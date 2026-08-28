नेपाळमधील पूरस्थितीमुळे मृतांचा आकडा 469 वर; शेकडो भारतीयांसह हजारो जण बेपत्ता
चीनने तिबेटच्या बाजूला तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची खातरजमा केली आहे, ज्यामुळे या आपत्तीतील एकूण मृतांची संख्या 472 झाली आहे.
Published : August 28, 2026 at 10:48 AM IST
काठमांडू- आठवड्याच्या सुरुवातीला नेपाळमध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे मृतांची संख्या 469 वर पोहोचली आहे. शुक्रवारी नेपाळ पोलिसांनी या भीषण दुर्घटनेतील मृतांच्या अधिकृत आकड्यांना दुजोरा दिला. नेपाळ पोलिसांनी सांगितले की, 'भोटे कोशी-त्रिशूली कॉरिडॉर'च्या आसपासच्या भागात वाहून गेलेल्या किंवा अडकलेल्या शेकडो लोकांचा शोध घेण्यासाठी बचाव कार्य सुरू आहे. चीनने तिबेटच्या बाजूला तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची खातरजमा केली आहे, ज्यामुळे या आपत्तीतील एकूण मृतांची संख्या 472 झाली आहे.
288 भारतीय नागरिकही बेपत्ता : 'नॅशनल डिझास्टर रिस्क रिडक्शन अँड मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी'च्या (राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरण) ताज्या आकडेवारीनुसार, नेपाळमध्ये 910 लोक बेपत्ता आहेत किंवा त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकत नाही. या आकड्यामध्ये भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) केलेल्या मूल्यांकनाचाही समावेश आहे; त्यानुसार गुरुवारी उशिरापर्यंत 288 भारतीय नागरिकांशी संपर्क होऊ शकला नव्हता. नेपाळने अद्याप राष्ट्रीयत्वानुसार मृतांची यादी जाहीर केलेली नाही; त्यामुळे मृतांमध्ये कोणत्याही भारतीयाचा समावेश आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
200 भारतीय तिबेटमध्ये अडकले : सीमेपलीकडे तिबेटमध्ये, चिनी अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सकाळपर्यंत 558 लोक बेपत्ता असल्याची माहिती दिली. बीजिंगनेही देशनिहाय तपशीलवार आकडेवारी जाहीर केलेली नाही, त्यामुळे बेपत्ता लोकांच्या यादीत किती भारतीय किंवा इतर देशांचे नागरिक आहेत, हे स्पष्ट नाही. याव्यतिरिक्त सुमारे 200 भारतीय तिबेटमध्ये अडकले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, नेपाळमध्ये संपर्क होऊ न शकलेल्या 288 भारतीय नागरिकांपैकी 73 जण 'त्रिशूली-1' जलविद्युत प्रकल्पावर काम करणारे कर्मचारी आहेत.
रस्ते खराब झाल्यामुळे बचाव पथकांसमोर मोठी आव्हाने : बेपत्ता व्यक्तींमध्ये तिबेटमधील कैलास पर्वताकडे जाणारे किंवा तिथून परतणारे पर्यटक आणि यात्रेकरूंच्या गटांचा समावेश आहे. त्यापैकी अनेक जण तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील आहेत. गुरुवारपर्यंत दुपारी 1 वाजेपर्यंत तामिळनाडूतील 21 पर्यटकांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली होती आणि त्यांना काठमांडूला आणले जात होते. तिबेट भागात अडकलेल्या आणखी 200 भारतीयांनीही मदतीसाठी भारतीय अधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्रपणे विनंती केली आहे.
69 विमानांच्या माध्यमातून 573 जणांची सुटका : नेपाळ पर्यटन मंडळाच्या यादीतील आकडेवारी काहीशी वेगळी माहिती देते; त्यानुसार 178 भारतीय बेपत्ता किंवा संपर्काबाहेर असल्याचे नमूद केले आहे. ही तफावत निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे भारताने जाहीर केलेल्या 288 जणांच्या आकड्यामध्ये जलविद्युत प्रकल्पांवरील कामगार आणि नेपाळच्या पर्यटन नोंदणीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या इतर गटांचाही समावेश आहे. नेपाळच्या पर्यटक यादीत भारतीयांचा गट सर्वात मोठा आहे. नेपाळचे पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांनी सांगितले की, गुरुवारी 69 विमानांच्या माध्यमातून 573 जणांची सुटका करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, लष्कर आणि खासगी कंपन्यांची अतिरिक्त हेलिकॉप्टर्स सज्ज (स्टँडबाय) ठेवण्यात आली आहेत.
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