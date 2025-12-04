लँड फोर जॉब प्रकरण : लालू प्रसाद यादव यांना न्यायालयाचा दिलासा, आज होणारी सुनावणी ढकलली पुढं
लँड फोर जॉब प्रकरणी आज दिल्लीतील न्यायालय आरोप निश्चित करण्याची शक्यता होती. मात्र न्यायालयानं ही सुनावणी पुढं ढकलल्यानं लालू प्रसाद यादव यांना दिलासा मिळाला.
पाटणा : लँड फोर जॉब प्रकरणी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव आणि इतर आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याबाबत दिल्लीतील विशेष सीबीआय न्यायालयात आज निकाल देण्याची शक्यता होती. मात्र दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयानं या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आजची तारीख निश्चित केली. मात्र आज पुन्हा एकदा न्यायालयानं लालू प्रसाद यादव यांना दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता 8 डिसेंबरला होणार असल्याचं न्यायालयानं जाहीर केलं आहे.
"लँड फोर जॉब प्रकरणात सध्या फक्त सुनावणी होईल मात्र निकालाला वेळ लागेल. तेजस्वी यादव यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले आणि ते दोषी आढळले, तर त्यांच्यासाठी राजकीय अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयानं त्यांना दोन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली, तर ते विधानसभेतील त्यांचं सदस्यत्व गमावू शकतात." - डॉ संजय कुमार, राजकीय विश्लेषक
लालू प्रसाद यादव यांना न्यायालयाचा दिलासा : दिल्लीच्या राऊज अव्हेन्यू न्यायालयानं लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव आणि इतर आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचा आदेश पुढं ढकलला आहे. न्यायालयानं सीबीआयला आरोपींची स्थिती पडताळण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणातील काही आरोपींचा तपासादरम्यान मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयानं आजची सुनावणी पुढं ढकलली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
"सीबीआयनं ज्या कलमांतर्गत खटला दाखल केला आहे, त्यामध्ये किमान दोन वर्ष ते जन्मठेपेची शिक्षा आहे. कलम 120 ब कट रचण्यासाठी वापरला जातो. या कलमात जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याचं प्रावधान आहे." - शैलेंद्र झा, वरिष्ठ वकील, पाटणा उच्च न्यायालय
सीबीआयनं केलं 103 आरोपींवर आरोपपत्र दाखल : लँड फोर जॉब प्रकरणात सीबीआयनं 103 आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं आहे. मात्र यातील चार आरोपींचा तपासादरम्यान मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयानं सीबीआयला या प्रकरणात स्थिती अहवाल दाखल करण्यास सांगितलं आहे. त्यासाठी न्यायालयानं ही सुनावणी 8 डिसेंबरपर्यंत पुढं ढकलली आहे. त्यामुळे लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आता 8 डिसेंबरपर्यंत दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे लँड फोर जॉब प्रकरण : यूपीए सरकारमध्ये रेल्वे मंत्री असताना लालू प्रसाद यादव यांनी 2004 मध्ये खासगी व्यक्तींकडून जमीन घेतली. त्यांना रेल्वेमध्ये ग्रुप डी नोकऱ्या दिल्या, असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. सीबीआयनं या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव आणि 100 पेक्षा अधिक आरोपींचा सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यात लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांचा समावेश आहे. सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. पश्चिम मध्य रेल्वे झोनमध्ये नियुक्त्यांच्या बदल्यात जमीन घेण्यात आल्याचा सीबीआयनं आरोप केला आहे.
