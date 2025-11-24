पुण्यात नोकरी गमाविल्यानंतर म्यानमारमध्ये गेलेला तरुण अडकला सायबर गुलामीत; कशी झाली सुटका?
गया जिल्ह्यातील धर्मेंद्र कुमार हा पूर्वी पुण्यात काम करत होता. पण नोकरी गेल्यानंतर म्यानमारमध्ये नोकरीच्या आशेनं गेल्यानंतर कसा फसला? याचा त्यानं भयानक अनुभव सांगितला.
Published : November 24, 2025 at 6:01 PM IST
गया (पाटणा) - भारतीय दुतावास आणि म्यानमार सैन्यदलानं ३६० भारतीयांची सायबर गुलामी रॅकेटमधून मुक्तता केली आहे. भारतीय नागरिकांना चांगली नोकरीची संधी असल्याचं भासवून म्यानमारमध्ये सायबर गुलामी रॅकेटमध्ये बेकायदेशीर काम करण्यास भाग पाडले जात होते. या रॅकेटमधून सुटका झालेल्या व्यक्तींमध्ये बिहारमधील गया येथील रहिवासी धर्मेंद्र कुमार यांचाही समावेश आहे. त्यांनी भारतामधून थायलँड आणि पुन्हा म्यानमारचा प्रवास कसा केला? गुलामीतून कशी सुटका कशी झाली, याचा भयानक आलेला अनुभव सांगितला.
म्यानमारमध्ये गुन्हेगारांनी सुमारे सात दिवस डांबून ठेवल्यानं त्यांना मृत्यूची भीती सतावत होती. योगायोगानं म्यानमारच्या सैन्यदलानं कारवाई करून ३६० जणांची सायबर गुलामी रॅकेटमधून सुटका केली. त्यामध्ये बिहारमधील सहा जणांचा समावेश आहे. यामधील धर्मेंद्र कुमार यांनी सांगितलेला अनुभव हा रोजगाराच्या शोधासाठी विदेशात जाणाऱ्या तरुणांसाठी एक धडा आहे.
मुलाखतीसाठी बँकॉकला बोलाविलं..धर्मेंद्र कुमारनं सांगितलं, नोकरीसाठी सतत शोध सुरू होता. त्यावेळी मुझफ्फरपूरमधील शुभम कुमार यानं थायलँडमध्ये चायनीज कंपनीत नोकरी असल्याचं सांगितलं. त्या कंपनीसाठी ऑनलाईन मुलाखत झाल्यानंतर निवड झाल्याचं त्याला कळविण्यात आलं. मुलाखतीच्या शेवटच्या फेरीसाठी थायलंडमध्ये जावे लागेल, असे शुभम कुमारनं सांगितलं. त्याच्यावर विश्वास ठेवून १९ ऑक्टोबरला भारतामधून बँकॉकला रवाना झाला. २० ऑक्टोबरला रात्री साडेबारा वाजता बँकॉकला पोहोचलो.
बँकॉकमध्ये पोहोचल्यानंतर फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय केली. हॉटेलमध्ये मुलाखत झाल्यानंतर दुसऱ्या वाहनानं थेट जंगलातील रस्त्यानं नेण्यात आलं. तेव्हा वाहनातील इतर लोकांच्या डोक्यावर बंदूक लावली होती. तेव्हा त्यांना फसवणूक झाल्याचं कळलं. पण, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता- सुटका झालेला तरुण, धर्मेंद्र कुमार
५०० अमेरिकन डॉलरची केली मागणी - वाहनानं नेऊन एका गेस्ट हाऊसमध्ये बंद करण्यात आलं. तिथं काही लोकांना गुलामासारखं ठेवलं होतं. माझ्यासोबत तीन भारतीय अडकले होते. त्यांनाही नोकरी असल्याचं सांगून फसवून आणलं होतं. धर्मेंद्र कुमार यांनी तेथील घडलेला प्रसंग सांगितला. गेस्ट हाऊसमध्ये काही दिवस बंद केल्यावर त्यांना अन्न-पाण्यावाचून ठेवण्यात आलं. सतत त्यांचा छळ सुरू होता. सुटकेची खूप विनवणी केल्यानंतर त्यांनी थेट ५०० अमेरिकन डॉलरची मागणी केली. तेवढे डॉलर दिले तरच सुटका करू, अशी धमकी दिली होती अशी धर्मेंद्र कुमार यांनी माहिती दिली.
सैन्यदलाकडून सुमारे ६०० जणांची सुटका- अखेर घरी संपर्क करून पैशाची व्यवस्था केली. म्यानमारमध्ये गुगल पे आणि फोन पेची सेवा उपलब्ध आहे. कुटुंबातील लोकांनी गुन्हेगारांना पैसे पाठविले. इतर पाच भारतीयांनीदेखील कुटुंबाकडून पैसे मागवून घेतले. त्या सर्वांची सुटका झाली. इकडे कुटुंबातील लोकांनी एजंट शुभम कुमारशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो पळून गेला. त्यामुळे कुटुंबातील लोकांना संपर्क करता येत नव्हता. पुढे काही घडणार, याची मला सतत भीती वाटत होती. मानवी तस्करी झाल्याचं लक्षात आलं होतं. त्यामुळे काहीही घडू शकते, याची भीती होती. जीव जाण्याची भीती होती. २६ ते २७ ऑक्टोबरला मध्यरात्री म्यानमारचे सैन्यदल आणि पोलिसांनी गेस्टहाऊसवर छापा टाकला. त्यांनी सर्वांची सुटका केली. म्यानमार सैन्यदलानं सुमारे ६०० जणांची सुटका केली. त्यामध्ये इतर देशातील लोकांचादेखील समावेश होता, अशी धर्मेंद्र कुमार यांनी आठवण सांगितली.
भारतीय दुतावासामुळे मायदेशी रवानगी- म्यानमारमधील निर्वासित छावणीमध्ये २० दिवस ठेवण्यात आले. मानवी तस्करी करणाऱ्या कंपनीनं हे सर्व केलं होतं. त्यामुळे आम्ही विकण्यात येईल, अशी भीती होती. आम्हाला विकण्यात आल्यानंतर आमची कधीच सुटका झाली नसती. परंतु, म्यानमार सैन्यदलानं भारतीय दुतावासाशी संपर्क साधला. त्यानंतर भारतीय दुतावास सक्रियता दाखवून भारतात पाठविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. १९ नोव्हेंबरला म्यानमारमधून भारतात पाठविण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यानंतर आम्ही भारतात परतलो. आम्ही भारत सरकारचे आभार मानतो. त्यांच्यामुळे आम्ही सुरक्षितपणे भारतात परतलो. भारताबाहेर जाण्यापूर्वी विचार करून आणि माहिती घेऊन जावे. अन्यथा काहीही घडू शकते. जीवदेखील गमविण्याची भीती असते. म्यानमारमधील भयानक अनुभव कदाचित आयुष्यात कधीही विसरू शकणार शक्य नाही.