सासुचा आगीत मृत्यू झाल्याचा सुनेनं रचला बनाव; यूट्युबवर एका सर्चमुळे हत्येचा झाला उलगडा

वृद्ध महिलेचा घरातील आगीत जळून मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणाला वेगळं वळण लागलं आहेत. पोलिसांनी तपास करून महिलेच्या सुनेला हत्या प्रकरणात अटक केली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 9, 2025 at 1:17 PM IST

विशाखापट्टणम(अमरावती) - आंध्र प्रदेशमधील वैझॅगमध्ये (विशाखापट्टणम) सुनेनं सासूची हत्या करण्याकरिता युट्यूबचा वापर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 66 वर्षाच्या वृद्धेच्या हत्या प्रकरणात पोलिसांनी सुनेला अटक केली आहे. जयंती कनका महालक्ष्मी असे मृत वृद्ध महिलेचं नाव आहे.

घरात आग लागून मृत्यू झाल्यानंतर 66 वर्षीय महिलेचा पोलिसांनी तपास केला. पेट्रोल टाकून महिलेला सुनेनं जाळल्याचं तपासात समोर आलं आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती पोलीस उपायुक्त पृथ्वीराज तेजा आणि सीआय सतीश कुमार यांनी शनिवारी पेडुर्थी पोलीस स्टेशनमधील पत्रकार परिषदेत दिली.

पोलीस तपासात काय माहिती समोर आली? आरोपी ललितानं सासुची हत्या केल्यानंतर पतीला खोटी माहिती दिली. सासुची हत्या करण्याकरिता तिनं युट्यूबवर वृद्ध महिलेची हत्या कशी करावी, यासाठीचे व्हिडिओ पाहिले. 6 नोव्हेंबरला कोणालाही न कळता तिनं घरात पेट्रोलचा साठा केला होता.

नेमकी हत्या कशी केली? - तिचा पती 7 नोव्हेंबरला सकाळी 8 वाजता घराबाहेर पडला. त्यावेळी घरात ललिताचा मुलगा, मुलगी आणि सासू होती. ललिताची सासू बाथरुममध्ये गेल्यानंतर तिनं हत्या करण्याचा निर्णय घेतला. आरोपी महिलेनं मुलांना आजीबरोबर लपंडाव खेळण्यास सांगितलं. सासुला खुर्चीवर बसण्यास सांगून हात आणि पाय बांधले. तर डोळ्यांना आणि तोंडावर कापड बांधले. मुलांना दुसऱ्या खोलीत जाण्यास सांगितलं. त्यानंतर सासुच्या अंगावर पेट्रोल टाकून जाळले. शेजारी राहणाऱ्यांना सासुच्या किंचाळण्याचा आवाज येऊ नये, याकरिता टीव्हीचा आवाज मोठा केला. आरोपीची सासू ही आगीत जळत असताना जीव वाचविण्याकरिता पुजाघराच्या दिशेनं धावत गेली. त्यावेळी आरोपीच्या मुलीलादेखील आगीत भाजल्यानं हात आणि पायाला जखम झाली. टीव्हीच्या वायरला शॉर्टसर्किट होऊन आग लागल्याचं आरोपीनं मुलांना सांगितलं.

पोलिसांनी कसा उलगडा गुन्हा? -ललितानं शॉर्टसर्किटमुळे सासुचा मृत्यू झाल्याचं शेजारी राहणाऱ्यांना सांगितलं. पुजेच्या दिव्याचा भडका होऊन लागलेल्या आगीत सासुचा मृत्यू झाल्याचं आरोपी महिलेनं पोलिसांना सांगितलं. मात्र, घराशेजारी एसी दुरुस्तीचे काम करणाऱ्या व्यक्तीनं घरात धाव घेतल्यानंतर आरोपी महिलेनं त्याला थांबविलं होतं. त्याला लागलेली आग विझू दिली नव्हती. ही माहिती तपासातून समोर आल्यानंतर पोलिसांचा महिलेवर संशय वाढला.

आरोपीची पोलीस कोठडीत रवानगी- चौकशीदरम्यान पोलिसांनी ललिताचा फोन तपासल्यानंतर त्यांना धक्कादायक माहिती समोर आली. तिच्या यूट्यूबमध्ये वृद्ध महिलेची हत्या कशी करावी, याची सर्च हिस्ट्री आढळून आली. ललितानं गुन्हा कबूल केला. सासू सतत अपमान करत असल्यामुळे टोकाचं पाऊल उचलल्याचं तिनं पोलिसांना सांगितलं. पोलिसांनी अटक करून तिची पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे.

