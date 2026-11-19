Cyclone Akvan : ओडिशात 50,000 लोकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर; वादळाचा आणि मुसळधार पावसाचा इशारा
भारतीय हवामान विभागानं (IMD) प्रभावित भागांसाठी सतर्कतेचा इशारा जारी केला असून, मुसळधार पाऊस, सोसाट्याचा वारा आणि पुराचा इशारा दिला आहे.
Published : November 19, 2026 at 4:32 PM IST
अमरावती : पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेलं तीव्र चक्रीवादळ 'अकवान' उत्तर-वायव्य दिशेनं सरकत आहे. अकवान चक्रीवादळ पूर्व किनारपट्टीच्या दिशेनं सरकत असल्यामुळं शुक्रवारी दुपारपर्यंत आंध्र प्रदेश आणि ओडिशामधील किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागानं (IMD) प्रभावित भागांसाठी सतर्कतेचा इशारा जारी केला असून, मुसळधार पाऊस, सोसाट्याचा वारा आणि पुराचा इशारा दिला आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, चक्रीवादळ किनारपट्टीवर धडकताना वाऱ्याचा वेग ताशी 90 ते 100 किमी असेल आणि काही ठिकाणी तो ताशी 110 किमीपर्यंत पोहोचू शकतो. सुरुवातीला दक्षिण बंगालच्या उपसागराच्या मध्यवर्ती भागात निर्माण झालेली ही चक्रीवादळ प्रणाली आंध्र प्रदेश किनारपट्टीच्या दिशेनं जात होती, परंतु नंतर तिच्या मार्गक्रमात बदल झाला. सध्या ती उत्तर-वायव्य दिशेने सरकत असल्याने ओडिसा आणि आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांत आपत्कालीन उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
धडकण्यापूर्वी कमकुवत होण्याची शक्यता : एपीएसडीएमए
आंध्र प्रदेश राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं (APSDMA) दिलेल्या माहितीनुसार, हे वादळ जमिनीवर धडकण्यापूर्वी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. या वादळाचा मुख्य परिणाम उत्तर आंध्र प्रदेशात जाणवण्याची शक्यता असून, मध्य आणि दक्षिण आंध्र प्रदेशावर त्याचा मोठा परिणाम होणार नाही. वादळ जमिनीवर धडकल्यानंतर पावसाचा जोर वेगाने कमी होईल, असंही एपीएसडीएमएनं म्हटलं आहे. आपल्या सूचनेमध्ये एपीएसडीएमएने मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला दिला आहे. सखल आणि किनारपट्टीवरील भागांत राहणाऱ्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासन विविध जलसाठे (तलाव/टाकी), संवेदनशील मंडले आणि किनारपट्टीच्या भागांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
यापूर्वी, राज्याच्या गृहमंत्री व्ही. अनिता यांनी अधिकाऱ्यांसोबत एक आढावा बैठक घेतली. यामध्ये चक्रीवादळाचा संभाव्य परिणाम, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि मदत कार्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यांनी राज्यातील सर्व विभागांतील अधिकाऱ्यांना पुढील 48 तासांसाठी पूर्णपणे सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आणि जीवित वा मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी सक्रिय पावलं उचलण्यावर भर दिला. गृहमंत्री म्हणाल्या की, "चक्रीवादळामुळं उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला हाताळण्यासाठी नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्सच्या (NDRF) 13 तुकड्या, स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्सच्या (SDRF) 11 तुकड्या आणि स्थानिक अग्निशमन दलांना सज्ज ठेवण्यात आले आहे. ज्या भागात गरज भासेल, तिथx तातडीनं मदत पथकं तैनात करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे." याचबरोबर, जिल्हा आणि मंडल मुख्यालयांमध्ये स्थापन केलेली नियंत्रण केंद्रे 24 तास कार्यरत असावीत आणि जनतेकडून येणाऱ्या तक्रारी किंवा मदतीच्या विनंत्यांना त्वरित प्रतिसाद द्यावा, असे निर्देश देखील गृहमंत्री व्ही. अनिता यांनी दिले आहेत.
The Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over the westcentral Bay of Bengal moved northwards with the speed of 15 kmph during past 06 hours and lay centered at 0830 hours IST of today, the 19th November, 2026 over the same region, near Latitude 14.9°N and Longitude 85.3°E, about 420 km east-southeast of Narsapur (Andhra Pradesh), 400 km south-southeast of Kalingapatnam (Andhra Pradesh), 490 km south of Gopalpur (Odisha) and 550 km south of Puri (Odisha) and 590 km east-northeast of Chennai (Tamil Nadu). It is likely to move north-northwestward and cross North Andhra Pradesh & Yanam and South Odisha coasts between Narsapur and Puri, close to east of Gopalpur, by noon of 20th November, 2026 with the maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 19, 2026
रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल
चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वेनं तीन गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल केला आहे. गुरुवारी सकाळी 8:40 वाजता सुटणारी 18046 चार्लापल्ली-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस आता दुपारी 3:40 वाजता सुटेल. त्याचप्रमाणे, दुपारी 3:55 वाजता सुटणारी 12704 सिकंदराबाद-हावडा फलकनुमा एक्सप्रेस आता संध्याकाळी 5:55 वाजता सुटेल. गुरुवारी मध्यरात्री 12:30 वाजता सुटणारी 15227 एसएमव्हीटी (SMVT) बंगळुरू-मुजफ्फरपूर एक्सप्रेसच्या वेळेतही बदल करण्यात आला असून, ती आज सकाळी 8:30 वाजता सुटेल. दरम्यान, रेल्वे सेवा सुरक्षित आणि सुरळीत ठेवण्यासाठी 'ईस्ट कोस्ट रेल्वे'च्या अधिकारक्षेत्रातील सुमारे दोन डझन गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आले आहेत. प्रवाशांना सल्ला देण्यात आला आहे की, त्यांनी प्रवासाला निघण्यापूर्वी आपल्या गाडीची सुधारित वेळ तपासून घ्यावी आणि त्यानुसार प्रवासाचे नियोजन करावे.
