चक्रीवादळ दिटवाह भारतात धडकलं! तामिळनाडू, पुद्दुचेरीमध्ये जोरदार पाऊस; अनेक जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट

चक्रीवादळ दिटवाहचा तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांवर सर्वाधिक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. वादळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं मदत आणि बचाव कार्यासाठी व्यापक तयारी केली आहे.

Cyclone Ditwah
चक्रीवादळ दिटवाह भारतात धडकलं (PTI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 30, 2025 at 2:19 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद : श्रीलंकेत थैमान घालणाऱ्या दिटवाह चक्रीवादळाचा भारतात प्रवेश झाला आहे. दिटवाहचा परिणाम तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि शेजारच्या आंध्र प्रदेशातील अनेक भागात जाणवत आहे. दिटवाह जवळ येताच पुद्दुचेरीमध्ये जोरदार वारं आणि खवळलेला समुद्राची झलक पाहायला मिळाली. त्याचप्रमाणे तामिळनाडूच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे.

तामिळनाडूच्या अनेक भागात मुसळधार पाऊस : दिटवाह चक्रीवादळामुळे तामिळनाडूच्या अनेक भागात मुसळधार पाऊस पडत आहे. नागापट्टिनममधील एका मंदिरातील पुजारी थियागराजन म्हणाले की, गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मंदिरात पावसाचं पाणी साचलं आहे. परिणामी, भाविक कमी येत आहेत. साचलेलं पाणी आता पंपाच्या वापरून बाहेर काढलं जात आहे.

चक्रीवादळ दिटवाहमुळे पुद्दुचेरीमध्ये जोरदार वारं :चक्रीवादळ दिटवाहमुळे पुद्दुचेरीमध्ये जोरदार वारं वाहत असून समुद्र खवळलेला आहे. जोराच्या लाटा उसळत आहेत. अशा स्थितीत येथेही रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला : मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. प्रादेशिक हवामान विभागानं रविवारी जारी केलेल्या ताज्या बुलेटिननुसार, चक्रीवादळ प्रति तास 5 किलोमीटर वेगानं उत्तरेकडे सरकत आहे. बुलेटिनमध्ये नमूद केलं आहे की, "पुढील 24 तासांत ते उत्तर तमिलनाडू-पुदुच्चेरी किनारपट्टीच्या समांतर उत्तरेकडे सरकण्याची खूप शक्यता आहे. उत्तरेकडे सरकताना चक्रीवादळ 30 नोव्हेंबरपर्यंत दक्षिण-पश्चिम बंगालच्या खाडीच्या वर तमिलनाडू-पुदुच्चेरी किनारपट्टीपासून किमान 50 किलोमीटर आणि 25 किलोमीटर अंतरावर केंद्रित राहील."

हवामान विभागाकडून दिटवाहबाबत अपडेट : सध्या नैऋत्य बंगालच्या उपसागरावर आणि लगतच्या उत्तर तामिळनाडू-पुद्दुचेरी किनाऱ्यावर असलेलं दिटवाद चक्रीवादळ गेल्या 6 तासांत 7 किमी प्रतितास वेगाने जवळजवळ उत्तरेकडे सरकलं आहे.

अनेक उड्डाणं रद्द : दिटवाह चक्रीवादळाचा विमान वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. शनिवारी चेन्नई विमानतळावरून 35 उड्डाणं रद्द करण्यात आली होती, तर आज रविवारदेखील 47 उड्डाणं पुढे ढकलण्यात आली आहेत. दरम्यान, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी वादळासाठी रेल्वेच्या तयारीचा आढावा घेतला. रेल्वे बोर्ड, झोन आणि विभाग पातळीवर वॉर रूम सक्रिय करण्यात आल्या आहेत. अनेक गाड्या देखील रद्द करण्यात आल्या आहेत.

  • एनडीआरएफचे जवान चेन्नईला पोहोचले : दिटवाह चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेली सध्याच्या परिस्थिती लक्षात घेता, एनडीआरएफच्या पथकांना तामिळनाडू आणि इतर ठिकाणी तैनात करण्यात आलं आहे. त्यांना गुजरातहून विमानानं चेन्नईला पोहोचवण्यात आलं.

