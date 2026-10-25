जयपूरच्या ऐतिहासिक हवेल्यांपैकी 33 टक्के हवेल्या पाडकाम आणि दुर्लक्षामुळे नष्ट झाल्याचे महापौरांचे विधान
जयपूरचे महापौर सुनील कोठारी यांनी कबूल केले की, महानगरपालिका अतिक्रमणे आणि बाजारपेठेतील ओट्यांवर होणारी अनधिकृत बांधकामे रोखण्यात अपयशी ठरली आहे.
Published : October 25, 2026 at 7:58 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 10:48 PM IST
जयपूर: जयपूरचा वारसा जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त आहे. येथे वारसा जतनासाठी नियम आहेत आणि महानगरपालिका प्रशासनावरही हे वारसास्थळ जपण्याची जबाबदारी आहे. असे असूनही ऐतिहासिक हवेल्यांच्या जागी व्यावसायिक संकुले उभी राहत आहेत, सार्वजनिक ओटे (व्हरांडे) बळकावले जात आहेत आणि जुन्या इमारतींच्या खालच्या भागात केल्या जाणाऱ्या बदलांमुळे आपला जीव धोक्यात येऊ शकतो, अशी भीती स्थानिक रहिवाशांना वाटत आहे. जयपूरचे महापौर सुनील कोठारी यांनी कबूल केले की, महानगरपालिका अतिक्रमणे आणि बाजारपेठेतील ओट्यांवर होणारी अनधिकृत बांधकामे रोखण्यात अपयशी ठरली आहे.
कोठारी यांच्या मते, जयपूरला 'जागतिक वारसा' (वर्ल्ड हेरिटेज) दर्जा मिळाला तेव्हा शहरात सुमारे 1200 ऐतिहासिक हवेल्या होत्या; त्यापैकी 33 टक्के हवेल्या आता नष्ट झाल्या आहेत. काही हवेल्या बाजारपेठा आणि व्यावसायिक संकुले उभारण्यासाठी पाडल्या गेल्या, तर काही दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिल्यामुळे कोसळल्या. ज्या शहराची ओळखच त्याच्या वास्तुकलेमुळे आहे, तिथे विस्तारत चाललेल्या व्यावसायिक उपक्रमांमुळे या वारशाचा किती भाग शिल्लक राहील, हा एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ईटीव्ही भारतच्या (ETV Bharat) 'मार्कड अनसेफ' (Marked Unsafe - असुरक्षित घोषित) मोहिमेच्या दुसऱ्या भागात जयपूरच्या 'वॉल सिटी' (कोटबंद शहर) परिसरातील ऐतिहासिक इमारतींवर असलेला ताण, बांधकामांबाबतचे परस्परविरोधी दावे आणि वारसा जतनाचे नियम व त्यांची अंमलबजावणी यांमधील दरी यांचा आढावा घेण्यात आला आहे. जयपूरचे ऐतिहासिक शहर 2019 मध्ये युनेस्कोच्या (UNESCO) जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झाले होते. मात्र, या जागतिक मान्यतेनंतरही शहराची ओळख असलेल्या ऐतिहासिक इमारतींचे नष्ट होणे थांबलेले नाही. जयपूरमध्ये निवासी हवेल्यांचे रूपांतर दुकाने आणि कार्यालयांच्या संकुलांत केले जात आहे. यामुळे स्थानिक रहिवासी आणि वारसा जतन तज्ज्ञांना चिंता वाटत आहे की, अनियंत्रित उत्खनन आणि संरचनेत केलेले बदल केवळ वारशाचे नुकसानच करणार नाहीत, तर मानवी जीवनासाठीही धोकादायक ठरू शकतात.
