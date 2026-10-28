चक्रीवादळ 'अर्नब' मुळे आंध्रात वादळासह मुसळधार पाऊस; ओडिशामध्ये 1 लाख नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविले!
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, 'अर्नब' हे अति तीव्र चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीच्या दिशेने सरकत आहे. त्याचे केंद्र किनारपट्टीच्या अगदी जवळ पोहोचलं आहे.
Published : October 28, 2026 at 8:58 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 11:58 AM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेशात 'अर्नब' या चक्रीवादळाचा प्रभाव जाणवू लागला आहे. हे वादळ आता 'अति तीव्र' (very severe) चक्रीवादळात रूपांतरित झालं आहे. समुद्रात उंच लाटा उसळत आहेत. किनारपट्टीच्या भागात समुद्राचे पाणी आत शिरल्यामुळे आणि मुसळधार पावसामुळे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हवामान विभागाने 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. कोणत्याही आपत्तीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे सतर्क असल्याचं आंध्र प्रदेश सरकारनं म्हटलं आहे.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार 'अर्नब' या अति तीव्र चक्रीवादळाचे केंद्र आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीच्या अगदी जवळ आहे. हे चक्रीवादळ सध्या किनारपट्टीवर धडकण्याची (landfall) प्रक्रिया सुरू आहे. चक्रीवादळाची प्रक्रिया पुढील तीन तास सुरू राहण्याचा अंदाज आहे. 'अर्नब' चक्रीवादळ बुधवारी पहाटे आंध्र प्रदेश आणि यानम किनारपट्टीवर धडकण्यास सुरुवात झाली आहे. भारतीय हवामान विभागानं (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी वाऱ्याचा वेग ताशी 125 ते 135 किमी असून, वाऱ्याचे झोत ताशी 150 किमी वेगापर्यंत पोहोचत आहेत. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, हे वादळ सुरुवातीला हळूहळू वायव्य दिशेला सरकेल. त्यानंतर उत्तर-वायव्य दिशेकडे वळण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी रात्री साडेअकरा वाजता, अर्नब चक्रीवादळ पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात, आंध्र प्रदेश किनारपट्टीजवळ, 16.3 अंश उत्तर अक्षांश आणि 82.1 अंश पूर्व रेखांशावर केंद्रित होते.
#WATCH | Cyclone Arnab | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Tree uprooted near the AU College of Engineering for Women due to strong winds prevailing under the influence of the cyclone. Centre of the severe cyclonic storm is very close to the coast line and the landfall process will continue during next few hours.— ANI (@ANI) October 28, 2026
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'अर्नब' चक्रीवादळ आज पहाटे 2 ते 4 वाजण्याच्या दरम्यान आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा जिल्ह्याजवळील यानम परिसरात किनारपट्टी ओलांडून पुढे गेले. किनारपट्टी ओलांडताना या वादळासोबत ताशी 150 किमी वेगाने जोरदार वारे वाहत होते. याचा परिणाम म्हणून चेन्नईतील एन्नोर आणि पट्टिनापक्कम परिसरातील समुद्रात मोठी लाटा उसळताना दिसून आल्या आहेत.
चेन्नईतील समुद्रात अशांतता- 'अर्नब' चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे मंगळवारी रात्री (27 ऑक्टोबर) चेन्नईतील एन्नोर येथील भारतीयार नगर भागात समुद्राच्या लाटा उसळल्या होत्या. समुद्राचे पाणी रस्त्यालगतच्या निवासी वस्त्यांमध्ये शिरले. चेन्नईच्या इतर काही किनारपट्टी भागांतही अशाच प्रकारे लाटांचा जोर दिसून आला.
ओडिशामध्ये 1 लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविलं- 'अर्नब' या अति-तीव्र चक्रीवादळाचा सामना करण्यासाठी रायगडा जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे सतर्क असल्याचे जिल्हाधिकारी आशुतोष कुलकर्णी यांनी सांगितलं. ज्या गर्भवती महिलांची प्रसूतीची अपेक्षित तारीख (EDD) पुढील 15 दिवसांच्या आत आहे, अशा एकूण 234 महिलांना सुरक्षितपणे 'मा-गृह' (प्रसूती निवारा केंद्रे) आणि विविध रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात आलं आहे. सुरक्षित स्थलांतरित केलेल्या लोकांपैकी 73 महिलांची प्रसूती सुरक्षितपणे झाली असून, सर्व नवजात बालके सुदृढ आहेत. बचाव कार्यासाठी जिल्ह्यात ओडीआरएएफची (ODRAF) तीन पथके, एनडीआरएफ (NDRF) चे एक पथक आणि अग्निशमन दलाची 11 युनिटे आवश्यक साहित्यासह सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. ओडिशा राज्याचे महसूल आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री सुरेश पुजारी यांनी सांगितले की, आतापर्यंत सुमारे 1 लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविलं आहे.
आंध्र प्रदेशातील काही भागांमध्ये रेड अलर्ट- आंध्र प्रदेश राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (APSDMA) व्यवस्थापकीय संचालक प्रखर जैन यांनी सांगितले की, आंध्र प्रदेश किनारपट्टीवर वादळ धडकण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आंध्र प्रदेशातील काही भाग आणि लगतच्या परिसरासाठी अत्यंत मुसळधार पावसाचा 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. चक्रीवादळाचा परिणाम शेजारील अनेक राज्यांपर्यंत जाणवू शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे. 28 ऑक्टोबर रोजी काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
चक्रीवादळाचा इतर राज्यांवरही होणार परिणाम- भारतीय हवामान विभागाने 28 ऑक्टोबर रोजी पूर्व तेलंगणामध्येही काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. झारखंडमध्ये 28 ऑक्टोबर रोजी काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर 29 ऑक्टोबर रोजी काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडू शकतो. चक्रीवादळ किनारपट्टीच्या दिशेने सरकत असताना त्याचा प्रभाव आंध्र प्रदेशसह शेजारील राज्यांत पसरत आहे. तर दक्षिण ओडिशामध्ये काही ठिकाणी अत्यंत मुसळधार पाऊस पडू शकतो. उत्तर ओडिशामध्येही काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 29 ऑक्टोबर रोजी ओडिशाच्या अंतर्गत भागात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.