ETV Bharat / bharat

मोंथा चक्रीवादळामुळं रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम, अनेक गाड्या रद्द; विमान प्रवाशांसाठी सूचना जारी

मोंथा चक्रीवादळामुळं आलेल्या मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वादळामुळं रेल्वे सेवांवर मोठा परिणाम झाला आहे.

Cyclone Montha : Nearly 100 Trains On Odisha-Andhra Route Cancelled Or Rescheduled
मोंथा चक्रीवादळामुळं रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 28, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : बंगालच्या उपसागरावर मोंथा चक्रीवादळ घोंगावत आहे. या मोंथा चक्रीवादळाचा अनेक राज्यांमध्ये परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आंध्र प्रदेशात मोंथा चक्रीवादळामुळं आलेल्या मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वादळामुळं रेल्वे सेवांवर मोठा परिणाम झाला आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेनं 27, 28, 29 आणि 30 ऑक्टोबरला धावणाऱ्या अनेक गाड्या रद्द केल्या आहेत. यामध्ये 29 ऑक्टोबर रोजी ओडिशाहून निघणारी केएसआर बंगळुरू भुवनेश्वर प्रशांती एक्सप्रेसचा समावेश आहे. तर पटनासाठी जाणारी एर्नाकुलम एक्सप्रेस, एर्नाकुलम हावडा एक्सप्रेस आणि कन्याकुमारी दिब्रुगड एक्सप्रेस या गाड्यांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. तसंच विमान कंपन्यांनी प्रवाशांसाठी सूचनाही जारी केल्या आहेत.

रेल्वे सेवांवर परिणाम, अनेक गाड्या रद्द : दक्षिण मध्य रेल्वेनं 27, 28, 29 आणि 30 ऑक्टोबर रोजी नियोजित 72 गाड्या रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. तर काही गाड्यांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. दरम्यान, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी दक्षिण मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक संजय कुमार श्रीवास्तव आणि पूर्व किनारी रेल्वे, दक्षिण रेल्वे आणि विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यावेळी प्रवाशांच्या सुविधांबद्दल चर्चा करण्यात आली. मोंथा चक्रीवादळाचा विमान वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी विमानाची स्थिती तपासण्यास सांगण्यात आलं आहे.

इंडिगो एअरलाइन्सनकडून प्रवाशांसाठी सूचना जारी : मोंथा चक्रीवादळाचा हवाई वाहतुकीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विजयवाडा, विशाखापट्टणम आणि राजमुंद्री हे सर्वाधिक प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. इंडिगो एअरलाइन्सनं प्रवाशांसाठी सूचना जारी केली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, चक्रीवादळ आणि अपेक्षित मुसळधार पावसामुळं प्रभावित शहरांमध्ये जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या विमान सेवांवर परिणाम होईल. प्रवाशांना विमानतळावर येण्यापूर्वी त्यांच्या विमानाची स्थिती तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसंच पाणी साचण्याची आणि वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असल्यामुळं त्यांच्या आगमनासाठी अतिरिक्त वेळ देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याशिवाय, उड्डाण रद्द झाल्यास प्रवाशांना सूचित केले जाईल, असं म्हटलं आहे.

चक्रीवादळामुळं सतर्क राहण्याचं आवाहन : आंध्र प्रदेशात मोंथा चक्रीवादळाचा मोठा तडाखा बसत आहे. मोंथा चक्रीवादळामुळं लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसंच अनेक रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात येत आहेत. याशिवाय, विमान वाहतुकीच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. आंध्र प्रदेशातील किनारपट्टीवर असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वादळाचा फटका बसत आहे. त्यामुळं येथील आपत्कालीन सेवा हायअलर्टवर आहेत. तसंच सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रभावित भागातील रहिवाशांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे. अनेक बचाव पथकं तैनात करण्यात आली आहेत. हवामान निरीक्षणासाठी ड्रोन तैनात करण्यात आले आहेत. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं अनेक किनारी आणि अंतर्गत जिल्ह्यांमध्ये सामान्य जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.

आंध्र प्रदेशातील तीन जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट जारी : आज संध्याकाळपर्यंत आंध्र प्रदेश किनाऱ्यावर मोंथा चक्रीवादळ धडकण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागानं (IMD) वर्तवली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेळी बोलताना हवामान विभागाचे अधिकारी जीएनआरएस श्रीनिवास राव म्हणाले, "मंगळवार संध्याकाळ किंवा रात्रीपर्यंत मोंथा चक्रीवादळ मछलीपट्टणम आणि कलिंगपट्टणम दरम्यानच्या काकीनाडा प्रदेशाभोवती ते आंध्र प्रदेश किनाऱ्यावरून जाण्याची शक्यात आहे. आंध्र प्रदेशातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारे वाहतील. तसंच पेड्डापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली आणि मुलुगु या तीन जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. इतर सर्व ईशान्य जिल्ह्यांना येलो अलर्टवर आहेत."

हेही वाचा :

  1. 'वस्त्रहरण’कार गंगाराम गवाणकर यांचे निधन, मालवणी भाषेचं सौंदर्य वाढवणारा माणूस गेला
  2. लोकशाहीत मतदार सरकार निवडतात, पण आता सरकार मतदारांना निवडतंय, वरळीतील मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल
  3. शिवसेनेसह भाजपाचे ठाण्यात 'जय छठी मैया'; उत्तर भारतीयांच्या 'व्होटबँके'करिता महायुतीत चढाओढ

TAGGED:

मोंथा चक्रीवादळ
आंध्र प्रदेश
रेल्वे सेवांवर परिणाम
मुसळधार पाऊस
CYCLONE MONTHA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.