ETV Bharat / bharat

शाळेतील मुलींच्या मुतारीची गैरसोय; रांगेत उभे राहून पाहावी लागते वाट, १८५ विद्यार्थिनींसाठी फक्त एकच शौचालय

कर्नाटकातील दावनगेरे जिल्ह्यात मायाकोंडा गावात लघुशंकेसाठी मुलींना रांगेत उभं राहावं लागत आहे. १८५ विद्यार्थिनींसाठी फक्त एकच शौचालय आहे.

शौचालयाच्या दारात लागलेली विद्यार्थिनींची रांग
शौचालयाच्या दारात लागलेली विद्यार्थिनींची रांग (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दावणगेरे (कर्नाटक) : मायाकोंडा हा सर्वात मागासलेला विधानसभा मतदारसंघ आहे. येथे विकासाच्या खुणा दुर्मीळ आहेत. या भागातील लोक विकास पाहण्यासाठी तालुका मुख्यालय बनवण्याची मागणी करत आहेत. मायाकोंडाच्या आसपासच्या गावातील मुलांना फायदा व्हावा यासाठी राज्य सरकारने कर्नाटक पब्लिक स्कूलला मंजुरी दिली आहे. दुर्दैव असं आहे की शाळेतील १८५ मुलींसाठी फक्त आहे, तर मुलं उघड्यावर कार्यभाग उरकतात.

"या शौचालयाचा वापर करण्यासाठी मुलांना रांगेत उभं राहावं लागतं. जेव्हा एक व्यक्ती शौचालयात जाते आणि बाहेर येते तेव्हा दुसऱ्याला जावे लागते. त्यांनी मुख्याध्यापकांच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे की त्यांनी त्वरित हायटेक शौचालय बांधावं आणि शाळेनं संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं असलं तरी, त्याचा काही उपयोग झाला नाही," अशी विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली.

या शाळेत अनेक वर्षांपासून शौचालयाची समस्या आहे. शाळेतील ३५३ विद्यार्थ्यांपैकी १८५ हायस्कूलच्या विद्यार्थिनींना शौचालयात जाण्यासाठी रांगेत उभं राहावं लागतं. बाकीची १६८ मुलं उघड्यावर शौचालयात जातात. एका छोट्या शौचालयात चार युनिट आहेत, ज्यामुळे मुलींना त्रास होत आहे.

पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, खोल्या आणि बेंचचा अभाव : कर्नाटक पब्लिक स्कूलमध्ये शौचालयांच्या कमतरतेव्यतिरिक्त, शाळेत पिण्याच्या पाण्याचा, आवश्यक खोल्यांचा अभाव आणि बेंचचा अभाव ही समस्या आहे. तसंच, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की मुले संपूर्ण शाळा कधी कोसळेल या भीतीखाली वर्गात बसतात.

शाळेतील बिघडलेल्या व्यवस्थेमुळे पालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. पालकांनी मुलांसाठी शौचालये त्वरित बांधण्याची मागणीही केली आहे. हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र हायटेक शौचालये बांधण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त, मायाकोंडा ग्रामपंचायतीला विनंती देखील सादर करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीने या प्रकरणात लक्ष घालून शौचालये आणि पुरेसा पाणीपुरवठा त्वरित करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. परंतु ते आश्वासन खोटं ठरलं आहे. ग्रामस्थांनी आमदारांना आवाहन केलं आहे. बसवंतप्पा यांना या संदर्भात तत्काळ कारवाई करण्याचं आवाहन केलं आहे आणि त्यांनी ही समस्या सोडवण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

याबद्दल बोलताना एका विद्यार्थिनीनं सांगितलं की, "आमच्या कर्नाटक पब्लिक स्कूलमध्ये ३०० हून अधिक विद्यार्थी आहेत. ते वेगवेगळ्या शहरांमधून शाळेत येतात. अशी परिस्थिती आहे की आम्हाला शौचालयात जाण्यासाठी रांगेत उभं राहावं लागतं. ये-जा करण्यासाठी वेळ लागतो. दुसरं हायटेक शौचालय बांधलं पाहिजे. सध्याचं शौचालय खूप दूर आहे. एक बाहेर आल्यानंतर दुसऱ्याला आत जावं लागतं. आम्ही अशाच प्रकारे शौचालय वापरत आहोत. ही अनेक वर्षांपासूनची समस्या आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना त्रास होत आहे. आम्हाला हायटेक शौचालयाची गरज आहे."

याबद्दल बोलताना, दुसरी विद्यार्थिनी म्हणाली, "सर्वजण म्हणतात की ते काम करून देतील. पण कोणीही पुढे येत नाही. आम्हाला गेल्या दोन वर्षांपासून समस्या येत आहेत. शाळेत खूप विद्यार्थी आहेत. शौचालय वापरण्यासाठी आम्हाला रांगेत उभं राहावं लागतं. त्यामुळे वर्गात जाण्यास उशीर होतो. शिक्षकांनी आम्हाला वर्गातून बाहेर जाण्यासाठी रोखल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. आम्हाला शौचालय हवं आहे. आम्ही शिक्षकांना सांगितलं, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. आमदार बसवंतप्पा यांनी काम होईल असं सांगितलं होतं. मात्र शौचालय बांधले गेले नाही."

प्रभारी उपमुख्याध्यापक काय म्हणतात? : याबद्दल बोलताना, प्रभारी उपमुख्याध्यापक नागराज म्हणाले, "मुलींसाठी एका शौचालयासाठी चार युनिट आहेत. हायस्कूलच्या १८५ विद्यार्थिनी ते शौचालय वापरतात. उर्वरित मुले उघड्यावर जातात. आमदारांच्या अनुदानातून २०१६-१७ मध्ये शौचालय बांधण्यात आलं होतं. रांगेत उभं राहून शौचालयात जाण्यासाठी दहा मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागणं ही एक समस्या आहे. आम्ही आधीच ग्रामपंचायतीला याबाबत लिहिलं आहे. ही बाब विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. आम्ही ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवलं आहे. आम्ही आमदारांच्याही निदर्शनास आणून दिलं आहे. शाळेची इमारत १९४९ मध्ये बांधली गेली होती. आमदारांनी शाळा रिकामी करून नवीन इमारत बांधण्याचं आश्वासन दिलं आहे."

प्राथमिक शाळेतील मुलांकडे फक्त एकच शौचालय : "हायस्कूलसह, कर्नाटक पब्लिक स्कूलच्या प्राथमिक शाळेच्या विभागात फक्त एकच शौचालय आहे. येथेही फक्त मुलींना परवानगी आहे. उर्वरित मुले शाळेच्या आवारात आडोशाला काम उरकून घेतात. पहिली ते सातवीपर्यंत ४०० हून अधिक मुले कन्नड आणि इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेत आहेत. एनआरजी योजनेअंतर्गत पीडीओनं प्राथमिक शाळेजवळ आणखी एक शौचालय आधीच मंजूर केलं आहे. मात्र, निविदा काढण्यासाठी आणि ते बांधण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही," असं प्रभारी उपमुख्याध्यापक नागराज यांनी फोनवर सांगितलं.

हेही वाचा...

  1. कामचुकार युपी पोलिसांचा कारनामा! तपासाची ब्याद नको म्हणून दुसऱ्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत टाकला मृतदेह
  2. नाशिक तपोवन वृक्षतोड विरोधात नाशिककर एकवटले; सुरेल गीतांनी बहरलं तपोवन

TAGGED:

KARNATAKA SCHOOL GIRLS
मुलींच्या मुतारीची गैरसोय
मायाकोंडा
एकच शौचालय
KARNATAKA SCHOOL GIRLS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.