मोंथा चक्रीवादळामुळं 'या' राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा; हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

हवामान विभागानं महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे.

Cyclone Montha: IMD issues red alert weather report rain forecast
मोंथा चक्रीवादळामुळं 'या' राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा (File Photo - IANS)
Published : October 27, 2025 at 11:15 AM IST

नवी दिल्ली : ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस हवामान बदललं आहे. हवामान विभागाच्या मते, पुढील दोन ते तीन दिवसांत अनेक राज्यांमध्ये पाऊस आणि जोरदार वादळ राहण्याची शक्यता आहे. तर बंगालच्या उपसागरावर मोंथा चक्रीवादळ घोंगावत आहे. याबाबत भारतीय हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अनेक राज्यांमध्ये मोंथा चक्रीवादळाचाही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागानं महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. सोमवारी (आज) आणि मंगळवारी (उद्या) मध्यम पाऊस आणि गडगडाटी वादळासह ताशी ३०-४० किलोमीटर वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात 'या' जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी : हवामान विभागानं धुळे, नंदुरबार आणि नाशिक या महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. सोमवारी आणि मंगळवारी सकाळी धुळे जिल्ह्यात काही ठिकाणी विजांसह वादळ, मध्यम पाऊस, जोरदार वारे आणि पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे.

चक्रीवादळ तीव्र होण्याची शक्यता : भारतीय हवामान विभागानं रविवारी असंही जाहीर केलं की, बंगालच्या उपसागरावर निर्माण झालेल्या तीव्र दाबाच्या पट्ट्याचे चक्रीवादळात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळं २८ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान पश्चिम बंगालच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. वायव्येकडे आणि नंतर उत्तर-वायव्येकडे सरकताना हे खोल कमी दाबाचे वारे तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हे मंगळवारी (२८ ऑक्टोबर) सकाळपर्यंत तीव्र चक्रीवादळात रूपांतरित होईल.

'या' राज्यांसाठी पावसाचा इशारा : तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशासाठी हवामान विभागानं पावसाचा इशारा जारी केला आहे. रविवारी उशिरा एका बुलेटिनमध्ये हवामान विभागानं म्हटलं आहे की, मोंथा चक्रीवादळामुळं २७ ऑक्टोबरपासून कोलकाता, दक्षिण २४ परगणा, पूर्व आणि पश्चिम मेदिनीपूर, हावडा, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा आणि हुगळीसह दक्षिण बंगालच्या काही जिल्ह्यांमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर, २८ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान, दक्षिण बंगालमधील उत्तर आणि दक्षिण २४ परगणा, पूर्व आणि पश्चिम मेदिनीपूर, झारग्राम, हावडा, पुरुलिया, पूर्व आणि पश्चिम वर्धमान, बीरभूम आणि मुर्शिदाबाद जिल्ह्यांमध्ये एक किंवा दोन ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडेल, असंही हवामान विभागानं म्हटलं आहे. तर मोंथा चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागानं आंध्र प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. वादळामुळं काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काकीनाडा, कोनसीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, बापटला, प्रकाशम आणि नेल्लोर यासह अनेक जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. याचबरोबर, चक्रीवादळामुळं आजपासून पुढील दोन-तीन दिवसांत ओडिशा, छत्तीसगड, रायलसीमा, तामिळनाडू, केरळ, किनारी कर्नाटक, किनारी आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगणामधील काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

आंध्र प्रदेशात चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर तयारी : आंध्र प्रदेश सरकारनं मोंथा चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर मदत आणि आवश्यक पुरवठ्यासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. राज्य नागरी पुरवठा मंत्री एन. मनोहर यांनी सांगितलं की, "कृती आराखड्यात सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वस्तूंचा साठा, इंधन इन्व्हेंटरी व्यवस्थापन, भात खरेदी उपाययोजना, मदत निर्वासित केंद्रामध्ये अन्न पुरवठा आणि चक्रीवादळानंतर मदत वितरण यांचा समावेश आहे." दरम्यान, "आंध्र प्रदेश सरकारनं मोंथा चक्रीवादळ येण्यापूर्वी तयारी सुनिश्चित करण्यासाठी चक्रीवादळापूर्वीच्या तयारीच्या उपाययोजनांचा तपशीलवार कृती अहवाल तयार केला आहे," असं मंत्री एन. मनोहर यांनी शनिवारी रात्री उशिरा दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे.

भारतीय हवामान विभाग
पाऊस
मोंथा
चक्रीवादळ
CYCLONE MONTHA