एका हवेलीच्या दर्शनी भागामागील परस्परविरोधी दावे
चौडा रस्ता (Chaura Rasta) परिसरातील 'पूजा घर' नावाची जुनी निवासी हवेली बाहेरून पाहिल्यास आपल्या शेजारील इतर इमारतींसारखीच दिसते. तिची चुनाखडीने बांधलेली भिंत आजही या जुन्या परिसराच्या वास्तुकलेचा एक भाग आहे. मात्र, या इमारतीच्या आत 318 ते 320 क्रमांकाच्या दुकानांमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामामुळे एक वाद निर्माण झाला आहे. नेमके काय बदल केले गेले आहेत आणि इमारतीची रचना सुरक्षित आहे की नाही, यावरून आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. शेजारी राहणारे ओम प्रकाश अग्रवाल सांगतात की, या जागेवर पूर्वी तीन छोटी दुकाने होती, ज्यात एक क्लिनिक आणि एक मेडिकल स्टोअर होते. तिथे संस्थानकालीन मजबूत लाकडी दरवाजे होते. त्यांचा आरोप आहे की, दुकानांमधील खांब आणि भिंती काढून टाकण्यात आल्या आहेत आणि तळघर (बेसमेंट) तयार करण्यासाठी खोलवर खोदकाम करण्यात आले आहे.
अग्रवाल यांना भीती वाटते की, याचे परिणाम केवळ या जागेपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. त्यांच्या मते, हे काम दाट वस्तीतील एका जुन्या इमारतीच्या पायाला आणि संरचनेला (स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क) बाधा पोहोचवत आहे, ज्यामुळे शेजारील मालमत्ताही धोक्यात येऊ शकतात. त्यांच्या मते, अधिक व्यावसायिक नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने हे बदल केले जात आहेत. या ठिकाणी काम करणारे अभियंता मुकेश यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, सर्व आवश्यक कागदपत्रे महानगरपालिकेकडे सादर करण्यात आली आहेत. ज्या जागेला 'नवीन खोदलेले तळघर' म्हटले जात आहे, ती प्रत्यक्षात आधीपासून अस्तित्वात असलेली तळघराची जागा (सेलर) असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुकेश म्हणतात, "ते लाकडी दरवाजे सडून गेले होते, म्हणून सुरक्षेच्या कारणास्तव त्याऐवजी लोखंडी शटर बसवण्यात आले आहे. ती तीन दुकाने आधीपासूनच एकमेकांना जोडलेली होती. मूळ संरचनेला किंवा तिच्या मजबुतीला कोणताही धक्का पोहोचलेला नाही."
जास्त दुकाने, बचावकार्यासाठी कमी जागा
स्थानिक व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता सांगतात की, अनेक ऐतिहासिक 'हवेलीं'मधून निवासी जीवन जवळजवळ नाहीसे झाले असून, तिथे व्यावसायिक उपक्रम वाढले आहेत. एकेकाळी नक्षीकाम, कोरीव लाकडी दरवाजे, बाहेर आलेले झरोके आणि पारंपरिक रचनेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या इमारतींमध्ये आता डझनभर दुकाने आणि कार्यालये आहेत. गुप्ता यांच्या मते, अनधिकृत तळघरे आणि अतिरिक्त बांधकामामुळे अनेक इमारतींमधील परिस्थिती चिंताजनक झाली आहे. ते इशारा देतात की, "व्यावसायिक विस्तारामुळे रस्त्यांवर वाहतूक आणि गर्दी वाढली आहे, तर पार्किंगसाठी पुरेशी जागा नाही. अशा परिस्थितीत, आपत्कालीन प्रसंगी रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन दलाच्या गाडीला तिथे पोहोचणे अत्यंत कठीण होऊ शकते." त्यामुळे, धोका केवळ इमारतींच्या आतच नाही, तर बचाव पथकांना ज्या मार्गांचा वापर करावा लागेल, तिथेही निर्माण झाला आहे.
