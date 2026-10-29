आंध्र प्रदेशात 'अर्णब' चक्रीवादळाचा हाहाकार; 6 जणांचा मृत्यू, 126 किमी रस्ते खराब, 1000 हून अधिक झाडे, वीज खांब आणि वीजवाहिन्यांचे नुकसान
वादळामुळे अनेक ठिकाणी वीज खांब आणि वीजवाहिन्या कोसळल्या, अनेक घरांचे नुकसान झाले, हजारो झाडे उन्मळून पडली आणि रस्ते पायाभूत सुविधांवरही गंभीर परिणाम झाला आहे.
Published : October 29, 2026 at 12:17 PM IST
विशाखापट्टणम: दक्षिण भारतातील आंध्र प्रदेश राज्यात चक्रीवादळामुळे जीवित आणि मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. यात सहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. वादळामुळे अनेक ठिकाणी वीज खांब आणि वीजवाहिन्या कोसळल्या, अनेक घरांचे नुकसान झाले, हजारो झाडे उन्मळून पडली आणि रस्ते पायाभूत सुविधांवरही गंभीर परिणाम झाला आहे.
वेगवेगळ्या घटनांत सहा जणांचा मृत्यू : 'अर्णब' चक्रीवादळाने आंध्र प्रदेशच्या उत्तर आणि किनारपट्टीच्या भागात मोठा विध्वंस घडवून आणला. वादळाशी संबंधित विविध घटनांमध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला. अतिवेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यांमुळे झाडे आणि वीज खांब कोसळल्याने या दुर्दैवी घटना घडल्या. पूर्व गोदावरी जिल्ह्यात एक एएनएम (ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ) कर्मचारी कालवा ओलांडण्याचा प्रयत्न करत असताना वाहून गेल्याने बेपत्ता झाला आहे. मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास डॉ. बी. आर. आंबेडकर कोनासीमा जिल्ह्यातील साकिनेतिपल्ली मंडलांतर्गत येणाऱ्या 'अंतरवेदिकारा प्रकाशपुरम' येथे एक झोपडी कोसळली.
रस्त्याच्या कडेला असलेले एक झाड दाम्पत्यावर कोसळले : या झोपडीत राहणाऱ्या कोल्लू वेंकयम्मा (65) यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांचे पती वेराय्या थोडक्यात बचावले. भीमवरममध्ये सुंकारा पेद्दया स्ट्रीटवर राहणारे एच. किशोर कुमार (46) हे जवळच्या दुकानात जात असताना त्यांच्या अंगावर झाड आणि वीज खांब कोसळल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. पूर्व गोदावरी जिल्ह्यात कोव्वाडा नागेश कुमार (55) आणि त्यांची पत्नी वीरलक्ष्मी हे दुचाकीवरून कोरुकोंडाकडून राजमहेंद्रवरमच्या दिशेने जात असताना ही घटना घडली. बुरुगुपुडी आणि मधुरपुडी दरम्यान रस्त्याच्या कडेला असलेले एक झाड या दाम्पत्यावर कोसळले. यात पतीचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांची पत्नी गंभीर जखमी असून तिची प्रकृती चिंताजनक आहे. गुंटूर जिल्ह्यातील तेनाली मंडळातील गुडीवाडा गावचे रहिवासी नागभूषणम यांचा मुलगा, सहावीत शिकणारा 11 वर्षीय देवांश शाळा बंद असल्याने बुधवारी आपल्या आजोबांच्या घरी गेला होता. सकाळी साडेनऊच्या सुमारास तो घरी परतण्यासाठी निघाला. वाटेत एका जुन्या घरावरून जात असताना, त्या घराची भिंत त्याच्या अंगावर कोसळली. मोठा आवाज ऐकून घरातील लोक बाहेर आले, पण त्यांना हे समजलेच नाही की मुलगा ढिगाऱ्याखाली अडकला आहे. दुपारी 4 वाजता ढिगारा हटवताना त्याचा मृतदेह सापडला.
सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे वीजवाहिन्या तुटून रस्त्यावर पडल्या : अनकापल्ली जिल्ह्यातील एलामंचिली शहरात, मंगळवारी रात्री सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे वीजवाहिन्या तुटून रस्त्यावर पडल्या होत्या. त्याच वेळी, एका तीन मजली इमारतीवरील धातूचे छप्पर (पत्र्याचे छत) उडून वीजवाहिन्यांवर पडले. बुधवारी सकाळी त्याच परिसरातील 51 वर्षीय भाग्यलक्ष्मी यांनी आपल्या घरासमोर पडलेले ते पत्र्याचे छत हटवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना विजेचा जोरदार धक्का बसला, ज्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.
कोंडला राव आणि भवानी सुखरूप बाहेर पडले : सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे रात्रभर वीजपुरवठा खंडित होता; मात्र, सकाळी रहिवाशांना पाण्याचे पंप चालवता यावेत म्हणून अर्ध्या तासासाठी वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला होता. पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील सीतानगरम मंडळातील नागपल्ली सचिवालयात करम सत्यवती (48) या 'ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ' (ANM) म्हणून कार्यरत होत्या. बुधवारी आपली ड्युटी संपवून त्या पती कोंडला राव यांच्यासोबत दुचाकीवरून आपल्या इंदुकुरुपेटा या गावी जात होत्या. त्यांच्यासोबत भवानी नावाची एक सहकारीही होती. नागपल्ली आणि कोटिकेशवरम दरम्यान असलेल्या इनुकोंडा कालव्यातून (ज्यात पाण्याचा प्रवाह खूप वेगवान होता) जात असताना, त्यांची दुचाकी वाहून गेली. कोंडला राव आणि भवानी सुखरूप बाहेर पडले, परंतु सत्यवती बेपत्ता झाल्या.
