किनाऱ्यावर धडकल्यानंतर कमकुवत झालं मोंथा चक्रीवादळ: आंध्र प्रदेशात एकाचा मृत्यू, जनजीवन विस्कळीत

मोंथा चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर कमकुवत झालं. भारतीय हवामान विभागानं आज सकाळी ५ वाजताच्या अहवालानुसार ही माहिती जारी केली आहे.

समुद्रात उठणाऱ्या लाटा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 29, 2025 at 1:13 PM IST

हैदराबाद : मोंथा चक्रीवादळानं देशातील वातावरणात मोठा बदल झाला आहे. मोंथा चक्रीवादळ मंगळवारी संध्याकाळी आंध्र प्रदेशातील किनाऱ्यावर धडकलं आहे. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यात वाहतूक विस्कळीत झाली, तर ओडिशामध्येही त्याचा परिणाम जाणवला. ओडिशातील 15 जिल्ह्यांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झालं. आंध्र प्रदेशात मोंथा चक्रीवादळामुळे एका नागरिकाचा मृत्यू झाला. किनाऱ्यावर धडकल्यानंतर मोंथा चक्रीवादळाचा वेग मंदावला आहे. आज पहाटे मोंता चक्रीवादळ 10 किमी प्रतितास वेगानं वायव्येकडं सरकलं आहे, अशी माहिती भारतीय हवामानशास्त्र विभागानं (IMD) दिली आहे.

मोंथा वादळाचं चक्रीवादळात रूपांतर झालं : "मोंथा वादळाचं चक्रीवादळात रूपांतर झालं असून आज सकाळी 02.30 वाजता, 16.5 उत्तर अक्षांश आणि 81.5 पूर्व रेखांशावर, आंध्र प्रदेशातील नरसापूरपासून 20 किमी पश्चिम-वायव्येस, मछलीपट्टणमपासून 50 किमी ईशान्येस, काकीनाडापासून 90 किमी पश्चिम-वायव्येस, विशाखापट्टणमपासून 230 किमी नैऋत्येस आणि ओडिशातील गोपाळपूरपासून 470 किमी नैऋत्येस केंद्रस्थानी होते," असं भारतीय हवामान विभागानं नमूद केलं आहे.

मोंथा चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर : मोंथा चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवरुन वायव्येकडं सरकण्याची शक्यता आहे. पुढील 6 तासात चक्रीवादळाची तीव्रता कायम राहण्याची आणि त्यानंतरच्या सहा तासात आणखी कमकुवत होणार आहे. मोंथा चक्रीवादळ खोल दाबाच्या पट्ट्यात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे, असं भारतीय हवामान विभागानं नमूद केलं आहे. चक्रीवादळ जमिनीवर धडकलं आहे. मोंथा चक्रीवादळाचं सध्या मछलीपट्टणम आणि विशाखापट्टणम इथल्या डॉप्लर वेदर रडार (डीडब्ल्यूआर) द्वारे सतत निरीक्षण केलं जात आहे. किनारी वेधशाळा, स्वयंचलित हवामान केंद्रे (एडब्ल्यूएस), जहाजं आणि उपग्रहावरुनही मोंथा चक्रीवादळाचं निरीक्षण करण्यात येत आहे, अशी माहितीही भारतीय हवामान विभागानं दिली आहे.

आंध्र प्रदेशात महिलेचा मृत्यू : आंध्र प्रदेशातील कोनासीमा जिल्ह्यातील मकानागुडेम गावात वादळामुळे झाड उन्मळून महिलेच्या अंगावर पडलं. यामुळे एका महिलेचा मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलीस अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं वृत्तसंस्थेनं हे वृत्त दिलं आहे. चक्रीवादळामुळे आंध्र प्रदेशातील तब्बल 38,000 हेक्टरवरील उभी पिकं उद्ध्वस्त झाली आहेत. तर 1.38 लाख हेक्टरवरील बागायती पिकं देखील उद्ध्वस्त झाली.

