सरयू नदीच्या काठावर असलेले 56 घाट लाखो दिव्यांच्या प्रकाशाने उजळून निघाले. एकूण 30 लाखांहून अधिक दिवे लावण्यात आले.
Published : November 8, 2026 at 7:33 AM IST
अयोध्या - शनिवारी प्रभू श्रीरामांची (मर्यादा पुरुषोत्तम) नगरी असलेल्या अयोध्येत 10 वा भव्य 'दीपोत्सव' साजरा करण्यात आला. सूर्यास्ताच्या वेळी सरयू नदीच्या काठावर असलेले 56 घाट लाखो दिव्यांच्या प्रकाशाने उजळून निघाले. एकूण 30 लाखांहून अधिक दिवे लावण्यात आले, ज्यामुळे प्रभू श्रीरामांची संपूर्ण नगरी एका दिव्य तेजाने न्हाऊन निघाली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सरयू नदीच्या तीरावर सलग 10 व्या वर्षी या दीपोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमादरम्यान उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 'राम की पैडी' येथे दिवे प्रज्वलित केले.
दीपोत्सवासाठी संपूर्ण नगरी 30 लाखांहून अधिक दिव्यांनी उजळली : शनिवारी संध्याकाळी अयोध्येत एक विलोभनीय दृश्य पाहायला मिळाले. यंदाच्या दीपोत्सवासाठी संपूर्ण नगरी 30 लाखांहून अधिक दिव्यांनी उजळली होती. खंर तर हे नयनरम्य दृश्य पाहण्यासाठी मोठी गर्दी जमली होती. अयोध्येतील स्थानिक रहिवाशांपासून ते भारतातील विविध राज्यांतून आलेले भाविक आणि परदेशी पर्यटकांपर्यंत प्रत्येक जण दिव्यांच्या प्रकाशात उजळलेली ही नगरी पाहून थक्क झाला. संपूर्ण परिसरात "श्री राम, जय राम, जय जय राम" असा जयघोष घुमत होता. अयोध्येतील मंदिरे, अरुंद गल्ल्या, मुख्य रस्ते, तसेच सरकारी आणि धार्मिक इमारती आकर्षक रोषणाईने सजवण्यात आल्या होत्या. स्थानिक रहिवाशांनीही प्रभू श्रीरामांच्या सन्मानार्थ आपापल्या घरांमध्ये दिवे लावले.
प्रभू श्रीरामांच्या नगरीत 56 घाटांवर 30 लाखांहून अधिक दिवे प्रज्वलित : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आवाहनानुसार, शनिवारी अयोध्येतील घरे, मठ, मंदिरे, आश्रम, सार्वजनिक चौक आणि सरकारी इमारतींमध्ये दिवे लावण्यात आले. 'राम की पैडी'सह 56 घाटांवर 30 लाखांहून अधिक दिवे प्रज्वलित करण्यात आले. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी विधिवत पूजा केली. अयोध्येतील रामकथा पार्कमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसह प्रभू श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमानजी आणि विविध ऋषीमुनींची आरती केली. पूजेचा भाग म्हणून त्यांनी सर्वांना टिळक लावले आणि पुष्पहार अर्पण केले. मंचावर मुख्यमंत्री, साधू-संत आणि मंत्र्यांच्या उपस्थितीत प्रभू श्रीरामांचा प्रतीकात्मक राज्याभिषेकही करण्यात आला.
हेलिकॉप्टरमधून फुलांचा वर्षाव; मुख्यमंत्र्यांनी ओढला रथ : अयोध्येतील कार्यक्रमादरम्यान प्रभू श्रीराम, लक्ष्मण आणि माता सीतेची भूमिका साकारणारे कलाकार 'पुष्पक विमानातून' आगमन करत असल्याचे दृश्य सादर करत असताना त्यांच्यावर हेलिकॉप्टरमधून फुलांचा वर्षाव करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी रथ ओढला. विशेष म्हणजे हे दृश्य पाहून उपस्थित भाविक भावूक झाले आणि त्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू आले.
कडक सुरक्षा व्यवस्था : 'दीपोत्सवा'च्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक करण्यात आली होती. संपूर्ण कार्यक्रमस्थळ 20 झोन आणि 53 क्षेत्रांमध्ये विभागण्यात आले होते. सुरक्षेची जबाबदारी 20 अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (Addl. SP) आणि 45 सर्कल ऑफिसर (CO) यांच्यावर होती, ज्यांना सुमारे 6000 पोलीस कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य लाभले. याव्यतिरिक्त प्रांतीय सशस्त्र दलाच्या (PAC) नऊ कंपन्या आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्सच्या (RAF) तीन कंपन्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. कार्यक्रमाच्या सुरक्षेसाठी उत्तर प्रदेश दहशतवादविरोधी पथकाची (ATS) दोन कमांडो पथकेही नियुक्त करण्यात आली होती. सरयू नदीच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची (SDRF) पथके तैनात करण्यात आली होती, तर नदीकाठी पीएसीची (PAC) पूर-सहायता कंपनी तैनात होती.
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