इतिहासकार देवेंद्र भगत बाजारपेठेतील दुकानांसमोर पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या सावलीच्या जागेकडे लक्ष वेधतात. हे आच्छादित मार्ग जुन्या शहराच्या नियोजनाचा एक अविभाज्य भाग होते आणि तेथील सामायिक वास्तुकलेचा आणि सार्वजनिक जागेचा एक महत्त्वाचा घटक होते. त्यांच्या मते, तात्पुरत्या भिंती, शेड आणि व्यावसायिक वापरामुळे हे मार्ग बंद होत आहेत, तर काही ठिकाणी या जागेच्यावर अतिरिक्त मजलेही बांधले गेले आहेत.
ते म्हणतात, "नेहरू बाजार आणि बापू बाजारातील रेस्टॉरंट्स आपल्या ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी या सार्वजनिक जागेमध्ये टेबल-खुर्च्या मांडून ठेवतात." स्थानिक लोकप्रतिनिधी अमर गुर्जर यांचा असाही आरोप आहे की, 'स्मार्ट सिटी' प्रशासनाने स्वतःच जागेच्या बाजूने विटांच्या जाळीदार भिंती उभारल्या आहेत, ज्यामुळे ज्या जागांचे जतन करणे अपेक्षित होते, त्यांचे स्वरूपच बदलले आहे. 2022 च्या वारसा जतन नियमांनुसार, सार्वजनिक जागांच्या मार्गिकांमध्ये अडथळे निर्माण करण्यास किंवा त्यांच्या टेरेसवर अतिक्रमण अथवा बांधकाम करण्यास मनाई आहे. तसेच विशिष्ट जीर्णोद्धार आणि दुरुस्तीच्या कामांसाठी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. जयपूरच्या बाजारपेठांमधून आलेल्या तक्रारी नेमक्या त्याच सार्वजनिक जागांशी संबंधित आहेत, ज्यांचे संरक्षण करण्यासाठी हे नियम बनवण्यात आले आहेत.
इमारती कोसळणे आणि रहिवाशांचे स्थलांतर
इमारतींची दुरवस्था झाल्याचे परिणाम आता स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. सुभाष चौक परिसरातील 'छिले का कुआं' भागात एक जुनी चार मजली इमारत कोसळल्याने दोन जणांचा मृत्यू झाला. 'चौकडी रामचंद्र जी' भागातील 'जगन्नाथ शाह का रस्ता' येथे एक पाच मजली इमारत एका बाजूला झुकली, ज्यामुळे प्रशासनाने ती इमारत रिकामी करायला लावली आणि परिसरातील रस्ते बंद करावे लागले. या घटनेमुळे सुमारे 8 ते 10 कुटुंबांना आपली घरे सोडावी लागली.
यानंतर, प्रशासनाने 'घी वालों का रस्ता' परिसरातील 'मरू जी का रस्ता' आणि 'नागौरि चौक' येथे अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असलेल्या दोन हवेल्या पाडून टाकल्या, कारण त्या धोकादायक बनल्या होत्या. या घटनांवरून इमारतींच्या संरचनेचे मूल्यांकन करणे आणि वेळीच उपाययोजना करणे किती आवश्यक आहे हे अधोरेखित होते. मात्र, या विशिष्ट घटनांमागे तळघर (बेसमेंट) खोदण्याचे काम कारणीभूत होते, असे अहवालात नमूद केलेले नाही.
नगरपालिकेत दोनदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून काम केलेले निवृत्त आयएएस अधिकारी दामोदर शर्मा स्पष्ट करतात की, जुन्या हवेल्यांच्या खाली खोदकाम करताना विशेष काळजी घेणे का गरजेचे असते. ते इशारा देतात, "अशा जुन्या वास्तूंचा पाया, सामायिक भिंती आणि अरुंद गल्ल्यांशी असलेला त्यांचा संबंध, आधुनिक काँक्रीटच्या इमारतींपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असतो. एका वास्तूच्या खाली खोदकाम केल्यास त्याचा परिणाम शेजारील इमारतींच्या पायावरही होऊ शकतो." शर्मा म्हणतात की, वारसा नियमांनुसार नवीन तळघर बांधण्यास मनाई आहे आणि केवळ अत्यावश्यक सार्वजनिक कामांसाठीच उंच पातळीवर अपवादात्मक परवानगी उपलब्ध आहे. अतिरिक्त व्यावसायिक जागा शोधणाऱ्या मालकांसाठी धोका हा आहे की, खोदकामाचा परिणाम काम सुरू होणाऱ्या जागेच्या पलीकडेही पसरू शकतो.
