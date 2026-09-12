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'जैश ए मोहम्मद'च्या दहशतवाद्याचा काश्मीरमध्ये आढळला कुजलेला मृतदेह: अमेरिकन असॉल्ट रायफलही मिळाली

डोडा परिसरात सुरक्षा दलांनी 'जैश-ए-मोहम्मद' दहशतवादी संघटनेच्या दहशतवाद्याचा कुजलेला मृतदेह आढळला. या दहशतवाद्याच्या मृतदेहाशेजारी अमेरिकन बनावटीची 'एम-४' असॉल्ट रायफल आढळून आली आहे.

Decomposed Body Of Terrorist Found
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2026 at 8:30 PM IST

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श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधील डोडा परिसरात सुरक्षा दलांनी पाकिस्तानमधील 'जैश-ए-मोहम्मद' या दहशतवादी संघटनेच्या दहशतवाद्याचा कुजलेला मृतदेह आढळल्यानं मोठी खळबळ उडाली. "या दहशतवाद्याच्या मृतदेहाशेजारी अमेरिकन बनावटीची 'एम-४' (M4) असॉल्ट रायफल आढळून आली आहे. ही रायफल जप्त करण्यात आली," अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी शनिवारी दिली.

दहशतवाद्याचा आढळला कुजलेला मृतदेह : एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, जम्मू-काश्मीर पोलिसांचं 'स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप' (SOG), सैन्य दलाची 'राष्ट्रीय रायफल्स' (RR) आणि 'सीआरपीएफ' (CRPF) यांनी संयुक्तपणे शोधमोहीम घेतली. यावेळी जैश ए मोहम्मदच्या दहशतवाद्याचा कुजलेला मृतदेह आढळून आला. हा मृतदेह जवानांनी ताब्यात घेतला आहे. हा दहशतवादी डोडा जिल्ह्यात अलीकडंच राबवण्यात आलेल्या संयुक्त मोहिमेत मारला गेला होता. याबाबत जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी सोशल माध्यमावर या घटनेला दुजोरा दिला. परंतु मृत दहशतवाद्याची ओळख जाहीर केली नाही.

तुम्ही पळून जाऊ शकता, पण लपू शकत नाही : "तुम्ही पळून जाऊ शकता, पण लपू शकत नाही! SOG डोडा, RR आणि CRPF नं पाकिस्तानमधील जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्याचा कुजलेला मृतदेह जप्त केला. या दहशतवाद्याला एका संयुक्त मोहिमेत ठार करण्यात आलं होतं. या दहशतवाद्याच्या शोजारुन 'नाईट-व्हिजन' क्षमतेची 'एम-४' रायफलही जप्त करण्यात आली आहे," असं सोशल माध्यमांवर करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

अमेरिकन बनावटीची आहे एम 4 रायफल : अमेरिकन बनावटीची असलेली एम 4 रायफल ही १९८० च्या दशकात विकसित करण्यात आली. 'एम-४' असॉल्ट रायफल्सचा वापर अफगाणिस्तान युद्धादरम्यान नाटो (NATO) आणि अमेरिकन सैन्याकडून केला गेला. ही हलकी आणि 'गॅस-ऑपरेटेड' रायफल असून तिचा वापर प्रत्यक्ष लढाई, शहरी भागातील संघर्षात केला जातो. अफगाणिस्तानातून अमेरिका आणि नाटो दलं माघारी गेल्यानंतर या रायफल्स तालिबानच्या ताब्यात गेल्या. तालिबानकडून कालांतरानं त्या पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या हाती लागल्या. त्यामुळे पाकिस्तानचे दहशतवादी जे काश्मीरमध्ये घुसखोरी करताना त्या सोबत घेऊन आले.

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TAGGED:

PAKISTANI TERRORIST BODY
DODA ENCOUNTER
दहशतवाद्याचा आढळला मृतदेह
अमेरिकन असॉल्ट रायफल
DECOMPOSED BODY OF TERRORIST FOUND

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