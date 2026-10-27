अर्णब चक्रीवादळाची तीव्रता वाढली! मुसळधार पावसाचा इशारा, शाळा बंद आणि रेल्वे गाड्या रद्द
तज्ज्ञांनी सोसाट्याचा वारा आणि अतिवृष्टीच्या शक्यतेचा इशारा दिला आहे. अधिकाऱ्यांना सतर्क करण्यात आलं आहे.
Published : October 27, 2026 at 2:28 PM IST
विशाखापट्टणम/अमरावती : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या अर्णब चक्रीवादळाची तीव्रता वाढत असून आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, याचा आंध्र प्रदेश राज्यावर गंभीर परिणाम होईल. दिवसभर पाऊस सुरू राहणार असल्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांनी सोसाट्याचा वारा आणि अतिवृष्टीच्या शक्यतेचा इशारा दिला आहे. अधिकाऱ्यांना सतर्क करण्यात आलं आहे. सरकारनं चक्रीवादळग्रस्त जिल्ह्यांमधील शैक्षणिक संस्थांना मंगळवार आणि बुधवार रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. तसंच पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील सरकारी आणि खाजगी शाळा, तसंच अंगणवाडी केंद्रे बंद राहतील, अशी घोषणा जिल्हाधिकारी चदलवाडा नगरानी यांनी केली.
#WATCH | Visakhapatnam, Andhra Pradesh: Light rain reported in parts of the city as an impact of the impending Cyclone Arnab, rough sea conditions prevail https://t.co/6IxEEclNZK— ANI (@ANI) October 27, 2026
विशाखापट्टणमचे जिल्हा शिक्षण अधिकारी प्रेम कुमार यांनी जाहीर केलं की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व शाळा मंगळवार आणि बुधवार रोजी बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. नियमांचे उल्लंघन करून कोणी शाळा उघडल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कृष्णा जिल्ह्यातील शाळांना दोन दिवसांच्या सुट्या जाहीर केल्या आहेत.
दक्षिण कोस्ट रेल्वेच्या 53 गाड्या रद्द : दक्षिण कोस्ट रेल्वेने राज्याच्या विविध भागातून निघणाऱ्या 53 गाड्या रद्द केल्या आहेत. अर्णब चक्रीवादळ किनाऱ्याजवळ पोहोचल्याने त्याची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. किनारा ओलांडताना 20 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त पावसासह जोरदार वाऱ्याचा धोका असल्याचा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.
#WATCH Bhubaneswar, Odisha: With the intensification of the cyclonic storm 'Arnab', the city has begun experiencing rounds of rain, strong winds, storms, and lightning strikes. https://t.co/5DCaDaTGla— ANI (@ANI) October 26, 2026
भरती-ओहोटीचा परिणाम : ताशी 15 किलोमीटर वेगानं पुढं सरकणारे वादळ सोमवारी रात्री आणखी तीव्र झाले आणि पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात त्याचे तीव्र चक्रीवादळात रूपांतर झाले. हवामान विभागानं सांगितलं की, मंगळवारी सकाळी त्याच भागात त्याची तीव्रता वाढली. ते वायव्य दिशेनं पुढं सरकून बुधवारपर्यंत बापटला आणि विशाखापट्टणम दरम्यान असलेल्या यानमजवळ किनारपट्टी ओलांडण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी, वाऱ्याचा वेग ताशी 115 ते 125 किलोमीटरपर्यंत असू शकतो, तर काही वेळा तो ताशी 140 किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. समुद्राच्या लाटा 1 ते 1.5 मीटर उंच पोहोचू शकतात. याचबरोबर, हवामान विभागानं पूर्व गोदावरी, काकीनाडा आणि यानम येथील किनारपट्टीच्या भागांना पुराचा धोका असल्याचा इशारा दिला आहे.
Cyclone Arnab: Day-by-Day Outlook | 27–30 October 2026 ===================================== Tuesday, 27 October: Cyclone Arnab is expected to intensify further over the Bay of Bengal and move towards the Andhra Pradesh coast. Rainfall activity is likely to increase along coastal Andhra Pradesh, with strengthening winds as the system approaches land. Wednesday, 28 October: The system may approach the Andhra Pradesh coast, with a possible landfall zone extending broadly from Visakhapatnam to Bapatla. Heavy to very heavy rainfall and strong winds are possible along the coast. Thursday, 29 October: Following a possible landfall, the system may move inland across Andhra Pradesh, bringing heavy rainfall to parts of Andhra Pradesh and neighbouring regions. Friday, 30 October: The system is likely to weaken gradually as it moves farther inland. Rainfall may continue across parts of Andhra Pradesh and adjoining regions. Forecasts remain subject to change. Follow the latest IMD updates for official warnings.— Tamil Nadu Flood Modellers (@TNFloodmodeller) October 27, 2026
या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक पावसाचा इशारा : मंगळवार आणि बुधवारी आंध्र प्रदेश आणि दक्षिण ओडिशामध्ये समुद्र खडबडीत असेल. काकीनाडा, डॉ. बी.आर. आंबेडकर कोनासीमा, पूर्व, पश्चिम गोदावरी आणि एलुरु जिल्ह्यांमध्ये मंगळवारी सर्वाधिक पाऊस होईल. श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरम मन्यम, विझियानगरम, विशाखापट्टणम, अल्लुरी सीतारामराजू, पोलावरम, अनकापल्ले, एनटीआय, कृष्णा, गुंटूर आणि बापटला जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पालनाडू, प्रकाशम, मरकापूर आणि नेल्लोर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस होईल.