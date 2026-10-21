भारत-अमेरिका व्यापार करार लवकरच; ट्रम्प म्हणाले, "पूर्वीच्या करारांपेक्षा वेगळा असेल"
दोन्ही देश एका महत्त्वपूर्ण आणि अद्वितीय व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या अगदी जवळ आहेत, असे संकेत डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्टपणे दिले आहेत.
Published : October 21, 2026 at 2:07 PM IST
नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराबाबत अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहे. हा बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय व्यापार करार आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. या कराराबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी महत्त्वाचं विधान केलं आहे. दरम्यान, दोन्ही देश एका महत्त्वपूर्ण आणि अद्वितीय व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या अगदी जवळ आहेत, असे संकेत डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्टपणे दिले आहेत.
मार्को रुबियो आणि एस. जयशंकर यांच्यात उच्चस्तरीय बैठक : अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. मंगळवारी (20 ऑक्टोबर) मुंबईत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्यात एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीदरम्यान, दोन्ही देशांनी व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा सुरक्षा यासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. दुसरीकडे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासोबत व्यापार करार पूर्वीच्या डीलपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळा असेल, असं म्हटलं आहे.
Pleased to meet US @SecRubio in Mumbai today. We shared views on further advancement of our ties, focusing on trade, energy, technology, defence and people to people ties. Also exchanged views on regional developments. 🇮🇳 🇺🇸 https://t.co/KVrFPvWm0K— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 20, 2026
आम्ही अगदी जवळ पोहोचलो आहोत - ट्रम्प : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनमधील ओव्हल ऑफिसमधून या संपूर्ण घडामोडीसंदर्भात एक मोठं विधान केले. उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांच्यासोबतच्या पत्रकार परिषदेत डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, "भारत आणि अमेरिका एक करार करू इच्छितात आणि आम्ही अगदी जवळ पोहोचलो आहोत." दरम्यान, हा करार पूर्वीच्या पारंपरिक व्यापार करारांपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळा असेल, यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जोर दिला. ट्रम्प प्रशासनाच्या नवीन आर्थिक धोरणात "जकात" आणि "परस्पर बाजारपेठ प्रवेश" यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे आणि हे या नवीन करारामध्येही दिसून येईल.
ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण सहकार्यावर विशेष चर्चा : अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्या मुंबईतील भेटीनंतर मंत्री एस. जयशंकर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सद्वारे माहिती दिली की, "मुंबईत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांना भेटून खूप आनंद झाला. आम्ही व्यापार, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि लोकांमधील संबंधांवर लक्ष केंद्रित करून आमचे द्विपक्षीय संबंध पुढं नेण्यावर चर्चा केली. आम्ही प्रादेशिक घडामोडींवरही विचारांची देवाणघेवाण केली." तर मार्को रुबियो यांनीही एक्सवर लिहिलं की, मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत ऊर्जा सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्यावर विशेष चर्चा केली, ज्यामुळं अमेरिका-भारत सामरिक भागीदारी आणखी मजबूत होईल.
#WATCH | Gujarat: U.S. Secretary of State Marco Rubio arrives in Jamnagar. https://t.co/GZUVoOlfZ3— ANI (@ANI) October 21, 2026
मुकेश अंबानींसोबतच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीसाठी मार्को रुबियो जामनगरमध्ये दाखल
जामनगर: अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची आजची (21 ऑक्टोबर) गुजरातच्या जामनगर भेट, व्हेनेझुएलातील कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी भारताच्या मदतीनं अमेरिकेला असलेला वाढता रस दर्शवते. इराण आणि येमेनमधील संघर्षामुळं तेलाच्या व्यापारात निर्माण झालेले अडथळे पाहता, ही भेट विशेष महत्त्वाची असल्याचं दिसून येतं. भारताला 'रिफायनिंग महासत्ता' असं संबोधल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, मार्को रुबियो आज दुपारी जामनगरला पोहोचले. याठिकाणी त्यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या रिफायनरी संकुलाला भेट दिली. रिफायनरी संकुल हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि अफाट शुद्धीकरण क्षमतेनं सज्ज आहे. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांचीही भेट घेतली. दरम्यान, या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर जामनगरमधील स्थानिक प्रशासन, पोलीस विभाग आणि रिलायन्स व्यवस्थापन टीमनं अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे.
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- भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात, मार्को रुबियो यांचं महत्त्वपूर्ण विधान
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