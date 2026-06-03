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कर्नाटकात 'डीके' राज! डी. के. शिवकुमार यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ, मंत्र्यांच्या नावांची यादीही जाहीर

डी. के. शिवकुमार यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं.

DK Shivakumar to take oath as new CM of Karnataka
डी. के. शिवकुमार यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ (Karnataka CMO)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 3, 2026 at 4:54 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 5:24 PM IST

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बंगळुरू : डी. के. शिवकुमार यांनी बुधवारी कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी लोक भवनातील ग्लास हाऊसमध्ये डी. के. शिवकुमार यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. तर जी. परमेश्वर यांनी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. यावेळी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते. तसंच विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष, खासदार आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेतेही या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते.

विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांना आमंत्रण : विशेष म्हणजे डी. के. शिवकुमार यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. विविध धर्मांच्या धर्मगुरूंना तसंच कनकपुरामधील दोड्डलाहल्ली येथील सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांनाही आमंत्रित करण्यात आलं होतं. रोजंदारी कामगार, स्वच्छता कर्मचारी, शेतकरी नेते, दलित संघटनांचे प्रतिनिधी, मागासलेल्या वर्गांचे नेते, महिला बचत गट, महिला नेत्या आणि युवा नेत्यांनाही आमंत्रित करण्यात आलं होतं. यामध्ये चित्रपट उद्योग, न्यायपालिका, क्रीडा, नाट्यक्षेत्र, लेखक, कलाकार, उद्योगपती, व्यावसायिक नेते आणि हॉटेल उद्योगातील प्रतिनिधींचाही समावेश आहे.

13 कॅबिनेट मंत्र्यांची यादी : या शपथविधी सोहळ्याचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे, शपथ घेताना डी. के. शिवकुमार यांच्या हातात भारताचं संविधान होतं. संविधान हातात धरून त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. तत्पूर्वी, शपथविधी सोहळ्याच्या काही तास आधी काँग्रेसनं 13 कॅबिनेट मंत्र्यांची यादी जाहीर केली आहे. ज्यामध्ये परमेश्वरा व्यतिरिक्त, यतिंद्र सिद्धरामय्या, यू. टी. खादर, एम. बी. पाटील, के. जे. जॉर्ज, के. एच. मुनियप्पा, सतीश जारकीहोली, रामलिंगा रेड्डी, कृष्णा बायरेगौडा, प्रियांक खर्गे, ईश्वर खांद्रे, बायराथी सुरेश आणि शरण प्रकाश पाटील यांचा समावेश आहे. दरम्यान, राज्यसभा निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.

"पुढील मार्ग सोपा नसेल, पण..." : दरम्यान, आपल्या नेतृत्वाखाली राज्यात "युवकांसाठी एका नव्या युगाची" सुरुवात होईल, तसंच पुढील जबाबदाऱ्या सोप्या नसतील, असं डी. के. शिवकुमार यांनी काल म्हटलं होतं. त्यांनी आपल्या पदोन्नतीला काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा विजय म्हटलं आणि कर्नाटकच्या जनतेसाठी निष्ठेनं काम करण्याचं वचन दिले. ते म्हणाले की, "पक्षानं एका कार्यकर्त्याला संधी दिली आहे, नेत्याला नाही. माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल मी मनापासून आभारी आहे. मला माहीत आहे की, पुढील मार्ग सोपा नसेल आणि कठीण काळही येईल, पण मला तो सांभाळून कठोर परिश्रम करत राहायचे आहे."

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Last Updated : June 3, 2026 at 5:24 PM IST

TAGGED:

डी के शिवकुमार
कर्नाटक
मुख्यमंत्री
काँग्रेस
D K SHIVAKUMAR

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