'इंडिया' आघाडीची आज महत्त्वाची बैठक; महत्त्वाचे विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या अलीकडील बातम्या पाहता इंडिया आघाडीच्या बैठकीत 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रिया हा चर्चेचा मुख्य विषय ठरण्याची शक्यता आहे.
Published : September 30, 2026 at 11:55 AM IST
नवी दिल्ली: विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' (INDIA) आघाडीची एक महत्त्वपूर्ण बैठक आज राजधानी दिल्लीत होणार आहे. या बैठकीत 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेचा मुद्दा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानवेश कुमार यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी यांवर विरोधी पक्षांचे नेते चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे. नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये होणाऱ्या 'इंडिया' आघाडीच्या बैठकीला समाजवादी पक्षाचे (SP) प्रमुख अखिलेश यादव उपस्थित राहणार नाहीत; त्याऐवजी पक्षाचे खासदार हरेंद्र मलिक आणि मौलाना मोहिबुल्ला नदवी यात सहभागी होतील. आघाडीतील पक्षांच्या नेत्यांशी विशिष्ट मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली आहे.
ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पक्षाचे "कठपुतळी" : निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या अलीकडील बातम्या पाहता 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रिया हा चर्चेचा मुख्य विषय ठरण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका करत त्यांना भारतीय जनता पक्षाचे "कठपुतळी" (हातातील बाहुले) असल्याचे म्हटले होते. नवी दिल्लीत आज झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या (CWC) बैठकीत बोलताना खर्गे यांनी मोदी सरकारवर गेल्या 12 वर्षांत लोकशाहीचा पाया पद्धतशीरपणे आणि कटकारस्थानाद्वारे कमकुवत केल्याचा आरोप केला.
लोकशाहीचा भक्कम पाया पद्धतशीरपणे आणि कटकारस्थानाद्वारे पोखरला : खर्गे म्हणाले की, "मोदी सरकारने आपल्या पूर्वजांनी त्याग आणि समर्पणातून उभारलेला लोकशाहीचा भक्कम पाया पद्धतशीरपणे आणि कटकारस्थानाद्वारे पोखरून कमकुवत केला आहे." त्यांनी आरोप केला की, सुनियोजित कटकारस्थानांद्वारे मतदार याद्यांमधून नावे वगळली जात आहेत आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त मोदी सरकारचे कठपुतळी बनले आहेत.
2027 मध्ये पाच राज्यांमध्ये निवडणुका होणार : त्यांनी पुढे नमूद केले, "हे भारतीय लोकशाहीची तत्त्वे आणि त्यामागील भावनेच्या विरोधात आहे; कारण लोकशाहीनुसार प्रत्येक पात्र नागरिकाचे मत सुरक्षित असणे आणि कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रत्येक मताची मोजणी होणे आवश्यक आहे." खर्गे यांनी सांगितले की, 2027 मध्ये पाच राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे कोणत्याही मतदाराच्या अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करणे गरजेचे आहे. काँग्रेस अध्यक्षांनी यावर भर दिला की, पक्षाने प्रत्येक मत सुरक्षित राहील आणि निवडणुका निष्पक्ष होतील याची काळजी घेतली पाहिजे, जेणेकरून भारतातील निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम राहील.