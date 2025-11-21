ETV Bharat / bharat

पत्नी, लेकरांचा पतीनं केला निर्घृण खून : न्यायालयानं ठोठावली फाशीची शिक्षा

संशयातून पत्नी आणि दोन चिमुकल्याची हत्या केल्याप्रकरणी पतीला न्यायालयानं फाशीची शिक्षा ठोठावली. विकाराबाद न्यायालयानं हा निर्णय दिला.

Published : November 21, 2025 at 7:23 PM IST

हैदराबाद : पत्नी आणि दोन लेकरांचा निर्घृण खून करणाऱ्या पतीला न्यायालयानं गुरुवारी फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. प्रवीण कुमार असं त्या पत्नी आणि दोन लेकरांचा खून करणाऱ्या निर्दयी पतीचं नाव आहे. त्याला विकाराबादचे जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश सन्नम श्रीनिवास रेड्डी यांनी शिक्षा ठोठावली आहे. या शिक्षेसोबतच न्यायालयानं त्याला 10 हजार रुपयाचा दंडही ठोठावला. हा दंड न भरल्यास अतिरिक्त सहा महिने सक्तमजुरीची शिक्षा होईल, असंही न्यायालयानं बजावलं. जिल्हा पोलीस अधीक्षक के नारायण रेड्डी यांनी एका निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली आहे.

पतीनं दोन चिमुकल्यासह पत्नीची केली निर्घृण हत्या : हैदराबादमधील सेरीलिंगमपल्ली इथला रहिवासी गुरु प्रवीण कुमार विवाहित असलेल्या चांदनीच्या प्रेमात पडला होता. चांदणी हिला अयान नावाचा मुलगा होता. लग्नानंतर हे जोडपं विकाराबादला राहायला गेलं, तिथं त्यांना एंजेल नावाची मुलगी झाली. मात्र या दोघांच्या वैवाहिक संबंधात वाद वाढत गेले. चांदनी सतत मोबाईल फोनवर बोलत असल्यानं प्रवीण कुमारला अधिकाधिक संशय येऊ लागला. वारंवार होणाऱ्या वादांमुळे त्याचा संशय आणि राग वाढत गेला.

अनैतिक संबंधाच्या संशयावरुन हत्या : पत्नीवर संशय घेणाऱ्या प्रवीण कुमारनं पत्नीला संपवण्याचा निर्णय घेतला. यातूनच 4 ऑगस्ट 2019 च्या रात्री दोन्ही मुलं झोपी गेल्यानंतर त्यानं चांदनीवर हल्ला केला. चांदणीची हत्या केल्यानंतर त्यानं अयान (10) आणि 4 वर्षांची मुलगी एंजल हिचीही हत्या केली. तिघांची हत्या केल्यानंतर प्रवीण कुमार यानं स्वतःचं जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तो जवळच्या रेल्वे रुळांकडं चालू लागला, परंतु वाटेत पोलीस ठाणे दिसल्यानंतर, त्यानं आपला विचार बदलला आणि आत्मसमर्पण केलं.

न्यायालयानं ठोठावली फाशीची शिक्षा : तत्कालीन निरीक्षक श्रीनिवास राव यांनी गुन्हा दाखल केला. डीएसपी सीताराम आणि संजीव राव यांच्या देखरेखीखाली तपास करण्यात आला. पुरावे, साक्षीदार आणि फॉरेन्सिक विश्लेषण तपासल्यानंतर न्यायालयानं हा खटला 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' म्हणून घोषित केला. त्यामुळे न्यायालयानं त्याला फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे.

