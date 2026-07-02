बिहारमध्ये एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार; तीन आरोपींना अटक
महिलेच्या जबाबाच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल केला असून तत्परतेनं कारवाई करत बुधवारी पहाटेच्या सुमारास आरोपींना अटक केली.
Published : July 2, 2026 at 2:45 PM IST
नालंदा : बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यात एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाल्याचं प्रकरण उघडकीस आलं आहे. या घटनेनंतर पीडितेला आरोपींनी विवस्त्र अवस्थेत सोडून दिलं. तसंच त्यांनी तिचा मोबाईल फोनही काढून घेतला, जेणेकरून तिला तिच्या कुटुंबीयांशी सहज संपर्क साधता येऊ नये. दरम्यान, ही घटना मंगळवारी (30 जून) चंडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. पीडित महिला नगरनौसा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी आहे.
विवस्त्र अवस्थेत दिलं सोडून : या घटनेनंतर पीडित महिलेला आरोपींनी विवस्त्र अवस्थेत सोडून दिलं. त्यामुळं महिला प्रचंड तणावात आणि गोंधळलेल्या अवस्थेत होती. मात्र ती अंधार पडल्यावर घरी परतण्याचा प्रयत्न करत होती. अशा परिस्थितीत काही वाटसरुंचे तिच्या या अवस्थेकडे लक्ष गेले. यावेळी एका महिलेनं तिला सलवार दिली, तर एका पुरुषानं तिला गमछा दिला. तर काही लोकांनी या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. यानंतर पोलिसांनी संबंधित महिलेला चंडी पोलीस ठाण्यात नेले. तसंच तिच्या जबाबाच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल केला असून तत्परतेनं कारवाई करत बुधवारी पहाटेच्या सुमारास आरोपींना अटक केली.
आरोपी कपडे व मोबाईल घेऊन पळून गेले : "एका ओळखीच्या महिलेमार्फत माझी विकासशी (आरोपींपैकी एक) ओळख झाली होती. त्यानं माझ्या मोबाईलचे रिचार्ज करून देण्याचे आणि मला आवश्यक असलेली काही औषधं देण्याचे आश्वासन दिलं व मंगळवारी संध्याकाळी मला रामपूर रेल्वे हॉल्टवर बोलावलं. मी तिथं गेलं. त्यानं मला त्याच्या मोटारसायकलवरून एका निर्जन ठिकाणी नेले आणि तिथं आपल्या इतर दोन मित्रांना बोलावले. त्यांनी माझ्यावर बलात्कार केला. तसंच याबद्दल कोणालाही काही सांगितल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी दिली आणि माझे कपडे व मोबाईल घेऊन पळून गेले," असं पीडितेनं सांगितलं.
आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल : या घटनेची मंगळवारी रात्री 8 च्या सुमारास चंडी पोलीस ठाण्याच्या 'डायल 112' सेवेद्वारे माहिती मिळाली. यात लक्ष्मीबिघा खंधा परिसरात काही जणांनी एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार केला आहे, असं नालंदाचे पोलीस अधीक्षक भरत सोनी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "संध्याकाळच्या गस्तीवरील अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी त्या महिलेचा व माहिती देणाऱ्या व्यक्तीचा जबाब नोंदवून घेतला. चंडी पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 70(1) (सामूहिक बलात्कार), 303(2) (चोरी) आणि 352 (सार्वजनिक ठिकाणी शांतताभंग घडवून आणण्याच्या उद्देशाने केलेला जाणीवपूर्वक अपमान), तसंच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या विविध कलमांनुसार एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे," असं भरत सोनी यांनी सांगितलं.
आरोपी लक्ष्मीबिघा गावचे रहिवासी : याचबरोबर, "गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एक विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आणि घटनेनंतर अवघ्या सहा तासांत तिन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात पुढील कायदेशीर कारवाई केली जात आहे," असंही भरत सोनी यांनी सांगितलं. दरम्यान, विकास गोप, नितीश कुमार आणि शैलेश कुमार, अशी पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींची नावं आहेत. हे सर्वजण चंडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लक्ष्मीबिघा गावचे रहिवासी आहेत. त्यांच्याकडून पीडित व्यक्तीचा मोबाईल फोनही हस्तगत करण्यात आला आहे.
दोन आरोपींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी : आरोपी विकास आणि नितीश यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. यापूर्वी चंडी पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध हत्या, बेकायदेशीर शस्त्रे बाळगणे आणि इतर गुन्ह्यांसह विविध प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील सर्व आरोपींना त्वरित अटक करणाऱ्या विशेष तपास पथकामध्ये पोलीस निरीक्षक चंदन कुमार सिंग, चंडी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी अखिलेश झा, उपनिरीक्षक श्वेता कुमारी, प्रिन्सदीप कुमार व लालन सिंग आणि इतर अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
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