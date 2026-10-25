चक्रीवादळ 'अर्णब'! किनारपट्टीच्या दिशेने सरकतेय चक्रीवादळ 'अर्णब'; आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि बंगालमध्ये सतर्कतेचा इशारा; मुसळधार पावसाची शक्यता
28 ऑक्टोबरच्या दुपारपर्यंत हे वादळ 'अति तीव्र चक्रीवादळा'चे (very severe cyclonic storm) रूप धारण करून आंध्र प्रदेश आणि यानमच्या किनारपट्टीवर, बापटला आणि विशाखापट्टणमदरम्यान धडकू शकते.
Published : October 25, 2026 at 5:09 PM IST
विशाखापट्टणम/भुवनेश्वर/कोलकाता: बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र सोमवारी सकाळपर्यंत चक्रीवादळात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आपल्या ताज्या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की, 28 ऑक्टोबरच्या दुपारपर्यंत हे वादळ 'अति तीव्र चक्रीवादळा'चे (very severe cyclonic storm) रूप धारण करून आंध्र प्रदेश आणि यानमच्या किनारपट्टीवर, बापटला आणि विशाखापट्टणमदरम्यान धडकू शकते. या चक्रीवादळाला 'अर्णब' (ज्याचा अर्थ 'समुद्र' असा होतो) हे नाव बांगलादेशने सुचवले होते, जे स्वीकारण्यात आले आहे.
वाऱ्याचे झोत ताशी 140 किमीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता : हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, किनारपट्टीवर धडकताना चक्रीवादळ 'अर्णब'च्या वाऱ्याचा वेग ताशी 115 ते 125 किमी असू शकतो, तर वाऱ्याचे झोत ताशी 140 किमीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. रविवारी सकाळी 9:10 वाजता जारी केलेल्या बुलेटिनमध्ये, हवामान विभागाने सांगितले की, पूर्व-मध्य आणि लगतच्या आग्नेय बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे क्षेत्र गेल्या सहा तासांत ताशी 8 किमी वेगाने आग्नेय दिशेला सरकले आहे. त्यावेळी हे क्षेत्र श्री विजयपुरम (अंदमान बेटे) पासून सुमारे 470 किमी उत्तर-उत्तर-पश्चिम, विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) पासून 860 किमी पूर्व-आग्नेय, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) पासून 950 किमी पूर्व-आग्नेय, मछलीपट्टणम (आंध्र प्रदेश) पासून 1060 किमी पूर्व आणि बापटला (आंध्र प्रदेश) पासून 1130 किमी पूर्वेला स्थित होते.
बंगालच्या उपसागरातून पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशेला वळण्याची दाट शक्यता : हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे वादळ प्रामुख्याने दक्षिण दिशेला सरकण्याची, त्याचे रूपांतर खोल कमी दाबाच्या क्षेत्रात (deep depression) होण्याची आणि त्यानंतर रविवारी पूर्व-मध्य आणि लगतच्या आग्नेय बंगालच्या उपसागरातून पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशेला वळण्याची दाट शक्यता आहे. बुलेटिनमध्ये नमूद केल्यानुसार, "पश्चिम-वायव्य दिशेने सरकताना हे वादळ 26 ऑक्टोबरच्या सकाळपर्यंत पूर्व-मध्य आणि लगतच्या पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात अधिक तीव्र होऊन 'चक्रीवादळा'चे (Cyclonic Storm) रूप धारण करेल. त्यानंतर 27 ऑक्टोबरच्या सकाळच्या सुमारास पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात ते अधिक तीव्र होऊन 'गंभीर चक्रीवादळा'त (Severe Cyclonic Storm) रूपांतरित होण्याची दाट शक्यता आहे."
28 ऑक्टोबरच्या सकाळपर्यंत हे वादळ आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीजवळ : खरं तर हे वादळ वायव्य दिशेने पुढे सरकताना अधिक तीव्र होऊन 'अति गंभीर चक्रीवादळा'चे (Very Severe Cyclonic Storm) रूप घेण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, 28 ऑक्टोबरच्या सकाळपर्यंत हे वादळ आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीजवळ, पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात पोहोचण्याची शक्यता आहे. बुलेटिनमध्ये पुढे म्हटले आहे की, 28 ऑक्टोबरच्या दुपारपर्यंत हे वादळ 'अति गंभीर चक्रीवादळ' म्हणून आंध्र प्रदेश आणि यानमच्या किनारपट्टीवर बापटला आणि विशाखापट्टणमच्या दरम्यान धडकण्याची दाट शक्यता आहे. यावेळी वाऱ्याचा वेग ताशी 115 ते 125 किमी असू शकतो, जो 140 किमी प्रतितास इतकाही वाढू शकतो.
