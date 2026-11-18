'अकवान' चक्रीवादळाचे संकट, 20 नोव्हेंबरला किनारपट्टीवर धडकणार, 'या' राज्यांसाठी सतर्कतेचा इशारा
हवामान विभागानं आंध्र प्रदेशची किनारपट्टी आणि दक्षिण ओडिशाच्या लगतच्या भागांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे.
Published : November 18, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 4:26 PM IST
नवी दिल्ली : बंगालच्या उपसागरात अकवान नावाचं नवं चक्रीवादळ तयार झालं आहे. या अकवान चक्रीवादळाची तीव्रता वाढून त्याचे तीव्र चक्रीवादळात रूपांतर झाले असून, ते 20 नोव्हेंबर रोजी आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीला धडकण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हवामान विभागानं आंध्र प्रदेशची किनारपट्टी आणि दक्षिण ओडिशाच्या लगतच्या भागांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. भारतीय हवामान विभागानं (IMD) बुधवारी सकाळी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या सहा तासांत हे चक्रीवादळ ताशी सुमारे 3 किमी वेगानं उत्तर-वायव्य दिशेनं सरकलं आहे. त्याचे केंद्र बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण आणि लगतच्या पश्चिम-मध्य भागांवर, चेन्नईच्या पूर्वेला सुमारे 580 किमी, मछलीपट्टणमच्या दक्षिण-आग्नेय दिशेला 610 किमी आणि विशाखापट्टणमच्या दक्षिण-आग्नेय दिशेला 610 किमी अंतरावर होते.
20 नोव्हेंबरला किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता : अकवान हे चक्रीवादळ उत्तर-वायव्य दिशेनं पुढं सरकत राहून, 20 नोव्हेंबर रोजी दुपारच्या सुमारास नेल्लोर आणि विशाखापट्टणम दरम्यान आंध्र प्रदेश आणि यनमच्या किनारपट्टीला धडकण्याची शक्यता आहे. किनारपट्टीवर धडकण्याच्या वेळी, ते एक तीव्र चक्रीवादळ असण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये वाऱ्याचा वेग ताशी 100-110 किलोमीटर आणि झंझावात ताशी 120 किलोमीटरपर्यंत असेल.
किनारपट्टीवर धडकण्यापूर्वी वाऱ्याचा वेग वाढण्याची शक्यता : हवामान विभागानं असा अंदाज वर्तवला आहे की, चक्रीवादळ पुढील दोन दिवस आपली तीव्रता कायम ठेवेल. 19 नोव्हेंबरच्या रात्रीपासून वाऱ्याचा वेग ताशी 100-110 किलोमीटरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचे झोत ताशी 120 किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतात आणि 20 नोव्हेंबर रोजी हे वादळ किनारपट्टी ओलांडेपर्यंत ते कायम राहतील. मात्र, किनारपट्टीवर धडकल्यानंतर, चक्रीवादळ हळूहळू कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. 20 नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत त्याचे चक्रीवादळात, 21 नोव्हेंबरच्या सकाळपर्यंत कमी दाबाच्या क्षेत्रात आणि त्याच दिवशी संध्याकाळपर्यंत एका वेगळ्या कमी दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे.
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अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता : अकवान चक्रीवादळ किनारपट्टीच्या दिशेनं सरकत असल्यानं अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागानं 19 आणि 20 नोव्हेंबर रोजी किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेशातील काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. या काळात काही भागांमध्ये 21 सेंटिमीटर किंवा त्याहून अधिक पाऊस पडू शकतो. ओडिशामध्येही मुसळधार पावसाची शक्यता असून, 19 आणि 20 नोव्हेंबर रोजी दक्षिण ओडिशामध्ये काही ठिकाणी अतिवृष्टी आणि उत्तर ओडिशामध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. 21 नोव्हेंबर रोजीही राज्याच्या काही भागांमध्ये पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. 20 आणि 21 नोव्हेंबर रोजी पूर्व तेलंगणामध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत छत्तीसगड, गंगा खोऱ्यातील पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्व विदर्भ आणि पूर्व मध्य प्रदेशच्या काही भागांमध्येही मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
किनारपट्टीच्या भागांना पूर आणि नुकसानीचा धोका : भारतीय हवामान विभागानं इशारा दिला आहे की, चक्रीवादळामुळं मातीची घरे उद्ध्वस्त होऊ शकतात, झाडे उन्मळून पडू शकतात आणि वीज व दळणवळण पायाभूत सुविधांवर परिणाम होऊ शकतो. उभी पिके, वृक्षारोपण आणि फळबागा, विशेषतः केळी, पपई आणि नारळाच्या बागांचेही नुकसान होऊ शकते. याचबरोबर, हवामान विभागानं असुरक्षित किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा आणि असुरक्षित इमारतींमध्ये राहणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. तसंच अधिकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतूक नियंत्रित करण्यास आणि बदलत्या हवामानावर बारकाईनं लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आलं आहे. मुसळधार पावसामुळं सखल भागात पूर येऊ शकतो, रस्त्यांवर पाणी साचू शकते आणि वाहतूक व रेल्वे सेवा विस्कळीत होऊ शकतात.
मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला : समुद्राची स्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता असल्यानं, भारतीय हवामान विभागानं मच्छिमारांना बंगालच्या उपसागरातील प्रभावित भागांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. आग्नेय बंगालच्या उपसागरात 18 नोव्हेंबरपर्यंत, नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात 20 नोव्हेंबरपर्यंत आणि पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात 21 नोव्हेंबरपर्यंत मासेमारीवर बंदी घालण्यात आली आहे. पूर्व-मध्य आणि वायव्य बंगालच्या उपसागरासाठीही असेच निर्बंध जारी करण्यात आले आहेत.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये दाट धुक्याचा इशारा : देशाचा पूर्व आणि दक्षिण भाग चक्रीवादळाच्या प्रभावासाठी तयारी करत असतानाच, भारतीय हवामान विभागानं उत्तर भारतासाठी दाट धुक्याचा इशाराही जारी केला आहे. 18 नोव्हेंबर रोजी पूर्व आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात दाट धुक्याची शक्यता आहे. 19 ते 21 नोव्हेंबर दरम्यान हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आणि पंजाबमध्येही दाट धुक्याची शक्यता आहे. सकाळच्या वेळी कमी दृश्यमानतेमुळे रस्ते वाहतूक आणि दळणवळणावर परिणाम होऊ शकतो.
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