सायबर गुन्हेगारी टोळीच्या जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या : अमेरिका, युके कॅनडाचे नागरिक होते टार्गेटवर
जम्मू काश्मीरमध्ये बसून अमेरिका, युके आणि कॅनडाच्या नागरिकांना ऑनलाईन गंडा घालणाऱ्या टोळीच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळलल्या आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी सात जणांना अटक केली आहे.
Published : March 19, 2026 at 7:36 PM IST
श्रीनगर : विदेशी आणि स्थानिक नागरिकांना लक्ष्य करून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार करणाऱ्या संघटित सायबर गुन्हेगारी टोळीच्या जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांच्या गुप्तचर विभागानं मुसक्या आवळल्या आहेत. गुप्तचर विभागानं याप्रकरणी सात जणांना अटक केली आहे. "पोलिसांच्या काउंटर-इंटेलिजन्स काश्मीर (CIK) आणि गुन्हे अन्वेषण विभागानं (CID), फसवणूक प्रकरणी एका कॉल सेंटरबाबत मिळालेल्या तांत्रिक आणि विश्वसनीय माहितीच्या आधारे, विशेष पथकं तयार केली होती. अनेक ठिकाणी ठेवलेली पाळत, डिजिटल माहिती गोळा करणं आणि तिची पडताळणी केल्यानंतर, श्रीनगरच्या बाहेरील रंगरेथ औद्योगिक क्षेत्रातील प्रमुख केंद्रावर ही कारवाई करण्यात आली," अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
सात आरोपींच्या आवळल्या मुसक्या : एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “घटनास्थळी टाकलेल्या छाप्यात सात संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. या आरोपींकडून १३ मोबाईल फोन, नऊ लॅपटॉप, व्हीओआयपी (व्हॉइस ओव्हर इंटरनेट प्रोटोकॉल) सिस्टीम, सिम कार्ड आणि नेटवर्किंग उपकरणं, डिजिटल स्टोरेज मीडिया इत्यादींसह मोठ्या प्रमाणात डिजिटल आणि दळणवळण उपकरणं जप्त करण्यात आली.” त्यांच्याविरुद्ध फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जप्त केलेल्या डिव्हाईसमध्ये महत्त्वपूर्ण गुन्हेगारी पुरावे आहेत. यातून ही संघटित गुन्हेगारी असल्याचं स्पष्ट होत आहे, असं निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. प्राथमिक तपासानुसार, आरोपी एका मोठ्या, सुनियोजित सायबर गुन्हेगारी सिंडिकेटचा भाग होते, ज्याचे संबंध जम्मू आणि काश्मीरच्या पलीकडेही पसरलेले होते.
अमेरिका, युके, कॅनडामधील नागरिक टार्गेटवर : या टोळीनं अमेरिका, यूके आणि कॅनडासारख्या देशांतील नागरिकांना लक्ष्य करण्यासाठी प्लॅन आखला होता, असं या पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे. “ते आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून काम करत, होते. यात हेराफेरी आणि बनावट ओळख वापरण्याचे डावपेच वापरत आणि आधुनिक डिजिटल व क्रिप्टोकरन्सी माध्यमांद्वारे पैशांची अफरातफर करत,” असं यावेळी अधिकाऱ्यानं सांगितलं. आरोपींनी व्हीओआयपी आधारित प्रणाली वापरून एक गुप्त, नोंदणी नसलेलं कॉल सेंटर स्थापन केलं. यामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय व्हर्च्युअल नंबर तयार करणं शक्य झालं. ते सर्व्हर रूटिंग आणि स्पूफिंग तंत्रांचा वापर करून आपलं खरं ठिकाण लपवत. संशय नसलेल्या पीडितांसमोर कायदेशीर सेवा प्रदाते म्हणून वावरत, असं त्यात म्हटलं आहे. अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, पीडितांना लक्ष्य करण्यासाठी बनावट वेबसाइट आणि गूगल जाहिरातींचा वापर करून कॉल सेंटरमार्फत आंतरराष्ट्रीय कॉल तयार केले जात होते आणि वळवले जात होते. सीआयकेनुसार, या कार्यपद्धतीमध्ये संघटित कॉल ऑपरेशन्स आणि ऑनलाइन फिशिंग जाहिरातींच्या माध्यमातून अनेक देशांतील व्यक्तींशी संपर्क साधण्याचा समावेश आहे. "एकदा पीडित व्यक्तीने जाहिरातीवर क्लिक केल्यावर, त्यांच्या स्क्रीनवर एक टोल-फ्री क्रमांक दिसायचा. हा टोल-फ्री क्रमांक संशयितांकडून चालवला जात होता. तो नंतर लोकांना त्यांची बँकिंग आणि इतर वैयक्तिक माहिती देण्यास फसवत असत," असं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यानंतर, म्युल खाती आणि क्रिप्टोकरन्सी वॉलेट्स (मुख्यतः USDT) यांसारख्या अनेक खात्यांमध्ये निधी हस्तांतरित केला गेला.