जोरदार वारे वाहण्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता : भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) भुवनेश्वर केंद्राच्या संचालिका मनोरमा मोहंती यांनी सांगितले की, "आम्ही या हवामान प्रणालीवर सतत लक्ष ठेवून आहोत." त्यांनी पुढे जोडले, "यामुळे आंध्र प्रदेश आणि दक्षिण ओडिशामधील काही जिल्ह्यांत जोरदार वारे वाहण्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे." हवामान विभागाने आंध्र प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. यामध्ये विशाखापट्टणम, अल्लुरी सीताराम राजू, अनकापल्ली, काकीनाडा, पूर्व गोदावरी, डॉ. बी.आर. आंबेडकर कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, एलुरू, बापटला, गुंटूर, एनटीआर (NTR), कृष्णा, पार्वतीपुरम मान्यम, विजयनगरम आणि श्रीकाकुलम या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
श्रीकाकुलम जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता : हवामान विभागाच्या म्हणण्यानुसार, 29 ऑक्टोबरपर्यंत या चक्रीवादळाची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. त्या दिवशी एलुरू, पश्चिम गोदावरी, अल्लुरी, विशाखापट्टणम, अनकापल्ली, विजयनगरम आणि श्रीकाकुलम जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. ओडिशामधील किनारपट्टीच्या भागांतून लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी तयारी सुरू आहे. ओडिशा सरकारने चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर तयारी अधिक तीव्र केली असून, असुरक्षित भागांतील नागरिकांना आणि त्यांच्या आवश्यक साहित्याला सुरक्षित स्थळी हलवण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी रविवारी दिली. हे चक्रीवादळ 28 ऑक्टोबरच्या दुपारच्या सुमारास किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता असून, ते ओडिशातील गोपालपूरपासून सुमारे 300 किमी अंतरावर धडकू शकते, असेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकण्याचा अंदाज : ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी सांगितले की, जरी हे चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकण्याचा अंदाज असला, तरी ओडिशा सरकार कोणताही धोका पत्करणार नाही आणि कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक सुरक्षा, नागरिकांचे स्थलांतर आणि आपत्कालीन प्रतिसाद कार्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर ओडिशा सरकारने सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा दंडाधिकारी आणि महत्त्वाच्या पदांवरील इतर अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांना तातडीने आपापल्या मुख्यालयात परतण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता : मुख्यमंत्री माझी यांनी सांगितले की, या चक्रीवादळाचा फटका ओडिशाला बसू शकतो, ज्यामुळे दक्षिण आणि किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पावसासोबतच 70 ते 90 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. गंजम, गजपती, रायगडा, कोरापुट आणि मलकानगिरी हे जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित होण्याची शक्यता आहे, तर इतर किनारपट्टीच्या भागांतही जोरदार पाऊस पडू शकतो. मुख्यमंत्र्यांनी या पाच जिल्ह्यांतील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाडी केंद्रे 28 आणि 29 ऑक्टोबर रोजी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. इतर जिल्ह्यांतील शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याबाबतचा निर्णय परिस्थिती पाहून संबंधित जिल्हाधिकारी घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
असुरक्षित भागांतील लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे निर्देश : माझी यांनी अधिकाऱ्यांना असुरक्षित भागांतील लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेषतः वृद्ध, आजारी व्यक्ती आणि गर्भवती महिलांकडे लक्ष देऊन, गरज पडल्यास त्यांना आरोग्य केंद्रांत हलवण्यास सांगितले आहे. ओडिशा डिझास्टर रॅपिड ॲक्शन फोर्स (ODRAF), नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) आणि अग्निशमन दलाच्या बचाव पथकांना असुरक्षित भागांत तैनात करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. "सुमारे 60 ओडीआरएएफ (ODRAF) पथके आणि 17 एनडीआरएफ (NDRF) पथके तैनात करण्यात आली आहेत, तर अग्निशमन दलाची 225 पथके हाय अलर्टवर आहेत," असे माझी यांनी सांगितले.
100 निवारा केंद्रे तयार ठेवण्यात आली आहेत : किनारपट्टी आणि दक्षिण जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा व्यक्तींसाठी निवारा केंद्रे सज्ज ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची (स्थलांतरित करण्याची) गरज भासू शकते. गंजम जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी कीर्ती वासन व्ही यांनी सांगितले की, 100 निवारा केंद्रे तयार ठेवण्यात आली आहेत आणि स्थलांतराची वेळ आल्यास लोकांना सामावून घेण्यासाठी 1000 कायमस्वरूपी ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. हवामान विभागाने 27 ते 29 ऑक्टोबर या तीन दिवसांच्या कालावधीत ओडिशामध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. 28 ऑक्टोबरसाठी रायगडा, कोरापुट, मलकानगिरी, गजपती आणि गंजम जिल्ह्यांत 'रेड वॉर्निंग' (लाल इशारा) देण्यात आला आहे. येथे अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असून, काही भागांत 20 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त अत्यंत मुसळधार पाऊस पडू शकतो. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, या पावसासोबतच मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी 60 ते 70 किमी वेगाने वारे वाहू शकतात. मच्छीमारांना 24 ऑक्टोबरपासून समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
पश्चिम बंगालच्या काही भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता : रविवारी हवामान विभागाने सांगितले की, 'दाना' चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे 28 ते 30 ऑक्टोबर दरम्यान पश्चिम बंगालच्या काही भागांत मुसळधार पाऊस पडू शकतो. हवामान विभागाच्या मते, या प्रणालीमुळे 27 ऑक्टोबरपासून पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीवर आणि आसपासच्या भागात जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे, तसेच पुढील तीन दिवसांत अनेक जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, 28 ते 30 ऑक्टोबर दरम्यान दक्षिण 24 परगणा, पूर्व मेदिनीपूर, पश्चिम मेदिनीपूर, झारग्राम, बांकुरा आणि पुरुलिया जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. या काळात दक्षिण बंगालमधील इतर जिल्ह्यांत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. उत्तर बंगालमध्ये, 29 आणि 30 ऑक्टोबर रोजी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुडी आणि अलिपूरद्वार जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. हवामान विभागाने मच्छीमारांना 27 ऑक्टोबरपासून पुढील सूचना मिळेपर्यंत पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीजवळ किंवा परिसरात समुद्रात न जाण्याचा सल्ला दिला आहे.
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