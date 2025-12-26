म्हैसूर पॅलेसजवळ सिलिंडरचा स्फोट, पाच गंभीर जखमी, उत्तर प्रदेशातील एकाचा मृत्यू
Published : December 26, 2025 at 12:58 PM IST
म्हैसूर (कर्नाटक): कर्नाटकातील म्हैसूरमध्ये सिलिंडरचा एक शक्तिशाली स्फोट झालाय. स्फोट इतका भयंकर होता की त्याचा आवाज दूरवर ऐकू आलाय. या अघातात एकाचा मृत्यू झाला आणि पाच जण गंभीर जखमी झालेत. गुरुवारी रात्री उशिरा ही दुर्घटना घडली. प्रसिद्ध म्हैसूर पॅलेसच्या जयमार्थंडा गेटजवळ हा अपघात झाला. मिळालेल्या वृत्तानुसार, फुगे फुगवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हेलियम गॅस सिलिंडरमुळे हा स्फोट झाला. सर्व जखमींना केआर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
अपघात कसा झाला : ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येला म्हैसूर पॅलेसजवळ एका फुगे विक्रेत्याच्या सिलिंडरचा स्फोट झाला. तो माणूस फुगे हेलियम गॅसने भरत असताना सिलिंडरचा स्फोट झालाय. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि तपास सुरू केलाय. पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केलीय. पाच जखमींपैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे पोलिसांनी सांगितलंय. ख्रिसमसच्या उत्सवात बुडालेल्या म्हैसूरमध्ये या अपघातामुळे गोंधळ उडालाय.
शहर पोलीस आयुक्तांचे निवेदन : म्हैसूर शहर पोलीस आयुक्त सीमा लाटकरांनी या घटनेबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एक व्यक्ती सायकलवरून फुगे विकत असताना सिलिंडरचा स्फोट झाला, ज्यामुळे फुगे विकणारा ठार झाला. जवळच्या लोकांसह अनेक जण जखमी झाले असून, तपास सुरू आहे. जखमींची ओळख पटली आहे. लक्ष्मी (45) बंगळुरू, मंजुळा (29) नानजंगुडू, कोट्रेश (35) हावेरी जिल्ह्यातील राणेबेन्नूर, शाहिना, शहनाज शब्बीर (54), कोलकाता आणि रंजिता विनोद (30) अशी जखमींची नावे आहेत. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या 40 वर्षीय व्यक्ती उत्तर प्रदेशातील कन्नौज येथील असून, त्याचं नाव सलीम कमरुद्दीन असे आहे.