खरं तर ते तटबंदीच्या शहराचे स्थापत्य वैशिष्ट्य जपण्यासाठी असलेल्या उंचीवरील निर्बंधांकडेही लक्ष वेधतात. शर्मा यांच्या मते, मुख्य बाजारपेठांमध्ये तळमजला अधिक तीन मजले, म्हणजेच सुमारे 15 मीटर, आणि अंतर्गत, अरुंद रस्त्यांवर तळमजला अधिक दोन मजले, म्हणजेच सुमारे 12 मीटर, अशी उंचीची मर्यादा आहे. "व्यावसायिक दबावामुळे नियमांचे उल्लंघन आणि जुन्या घरांचे मोठ्या व्यावसायिक जागांमध्ये रूपांतर करण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे," असा आरोप ते करतात.
दुरुस्ती हे विध्वंसाचे मुखवटे बनू शकत नाही
वारसा जतन करणे म्हणजे कमकुवत इमारत कोसळण्यासाठी सोडून देणे नव्हे, असे शर्मा म्हणतात. खराब झालेली छप्परं, जीर्ण झालेले दरवाजे, तडे गेलेल्या भिंती आणि पावसामुळे होणारे नुकसान याकडे वेळेवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. आपल्या मालमत्तेची देखभाल करण्याची जबाबदारी मालकांची आहे आणि विहित मंजुरी प्रक्रियेद्वारे संरचनात्मक मजबुतीकरण केले जाऊ शकते. वारसा साहित्याचा व्यापार करणारे स्थानिक व्यावसायिक रमेश चमन यांचे म्हणणे आहे की, कमकुवत होत असलेल्या हवेलीची योग्य पारंपरिक पद्धती वापरून दुरुस्ती आणि संवर्धन केले पाहिजे. ती पाडून तिच्या जागी काँक्रीटची इमारत उभारल्यास संवर्धनाचा उद्देश असलेली मूळ वास्तुकलाच नष्ट होते.
शर्मा म्हणतात की, आधुनिक सुविधाही सुरू करता येतात. जुन्या इमारती वापरण्यायोग्य ठेवण्यासाठी लिफ्ट, अग्निसुरक्षा प्रणाली, सौर ऊर्जा प्रकल्प, विद्युत प्रणालीतील सुधारणा आणि नळजोडणीची आवश्यकता भासू शकते. अशा कामांसाठी तांत्रिक अटींची पूर्तता करणे आणि परवानगी घेणे आवश्यक आहे, तसेच इमारतीची ऐतिहासिक वैशिष्ट्ये जपली पाहिजेत. ते म्हणतात की, लागू असलेल्या निर्बंधांच्या अधीन राहून ग्रेड-2 आणि ग्रेड-3 इमारतींमध्ये अंतर्गत बदलांना काही प्रमाणात वाव असतो.
माजी अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक चंद्रशेखर पराशर अनुकूल पुनरुपयोगाच्या माध्यमातून असाच फरक स्पष्ट करतात. ते म्हणतात, “विहित अटींनुसार, ग्रेड-2 आणि ग्रेड-3 इमारतींमध्ये वारसा निवास व्यवस्था, अतिथीगृहे, कलादालने, संग्रहालये आणि सांस्कृतिक केंद्रे यांसारख्या वापरांना सामावून घेता येते.” पराशर पुढे म्हणतात, “वापर बदलणे ही एक गोष्ट आहे; इमारतीचे मूळ स्वरूप नष्ट करणे ही दुसरी गोष्ट आहे.” एका वेगळ्या व्यवसायामुळे पारंपरिक खिडक्या, कमानी, जाळीकाम, व्हरांडे किंवा अंगणे मनमानीपणे तोडण्याचे समर्थन होत नाही.