ओडिशातील अनेक जिल्ह्यांत शाळा बंद; 50 हजार लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं
भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, चक्रीवादळाचा संभाव्य धोका लक्षात घेता ओडिशा सरकारनं आपली तयारी अधिक तीव्र केली आहे. राज्य सरकारनं 19 नोव्हेंबर ते 21 नोव्हेंबर या कालावधीत अनेक जिल्ह्यांमधील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी शाळा, तसंच अंगणवाडी केंद्रे बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. गुरुवारी पहाटे पुरीमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस झाला. या चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे श्री जगन्नाथ मंदिरात दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांची मोठी गैरसोय झाली, तर 'ग्रँड रोड'वर पाणी साचले. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी बुधवारी सांगितलं की, राज्य सरकार या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असून आवश्यक उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजाचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री माझी यांनी सांगितलं की, 13 जिल्ह्यांसाठी 'रेड वॉर्निंग' जारी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारनं संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी आपत्ती व्यवस्थापन आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत चर्चा केली आहे. ते म्हणाले, "13 जिल्ह्यांसाठी 'रेड वॉर्निंग' देण्यात आली आहे. संभाव्य चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसमावेशक व्यवस्थापन आणि प्रतिसाद धोरणाबाबत आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. राज्य सरकार पूर्णपणे सज्ज असून परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत." पुढं मुख्यमंत्री माझी यांनी सांगितलं की, नरसपूर आणि पुरी दरम्यान 'अकवान' चक्रीवादळ धडकण्याची शक्यता लक्षात घेता, आतापर्यंत सुमारे 50 हजार लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे. भारतीय नौदल आणि इतर यंत्रणाही तयारीच्या कामात समन्वय साधत आहेत, तर प्रशासन चक्रीवादळाची वाटचाल आणि किनारपट्टीच्या भागांवर होणारा त्याचा संभाव्य परिणाम यावर सतत लक्ष ठेवून आहे.
IMPORTANT TRAVEL UPDATE In view of Cyclonic Storm Akvan, several trains have been rescheduled to ensure safe and smooth train operations. Passengers are advised to check the revised departure timings of their respective trains before commencing their journey and plan their travel accordingly. Stay informed. Stay safe. Travel responsibly. #EastCoastRailway #TrainUpdate #TravelAdvisory #CycloneAkvan @RailMinIndia— East Coast Railway (@EastCoastRail) November 18, 2026
अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता
अकवान चक्रीवादळ किनारपट्टीच्या दिशेनं सरकत असल्यानं अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागानं 19 आणि 20 नोव्हेंबर रोजी किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेशातील काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. या काळात काही भागांमध्ये 21 सेंटिमीटर किंवा त्याहून अधिक पाऊस पडू शकतो. ओडिशामध्येही मुसळधार पावसाची शक्यता असून, 19 आणि 20 नोव्हेंबर रोजी दक्षिण ओडिशामध्ये काही ठिकाणी अतिवृष्टी आणि उत्तर ओडिशामध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. 21 नोव्हेंबर रोजीही राज्याच्या काही भागांमध्ये पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. 20 आणि 21 नोव्हेंबर रोजी पूर्व तेलंगणामध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत छत्तीसगड, गंगा खोऱ्यातील पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्व विदर्भ आणि पूर्व मध्य प्रदेशच्या काही भागांमध्येही मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला
समुद्राची स्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता असल्यानं, भारतीय हवामान विभागानं मच्छिमारांना बंगालच्या उपसागरातील प्रभावित भागांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. आग्नेय बंगालच्या उपसागरात 18 नोव्हेंबरपर्यंत, नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात 20 नोव्हेंबरपर्यंत आणि पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात 21 नोव्हेंबरपर्यंत मासेमारीवर बंदी घालण्यात आली आहे. पूर्व-मध्य आणि वायव्य बंगालच्या उपसागरासाठीही असेच निर्बंध जारी करण्यात आले आहेत.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये दाट धुक्याचा इशारा
देशाचा पूर्व आणि दक्षिण भाग चक्रीवादळाच्या प्रभावासाठी तयारी करत असतानाच, भारतीय हवामान विभागानं उत्तर भारतासाठी दाट धुक्याचा इशाराही जारी केला आहे. 18 नोव्हेंबर रोजी पूर्व आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात दाट धुक्याची शक्यता आहे. 19 ते 21 नोव्हेंबर दरम्यान हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आणि पंजाबमध्येही दाट धुक्याची शक्यता आहे. सकाळच्या वेळी कमी दृश्यमानतेमुळे रस्ते वाहतूक आणि दळणवळणावर परिणाम होऊ शकतो.
हेही वाचा :
'अकवान' चक्रीवादळाचे संकट, 20 नोव्हेंबरला किनारपट्टीवर धडकणार, 'या' राज्यांसाठी सतर्कतेचा इशारा