विजापूरमध्ये CRPF ची मोठी कारवाई, नक्षलवाद्यांनी जंगलात लपवून ठेवलेला शस्त्रसाठा जप्त
सीआरपीएफच्या जवानांनी पिडिया आणि कुप्पगुडा भागातील एड्री, हर्रा, नयापारा आणि सरपंचपारा येथील घनदाट जंगलांमध्ये मोठी शोधमोहीम सुरू केली.
Published : September 7, 2026 at 1:59 PM IST
विजापूर : नक्षलविरोधी मोहिमेत सीआरपीएफच्या (CRPF) 199 व्या बटालियननं मोठं यश मिळवलं आहे. मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे, सीआरपीएफच्या जवानांनी पिडिया आणि कुप्पगुडा भागातील एड्री, हर्रा, नयापारा आणि सरपंचपारा येथील घनदाट जंगलांमध्ये मोठी शोधमोहीम सुरू केली. कमांडंट आनंद कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि डेप्युटी कमांडंट दर्शन यादव यांच्या नेतृत्वाखाली बी/199 आणि एफ/199 कंपन्या व यंग प्लाटूनच्या जवानांनी संयुक्तपणे ही मोहीम राबवली.
जंगलात लपवून ठेवलेला शस्त्रसाठा जप्त : शोध मोहिमेदरम्यान जंगलात लपवून ठेवलेले नक्षलवाद्यांचे 14 साहित्यसाठे जप्त करण्यात आले. जप्त केलेल्या साहित्यामध्ये सात रायफलींचा समावेश आहे. ज्यात एक 303 बोल्ट-अॅक्शन रायफल, पाच भरमार रायफली आणि एक स्वदेशी 12-बोर रायफल आहे. याव्यतिरिक्त, 10 आयईडी, 8 डेटोनेटर्स, कोडेक्स वायर, वायरलेस सेट्स, प्लास्टिक आणि स्टीलचे कंटेनर्स, आयईडी बनवण्यासाठी वापरले जाणारे विविध विद्युत साहित्य आणि नक्षलवाद्यांचे कपडेही जप्त करण्यात आले आहेत. एकूण 99 वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत.
"शोध मोहिमेदरम्यान नक्षलवाद्यांचे 14 साठे सापडले. सीआरपीएफ या प्रदेशातील नागरिकांची सुरक्षा, शांतता आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे," असे सीआरपीएफ 199 बटालियनचे कमांडंट आनंद कुमार यांनी सांगितलं.
कारवाईदरम्यान कोणतीही जीवितहानी नाही : सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसर सील करून अत्यंत सावधगिरीनं टप्प्याटप्प्यानं शोधमोहीम राबवली. या कारवाईदरम्यान कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या भागातील सुरू असलेल्या कारवाईमुळं नक्षलवादी कारवायांना प्रभावीपणे आळा बसला असून गावकऱ्यांमधील सुरक्षिततेची भावना दृढ झाली आहे. या प्रदेशात शांतता, सुरक्षा आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी भविष्यातही गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाया सुरू ठेवण्याचं 199 व्या बटालियननं म्हटलं आहे.
बस्तरमध्ये करण्यात आलेली कारवाई!
- 6 सप्टेंबर - सुकमा जिल्ह्यातील चिंतलनार येथील चिन्नाबोडकेलमध्ये नक्षलवादी साहित्याचा साठा जप्त करण्यात आला. यावेळी एक भरलेली बंदूक, एक वायरलेस सेट आणि स्फोटकं सापडली.
- 6 सप्टेंबर - कोंडागावच्या मर्दापाल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नक्षलवादी साहित्याचा साठा जप्त करण्यात आला. यावेळी एक 9 मिमी पिस्तूल, 160 जिलेटीनच्या कांड्या, डेटोनेटर्स, एक वायरलेस सेट आणि स्फोटकं सापडली.
- 29 ऑगस्ट - विजापूरमध्ये नक्षलवादी साहित्याच्या साठ्यासह एका नक्षलवाद्याला अटक करण्यात आली आणि स्फोटकांचा साठा जप्त करण्यात आला.
- 25 ऑगस्ट - कांकेरमधील कान्हारगावच्या जंगलातून नक्षलवादी साहित्याचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला. तसंच 40 डेटोनेटर्स आणि दारूगोळ्यानं भरलेले दोन स्टीलचे टिफिन बॉम्ब जप्त करण्यात आले.
- 25 ऑगस्ट - कांकेरमधील मार्खेरी जंगलातून नक्षलवाद्यांचा शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला, ज्यामध्ये एक भरलेली बंदूक, चार नळ्या, तीन नळ्या, एक वायरलेस सेट, विजेच्या तारांचे तीन गठ्ठे, एक जीपीएस, एक छोटी सोलर प्लेट आणि एक चार्जर यांचा समावेश होता.
- 24 ऑगस्ट - सुकमा येथील मुनुरकोंडा जंगलातून शस्त्रसाठा, स्वयंचलित शस्त्रे, गावठी शस्त्रे, जिवंत काडतुसे, बीजीएल सेल, जिलेटीनच्या कांड्या आणि गन पावडर जप्त करण्यात आली.
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