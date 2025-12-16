ETV Bharat / bharat

सात मुलींनी वडिलांच्या पार्थिवाला दिला खांदा, अंत्यसंस्काराचे दृश्य पाहून लोकांच्याही डोळ्यात अश्रू

किशन कन्याल यांच्या सात मुलींपैकी तिसरी मुलगी किरण सध्या सीआयएसएफमध्ये तैनात आहे.

Daughters perform fathers last rites : In Gangolihat, Pithoragarh
सात मुलींनी वडिलांच्या पार्थिवाला दिला खांदा, अंत्यसंस्काराचे दृश्य पाहून लोकांच्याही डोळ्यात अश्रू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 16, 2025 at 4:33 PM IST

2 Min Read
पिथौरागड : सीमावर्ती जिल्ह्यातील पिथौरागडमधील गंगोलीहाट तहसील मुख्यालयाजवळील गावात सर्व रूढीवादी प्रथेला फाटा देत सात मुलींनी आपल्या वडिलांच्या पार्थिवाला खांदा देत सर्व विधी पार पाडले. येथील उकाला गावात निवृत्त सैनिक वडिलांच्या मृत्यूनंतर सात मुलींनी केवळ त्यांच्या पार्थिवाला खांद्या दिला नाही, तर वडिलांच्या पार्थिवाला मुखाग्नी देखील दिला.

उकाला गावातील घटना : गंगोलीहाट तहसील मुख्यालयापासून जवळपास आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सिमलकोट ग्रामपंचायतीतील उकाला गावातील माजी सैनिक आणि रहिवासी किशन कन्याल यांची तब्येत काल अचानक बिघडली. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना गंगोलीहाट सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात दाखल केलं. मात्र, तिथं त्यांची प्रकृती अधिकच बिघडली. यानंतर त्यांना पुढील उपचारांसाठी हल्द्वानी येथील रुग्णालयात घेऊन जात असतानाच वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला.

एक मुलगी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात : किशन कन्याल यांच्या मृत्यूनंतर, कुटुंबातील सदस्य आणि गावकरी अंतिम संस्कार कसे करायचे याबद्दल गोंधळात पडले होते. त्यावेळी, किशन कन्याल यांच्या सात मुलींनी पुढं येऊन अंतिम संस्कार करण्याचा निर्णय घेतला. किशन कन्याल यांच्या मुलींपैकी एक मुलगी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात (सीआयएसएफ) तैनात आहे. तिनं अंत्यसंस्कारावेळी मुंडण करून मुलाचं कर्तव्य बजावलं. दरम्यान, अंत्यसंस्काराचे दृश्य पाहून त्याठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्वांना अश्रू अनावर झाले.

मुलींचा वडिलांना अखेरचा निरोप : किशन कन्याल यांच्या सात मुलींपैकी तिसरी मुलगी किरण सध्या सीआयएसएफमध्ये तैनात आहे. वडिलांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या अंत्यसंस्काराबद्दल विचारण्यात आलं. तेव्हा सीआयएसएफमध्ये असणाऱ्या किरणनं पुढाकार घेत आपलं मुंडण केलं आणि सीआयएसएफच्या गणवेशात वडील किशन यांच्या पार्थिवाला खांदा देण्यासाठी समोर आली. किरण हिच्यासह इतर सहा बहिणींनी आपल्या वडिलांच्या पार्थिवाला खांदा देत रामेश्वर स्मशानभूमीकडे रवाना झाल्या. स्मशानभूमीत किरणनं तिच्या बहिणी शोभा, चांदणी, नेहा, बबली आणि दिव्यंशी यांच्यासह आपल्या वडिलांवर अंत्यसंस्कार केले.

असाधारण धाडसाचं आणि प्रेमाचं कौतुक : किरणची दुसरी बहीण मंजू काही कारणास्तव स्मशानभूमीत पोहोचू शकली नाही, परंतु तिनं आपल्या वडिलांच्या पार्थिवाला खांद्या दिला. यावेळी मुलींचं धाडस पाहून त्याठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्वांना अश्रू अनावर झाले. तसंच पंचक्रोशीत हा कुतुहलाचा विषय ठरला आहे. दरम्यान, जिल्हा पंचायत सदस्य राहुल कुमार यांनी किशन कन्याल यांच्या मुलींच्या असाधारण धाडसाचं आणि प्रेमाचं कौतुक केलं. ते म्हणाले की, "मुलींनी आज समाजाला एक शक्तिशाली संदेश दिला आहे. ही घटना केवळ अंत्यसंस्कार नाही तर "बेटी वाचवा, बेटी शिकवा" या घोषणेचं खरं उदाहरण आहे. मुलींच्या धाडसाचं सर्वजण कौतुक करत आहेत."

