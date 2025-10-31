तेलंगणामध्ये 'मोंथा' चक्रीवादळाचा तडाखा, १२ जणांचा मृत्यू, ४ बेपत्ता
मोंथा चक्रीवादळामुळे दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे वरंगल, नलगोंडा आणि नगरकुरनूल या जिल्ह्यातील काही आदिवासीबहुल भाग पाण्यानं वेढला गेला आहे.
October 31, 2025
हैदराबाद: 'मोंथा' या तीव्र चक्रीवादळामुळे तेलंगणाला मोठा फटका बसला आहे. वादळामुळे उत्तर आणि दक्षिण तेलंगणामध्ये सलग दोन दिवस मुसळधार पाऊस पडला. त्यामुळे शहरे, गावे आणि शेतांमध्येदेखील पाणी शिरले. वादळामुळे ओरुगल्लू, वरंगल आणि खम्मममध्ये प्रचंड नुकसान झाले. तर नलगोंडा आणि महबूबनगरमधील काही भागा फटका बसला आहे.
नद्या आणि कालवे दुथडी भरून वाहल्यानं हजारो एकरवरील उभे पीक पाण्याखाली गेलं आहे. धान्य खरेदी केंद्रांवर साठवलेले भातपीक वाहून गेले आहे. अनेक भागात रस्ते खचले आहेत. काही ठिकाणी गावांचा शहरापासून संपर्क तुटला आहे. चक्रीवादळामुळे राज्यात १२ जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. तर चार जण बेपत्ता आहेत. अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार ४.४७ लाख एकरवरील पिकांचं नुकसान झालं आहे.
वरंगल आणि खम्मम पाण्याखाली! ग्रेटर वरंगल शहर सलग दुसऱ्या दिवशीही पाण्याखाली आहे. सुमारे ४५ वसाहतींमध्ये पुराचे पाणी घरांमध्ये घुसले आहे. भीमाराम, वड्डेपल्ली, कापुवाडा, शिवनगर, बीआर नगर आणि जवाहरनगरसह सुमारे २५ वसाहती अजूनही पाण्याखाली आहेत. त्यामुळे नागरिकस त्रस्त आहेत. वरंगल आणि हनुमाकोंडा दरम्यानची वाहतूक ठप्प झाली आहे. तर हंटर रोड आणि मुलुगु क्रॉस सारखे प्रमुख मार्ग बंद आहेत. लोकांना वाचवण्यासाठी बचाव पथकाकडून बोटींचा वापर करण्यात आला आहे. २ हजारांहून अधिक रहिवाशांना १२ पुनर्वसन केंद्रांमध्ये हलवलं आहे.
५२० हून अधिक लोकांना आश्रय- मंत्री कोंडा सुरेखा, खासदार काव्या, आमदार नैनी राजेंद्र रेड्डी, महापौर सुधारानी आणि जिल्हाधिकारी सत्यशारदा आणि स्नेहा शबरिश यांनी बाधित वसाहतींना भेट दिली आहे. सहा पुनर्वसन केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून त्यामध्ये ५२० हून अधिक लोकांना आश्रय मिळाला आहे.नालगोंडा आणि नगरकुरनूलमधील विस्थापित आणि आदिवासी कुटुंबांची अत्यंत दुर्दशा झाली आहे. आणि नक्कलगंडी प्रकल्पांच्या पाण्यामुळे अनेक आदिवासी तांडाचे संपर्क तुटले आहे. मोथीथंडा येथील ग्रामस्थांनी ट्रॅक्टर वापरून ६० रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले. अचंपेट मंडळाच्या अंतर्गत मार्लापाडू थांडा येथे, नक्कलगंडी जलाशय ओसंडून वाहत असल्याने घरे, पशुधन आणि साठवलेला कापूस बुडाल्यानं २५० कुटुंबांचं प्रचंड नुकसान झालं.