शहराचा चेहरामोहरा बदलला जात आहे
भगत म्हणतात की, ऐतिहासिक बाजारपेठांची ओळख त्यांच्या दर्शनी भागांवरूनच ठरते, ज्यात कमानी, पुढे आलेल्या खिडक्या, जाळीचे पडदे, लाकडी दरवाजे, रेलिंग आणि पारंपरिक रंगसंगती यांचा समावेश असतो. ही वैशिष्ट्ये प्रत्येक इमारतीला जोडून एक ओळखण्यायोग्य रस्त्यावरील दृश्य तयार करतात. एका वेळी एका मालमत्तेत बदल केल्यास संपूर्ण बाजारपेठेचे स्वरूप बदलू शकते. चमन म्हणतात की, दुरुस्तीच्या कामातून ही स्थापत्यशास्त्रीय ओळख जपली गेली पाहिजे. दुकानांची चिन्हे, होर्डिंग्ज, शेड्स आणि जाहिरातींनी देखील वारसाविषयक आवश्यकतांचे पालन करणे आवश्यक आहे. नियमांनुसार फलक आणि दर्शनी भागाच्या साहित्यावर नियंत्रण ठेवले जाते आणि खराब झालेल्या ऐतिहासिक सजावटीच्या वैशिष्ट्यांना त्यांच्या मूळ स्वरूपात पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे.
पुरातत्व विभागाचे संचालक पंकज धरेंद्र म्हणतात की, विभाग किमान हस्तक्षेपाच्या तत्त्वाचे पालन करतो - म्हणजेच, इमारतीला नवीन बनावट स्वरूप देण्याचा प्रयत्न न करता, ती जतन करण्यासाठी आवश्यक असलेले काम करणे. ते म्हणतात की, संवर्धनाच्या कामात मूळ बांधकामाशी सुसंगत असलेल्या साहित्याचा वापर केला जातो. विभागाच्या संवर्धन पद्धतीनुसार, चुन्याने बांधलेल्या वास्तूंची दुरुस्ती सिमेंटऐवजी पारंपरिक साहित्याचा वापर करून केली जाते आणि पारंपरिक रंगरंगोटी कृत्रिम रंगांनी बदलण्याऐवजी तशीच ठेवली जाते. चुना, गूळ, मेथी आणि गुग्गुळाचा वापर असलेली ऐतिहासिक मिश्रणे या कामासाठी आजही प्रासंगिक आहेत, असे ते पुढे सांगतात.
धरेंद्र संवर्धन पद्धतीसाठी जॉन मार्शल यांच्या 'कन्झर्व्हेशन मॅन्युअल'चा एक महत्त्वाचा संदर्भ म्हणून उल्लेख करतात. जुन्या इमारतींना नव्याने बांधल्यासारखे दाखवण्याऐवजी, भावी पिढ्यांसाठी मूळ रचना, तंत्रज्ञान आणि ऐतिहासिक वैशिष्ट्ये जतन करणे हा उद्देश आहे, असे ते स्पष्ट करतात.
कागदी नियम, न्यायालयातील प्रश्न
अनधिकृत बांधकामाचा वाद राजस्थान उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने जयपूर विकास प्राधिकरण आणि महानगरपालिकेकडून मागील वर्षांमध्ये दिलेल्या बांधकाम परवानग्या आणि वारसा स्थळांमधील बेकायदेशीर कामांवर केलेल्या कारवाईसंबंधीची कागदपत्रे मागवली आहेत. जेव्हा वारसा इमारतींच्या दुरुस्तीसाठीही परवानगीची आवश्यकता असते, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम कसे चालू शकते, असा प्रश्न पराशर विचारतात. "केवळ कागदावरील नियम वारसा वाचवू शकत नाहीत," असे ते म्हणतात. ते एका प्रभावी वारसा विकास प्राधिकरणाचे समर्थन करतात, ज्याच्याकडे संवर्धनाचे समन्वय साधण्याची आणि उल्लंघनांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची क्षमता असेल.