वाढदिवसाच्या दिवशीच मृत्यू : एका महिलेचा तिच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच 'अर्णब' चक्रीवादळाच्या तडाख्यात सापडून मृत्यू झाला. माधवी (44) ही बालाजी नगर (वॉर्ड 120) येथे तिचा पती कुरंदासू मनोहर याच्यासोबत राहत होती. तिचा पती विशाखापट्टणम डॉकयार्डमध्ये कर्मचारी आहे. मंगळवारी रात्री चक्रीवादळामुळे आलेल्या जोरदार वाऱ्यांमुळे त्यांच्या घराच्या जवळ असलेल्या वीजवाहिन्यांवर एक झाड कोसळले. बुधवारी सकाळी पाऊस ओसरल्यावर, माधवी कचरा टाकण्यासाठी घराच्या वरच्या मजल्यावरून खाली आली. तिने बाहेर जाण्यासाठी जसा दरवाजा उघडला, तसा घराच्या अगदी शेजारी असलेला विजेचा खांब तिच्या अंगावर कोसळला. तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि तिचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे तिचे कुटुंब पूर्णपणे कोलमडून गेले आहे; कारण बुधवार हा दिवस माधवीचा वाढदिवस होता आणि त्याच दिवशी तिचा दुर्दैवी अंतही झाला.
आंध्र प्रदेशात 126 किमी रस्ते खराब; 1058 झाडे कोसळली : बुधवार संध्याकाळपर्यंतच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, 'अर्णब' चक्रीवादळामुळे आंध्र प्रदेशातील 'रोड्स अँड बिल्डिंग्स' (R&B) विभागाच्या अखत्यारीतील 126 किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. जोरदार वाऱ्यांमुळे 1058 झाडे रस्त्यावर कोसळली, ज्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली होती. यापैकी 859 झाडे आता हटवण्यात आली आहेत. दोन ठिकाणी रस्ते खचले आहेत, तर 57 ठिकाणी पाणी साचल्यामुळे वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले होते; यापैकी 20 ठिकाणची समस्या दूर करण्यात आली आहे. अभियंत्यांच्या अंदाजानुसार, दुरुस्तीसाठी एकूण 59.44 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी 9.17 कोटी रुपये आणि कायमस्वरूपी दुरुस्तीसाठी 50.27 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. मंत्री बी. सी. जनार्दन रेड्डी यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत की, वाहनांची ये-जा सुरळीत राहावी यासाठी खराब झालेल्या रस्त्यांची तातडीने तात्पुरती दुरुस्ती करण्यात यावी. याव्यतिरिक्त, चक्रीवादळामुळे राज्यातील विविध राष्ट्रीय महामार्गांवर पडलेली 149 झाडे हटवण्यात आली आहेत, जेणेकरून वाहनचालकांना होणारा त्रास टाळता येईल.
'अर्नब' चक्रीवादळामुळे आंध्र प्रदेशात 11.70 कोटी रुपयांचे नुकसान- APEPDCL : 'अर्णब' चक्रीवादळामुळे आंध्र प्रदेशातील वीज पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जोरदार वाऱ्यांमुळे विविध ठिकाणी विद्युत उपकरणांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड (APEPDCL) च्या अधिकाऱ्यांनी नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला असून, तो 11.70 कोटी रुपये इतका आहे. कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) पृथ्वी तेज यांनी सांगितले की, 7000 हून अधिक वीज खांब, 939 किलोमीटर लांबीच्या वीजवाहिन्या आणि 470 सबस्टेशन्स आणि 2539 फीडर्सचे नुकसान झाले.
1874 गावांमध्ये वीजपुरवठा पूर्ववत : सीएमडी पृथ्वी तेज यांनी सांगितले की, बुधवारी दुपारपर्यंत 4016 गावांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला होता; मात्र, आता त्यापैकी 1874 गावांमध्ये वीजपुरवठा पुन्हा सुरू झाला आहे. उर्वरित भागांत दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. त्यांनी सांगितले की, 582 विशेष पथकांमध्ये विभागलेले 6674 कर्मचारी वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहेत. प्रभावित झालेल्या 25.32 लाख (25,32,000) बिगर-कृषी वीज जोडण्यांपैकी 6.37 लाख (6,37,000) जोडण्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, 94,439 कृषी वीज जोडण्यांपैकी 20,989 जोडण्यांची दुरुस्ती पूर्ण झाली आहे. सीएमडी यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, जमिनीवर पडलेल्या वीजवाहिन्या किंवा विजेचे खांब यांना स्पर्श करू नये. तसेच वीजपुरवठा खंडित झाल्याची माहिती 1912 या क्रमांकावर कॉल करून कळवावी, असेही त्यांनी सांगितले.
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