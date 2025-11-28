दक्षिण भारतातील राज्यांकडे चक्रीवादळ दितवाह वेगानं सरकतंय; हवामान खात्याकडून मुसळधार पावसाचा इशारा
चक्रीवादळ उत्तर तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीला लागून असलेल्या दक्षिण किनारपट्टीच्या प्रदेशाकडे ताशी 15 किमी वेगाने पुढे सरकत आहे. हवामान खात्याने (IMD) परिस्थितीबाबत अलर्ट जारी केलाय.
Published : November 28, 2025 at 12:47 PM IST
विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश): चक्रीवादळ दितवाहमुळे दक्षिण भारतातील काही राज्यांमधील हवामानात बदल झालेत. आंध्र प्रदेश आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (APDMA) सांगितले की, नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात श्रीलंकेच्या किनाऱ्याजवळ निर्माण झालेल्या तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्राचे चक्रीवादळात रूपांतर झालेत. येमेनने या चक्रीवादळाला "दितवाह" असे नाव दिले आहे, असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गेल्या सहा तासांत हे चक्रीवादळ उत्तर तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीला लागून असलेल्या दक्षिण किनारपट्टीच्या प्रदेशाकडे ताशी 15 किमी वेगाने पुढे सरकत आहे. हवामान खात्याने (IMD) परिस्थितीबाबत अलर्ट जारी केलाय.
रायलसीमा भागात जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता : 30 नोव्हेंबरपर्यंत परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. रविवारी सकाळपर्यंत चक्रीवादळ दितवाह तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि दक्षिण आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यांवर पोहोचेल. ताज्या माहितीनुसार, चक्रीवादळ दितवाह सध्या त्रिंकोमाली (श्रीलंका) पासून 200 किमी, पुद्दुचेरीपासून 610 किमी आणि चेन्नईपासून 700 किमी आग्नेयेस आहे. पुढील 24 तासांत दक्षिण किनारी आंध्र आणि रायलसीमा भागात जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे.
अनेक जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी : आंध्र प्रदेश आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने पुढे म्हटले आहे की, रविवारी सकाळपर्यंत चक्रीवादळ तामिळनाडू-पुद्दुचेरी आणि दक्षिण किनारी भाग आंध्र प्रदेश किनारपट्टीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सर्व किनारी भागांसाठी धोक्याचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी प्रकाशम, नेल्लोर, कडप्पा, अन्नामलाई, तिरुपती आणि चित्तूर जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आलाय. मच्छीमारांना समुद्रात जाऊ नये, असा कडक इशारा देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
आंध्र प्रदेशातील किनारी भागाला पावसाचा इशारा : आज शुक्रवारी 28 नोव्हेंबर रोजी आंध्र प्रदेशातील दक्षिण किनारी भागात अनेक ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आणि काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर बहुतेक ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या दिवशी शनिवार 29 नोव्हेंबर रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडेल.
रायलसीमा भागातही पाऊस पडण्याची शक्यता : आज शुक्रवार 28 नोव्हेंबर रोजी आंध्र प्रदेशातील या भागात अनेक ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे आणि काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. त्यानंतर शनिवारी 29 नोव्हेंबर रोजी बहुतेक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
तेलंगणातही तुरळक पावसाचा अंदाज : दितवाह चक्रीवादळामुळे तेलंगणामध्ये रविवार 30 नोव्हेंबर आणि सोमवार 1 डिसेंबर रोजी तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे आणि काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
केरळमध्येही पाऊस पडणार : 27 ते 29 नोव्हेंबरदरम्यान अनेक ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे आणि काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्येही पावसाची शक्यता : 28 आणि 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी या दोन्ही राज्यांमध्ये बहुतेक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल आणि काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडेल. त्यानंतर 30 नोव्हेंबर 2025 रोजी अनेक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल आणि काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडेल.
मच्छीमारांसाठी सतर्कतेचा इशारा : दितवाह चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे अमरावती हवामान केंद्राने शनिवार ते सोमवार या कालावधीत राज्याच्या काही भागात मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. शनिवारी 29 नोव्हेंबर रोजी नेल्लोर, चित्तूर आणि तिरुपती जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, तर प्रकाशम, अन्नमय्या आणि वायएसआर कडप्पा जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचाः
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य ठरणार, आज 'सर्वोच्च' सुनावणी
बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक कायदा आसामच्या विधानसभेत मंजूर, एकापेक्षा जास्त लग्न केल्यास १० वर्षांची शिक्षा!