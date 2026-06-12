अणुऊर्जा सामग्रीच्या पूर्वीच्या आयातीवरील सीमा शुल्क माफ, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
अणुभट्ट्यांसाठी नॉन रेडिएशन इंधन आणि कार्ट्रिज आयात केलेत, त्यांना यापुढे कोणतेही सीमा शुल्क भरावे लागणार नाही.
Published : June 12, 2026 at 1:26 PM IST
नवी दिल्ली: देशात अणुऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतलाय. सरकारने गेल्या सात वर्षांत आयात केलेल्या अणुऊर्जा संबंधित सामग्रीवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे माफ केलंय. ही सूट 1 एप्रिल 2019 ते 31 जानेवारी 2026 पर्यंत लागू राहील. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेला हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू आहे. याचा अर्थ ज्या कंपन्यांनी या कालावधीत अणुभट्ट्यांसाठी नॉन रेडिएशन इंधन आणि कार्ट्रिज आयात केलेत, त्यांना यापुढे कोणतेही सीमा शुल्क भरावे लागणार नाही. कोणतीही थकबाकी असलेली कर रक्कमही माफ केली जाणार आहे. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) या सरकारी कंपनीला होईल, जी देशातील अणुऊर्जा प्रकल्प चालवण्यासाठी आणि त्यासाठी सामग्री मिळवण्यासाठी जबाबदार आहे.
स्वच्छ ऊर्जेला चालना मिळणार : भारतीय सरकारचे 2047 पर्यंत देशात 100 गिगावॅट अणुऊर्जा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या कर सवलतीमुळे अणुऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च कमी होईल, ज्यामुळे भविष्यात जनतेला स्वस्त वीज मिळू शकेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे अणुभट्टीचे भाग बनवणाऱ्या एल अँड टी (L&T) आणि बीएचईएल (BHEL) सारख्या मोठ्या कंपन्यांनाही दिलासा मिळेल.
पेट्रोल इथेनॉल मिश्रणावर कर सवलत : अणुऊर्जेव्यतिरिक्त सरकारने पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने जास्त इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क पूर्णपणे काढून टाकलंय.
हरित ऊर्जेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल : आता 22 ते 30 टक्के इथेनॉल (E22 ते E30) असलेल्या पेट्रोलला उत्पादन शुल्कातून सूट मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात जैवइंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे भारताचे परदेशी तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि देशातील शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल, कारण इथेनॉल प्रामुख्याने ऊस आणि धान्यांपासून तयार केले जाते. सरकारच्या या दोन निर्णयांवरून हे स्पष्ट होते की, भारत आता स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.