अंमलबजावणीबद्दलचे प्रश्न युनेस्कोच्या अधिकृत नोंदींमध्येही दिसून येतात. आपल्या 2025 च्या निर्णयात जागतिक वारसा समितीने सूचीबद्ध मालमत्तेमधील ऐतिहासिक घरे पाडल्या जात असल्याच्या वृत्तांवर चिंता व्यक्त केली आणि झालेल्या नुकसानीचा तपशील व पुढील विनाश रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना मागवल्या. तसेच, समितीने कार्यान्वयनविषयक बाबींबद्दलही चिंता व्यक्त केली. हेरिटेज सेलची (वारसा जतन विभाग) क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. भारताला 1 डिसेंबर 2026 पर्यंत अद्ययावत जतन अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
महापौरांची कबुली; अपयश मान्य, कारवाईचे आश्वासन
कोठारी यांनी मान्य केले की, महानगरपालिका प्रशासन बाजारपेठेतील सार्वजनिक जागांवर व्यापाऱ्यांनी केलेले अतिक्रमण आणि त्यावरील अनधिकृत निवासी बांधकामे प्रभावीपणे रोखण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यांच्या या कबुलीमुळे केवळ अनधिकृत कामे करणाऱ्यांवरच नव्हे, तर महानगरपालिका प्रशासनावरही जबाबदारी निश्चित होते. महापौर सांगतात की, नवीन समिती व्यापारी, रहिवासी आणि इतर संबंधित घटकांना एकत्र आणेल. याची सुरुवात नियमांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यापासून होईल. ज्यांना सूचना देऊनही ते स्वेच्छेने अतिक्रमण काढून घेणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर अंमलबजावणी आणि दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
"वारशाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही," असे कोठारी ठामपणे सांगतात. शहराला मिळालेला 'जागतिक वारसा' दर्जा टिकवून ठेवणे ही सर्वांची संयुक्त जबाबदारी आहे, असे नमूद करत त्यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत झालेल्या अनधिकृत बदलांमुळे हे काम अधिक कठीण झाले आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार, शहराचे मोठे नुकसान झाले आहे; सुमारे 1200 ऐतिहासिक हवेल्यांपैकी एक तृतीयांश हवेल्या पाडल्या गेल्या आहेत किंवा दुर्लक्षामुळे नष्ट झाल्या आहेत. ते म्हणतात की, व्यापार ही जयपूरची जीवनवाहिनी आहे, परंतु आर्थिक घडामोडी नियमांच्या चौकटीतच असायला हव्यात. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे 2020 आणि 2022 मध्ये लागू केलेल्या जतन तरतुदींची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली नाही, हे मान्य करत त्यांनी सांगितले की, आता या त्रुटी दूर करणे ही प्राथमिकता आहे.
कोठारी यांच्या मते, प्रशासनाला डिसेंबरपर्यंत युनेस्कोसाठी (UNESCO) आपला प्रतिसाद आणि अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे. 'वॉल सिटी' (कोटबंदी असलेले शहर) आणि तिचा वारसा यांचे रक्षण करणे हे नवीन समितीचे पहिले वचन आहे, असेही त्यांनी सांगितले. स्थानिक रहिवाशांसाठी आता खरी कसोटी ही आहे की, तक्रारी केल्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते का, प्रत्यक्ष केलेले बांधकाम मिळालेल्या परवानगीनुसार आहे का आणि एखादी ऐतिहासिक वास्तू नष्ट होण्यापूर्वी किंवा लोकांचे जीव धोक्यात येण्यापूर्वी अधिकारी हस्तक्षेप करतात का? जयपूरच्या वारसा दर्जाला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली आहे. आता या वारशाचे रक्षण प्रत्यक्ष त्या गल्ल्यांमध्ये दिसायला हवे, जिथे हा वारसा आजही जिवंत आहे.
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