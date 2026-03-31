बिहार: नालंदा येथील माता शीतला मंदिरात चेंगराचेंगरी; अनेक भाविकांचा मृत्यू

नालंदा जिल्ह्यातील मघरा येथील 'माँ शीतला मंदिरा'त पूजेदरम्यान चेंगराचेंगरी झाली. या घटनेत 8 भाविकांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत

Stampede at Maa Sheetla Temple in Nalanda
नालंदा येथील माता शीतला मंदिरात चेंगराचेंगरी
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 31, 2026 at 11:47 AM IST

नालंदा (बिहार) : बिहार शरीफ येथील मघरा येथे स्थित सुप्रसिद्ध 'माँ शीतला मंदिरा'त आज मंगळवारी (31 मार्च) प्रार्थनेदरम्यान अचानक चेंगराचेंगरी झाली. प्रचंड गर्दीमुळे निर्माण झालेल्या या गोंधळात 8 भाविकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारांसाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यातील काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

संतापाची लाट : घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. मंदिर व्यवस्थापन आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

दीपनगर पोलीस ठाणे येथील पोलिसांसह सदर डीएसपी आणि एसडीएम यांची टीम तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाली असून तपास सुरू करण्यात आला आहे. पोलीस जखमींशी संवाद साधून नेमकी कारणं शोधत आहेत.

गर्दी व्यवस्थापनाबाबत प्रश्नचिन्ह : सण-उत्सवांच्या आणि धार्मिक समारंभांच्या काळात मंदिरांमध्ये अनेकदा प्रचंड गर्दी होत असते. मात्र यावेळी सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा अभाव स्पष्टपणे दिसून आला. स्थानिकांच्या मते, गर्दी नियंत्रणासाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त किंवा बॅरिकेडिंग करण्यात आलं नव्हतं. प्रशासनानं या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचं आश्वासन दिलं असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सांगितलं आहे.

संपादकांची शिफारस

