जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर भीषण अपघात, CRPF जवानासह चार जणांचा मृत्यू

जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर येथे जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर बस आणि पिकअपचा अपघात झाला. या अपघातात सीआरपीएफ जवानासह चार जणांचा मृत्यू झाला.

जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर भीषण अपघात (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 27, 2026 at 1:31 PM IST

उधमपूर (जम्मू आणि काश्मीर): जम्मू आणि काश्मीरमधील उधमपूर जिल्ह्यातील जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या अपघातात एका सीआरपीएफ जवानासह चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. बस आणि पिकअप यांच्यात हा अपघात झाल्याची माहिती आहे. सीआरपीएफ जवान बसमधून प्रवास करत होता.

बस आणि पिकअपची धडक : या अपघाताबाबत सीआरपीएफ 137 बटालियनचे सेकंड इन कमांड करतार सिंग यांनी सांगितलं की, "श्रीनगरकडे जाणाऱ्या माइलस्टोन 68 वर अपघात झाला आहे. बस आणि पिकअपची धडक झाली, ज्यामध्ये सीआरपीएफच्या 52 बटालियनमधील एका सैनिकासह चार जणांचा मृत्यू झाला. अपघाताचं कारण तपासलं जात आहे. घटनास्थळी पोलीस उपस्थित आहेत. मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले आहेत आणि रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत."

या घटनेनंतर पोलीस आणि सुरक्षा दल घटनास्थळी दाखल झाले असून त्यांनी घटनेचा तपास सुरू केला आहे.

