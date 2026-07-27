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जंतर-मंतरवरील आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर? सीआरपीएफकडून चौकशी सुरु

नीट पेपरफुटीनंतर आंदोलककांडून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीमान्यासाठी आंदोलन करण्यात आलं. या दरम्यान आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर केल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

Rahul Gandhi and Protesters
आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर? (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 7:23 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 7:30 PM IST

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नवी दिल्ली: जंतर-मंतरवर आंदोलनासाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांना हटवण्यासाठी शीघ कृती दलाच्या जवानांनी 20 जुलैला कथित पद्धतीने पॅलेट गनचा वापर केल्याचा दावा आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या या कथित कारवाईमुळे सर्वच स्तरातून निषेध करण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. अशात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाकडून शीघ कृती दलावर करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत चौकशीला सुरुवात करण्यात आली आहे.

सीआरपीएफ महासंचालक काय म्हणाले? : सीआरपीएफचे महासंचालक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह यांनी ईटीव्ही भारतसह संवाद साधला. संपूर्ण चौकशी झाल्यानंतरच या प्रकरणात अधिकृत निवेदन जारी करण्यात येईल, असं महासंचालक म्हणाले. "आंदोलन मागे घेण्यात आलंय. तसेच एकत्र असलेले आंदोलक निघून गेले आहेत. अशात आता या प्रकरणात सखोल चौकशी करु. चौकशीनंतरच आम्ही भूमिका मांडू", असं महासंचालकांनी स्पष्ट केलं.

सीआरपीएफच्या सूत्रांनुसार, चौकशीत व्हीडिओ आणि शीघ कृती दलाच्या जवानांच्या जबाबाची बारीक चौकशी करण्यात येईल. यामुळे नियमांचं पालन करण्यात आलं होतं की नाही? हे स्पष्ट होईल. तसंच जमावावरील नियंत्रणासाठी पॅलेट गनचा वापर करण्यात आला होता की नाही? हे देखील स्पष्ट होईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सीआरपीएफला शीघ कृती दलाच्या एका जवानाची ओळख पटली आहे. या जवानाने आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कथित रुपात पॅलेट गनचा वापर केला होता. मात्र याबाबत कोणताही ठोस पुरावा नाही.

पॅलेट गन वाद : आंदोलक विद्यार्थ्यांना संसदेवर मोर्चा नेत असताना दिल्ली पोलीस आणि इतर सुरक्षा दलांच्या जवानांकडून अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीचे व्हीडिओ काही तासांनंतर सोशल मीडियावरही व्हायरल झाले. त्या अनेक व्हीडिओंपैकी काही व्हीडिओंमध्ये शीघ कृती दलाचे जवान कथित पद्धतीने आंदोलकांना हटवण्यासाठी पॅलेट गनचा वापर करताना दिसत आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पॅलेट गनने करण्यात आलेल्या कथित फायरिंगमध्ये 1 आंदोलक आणि एका पत्रकारासह किमान दोघांना दुखापत झाल्याची शक्यता आहे. यामध्ये शेख इर्शाद मंसुरी कथितपणे जखमी झाले आहेत. या आंदोलकाला झालेली जखम ही पॅलेट गनने झाल्यासारखी वाटत आहे. माध्यमांनी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेजमधील डॉक्टरांच्या हवाल्याने काही बातम्या दिल्या आहेत. त्यानुसार पॅलेट गनमुळे 1 आंदोलक जखमी झाला आहे. तसंच सफदरजंग रुग्णालयात एका पत्रकारावर उपचार सुरु आहेत. हा पत्रकार पॅलेट गनने करण्यात आलेल्या फायरिंगमुळे जखमी झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

पॅलेट गनमुळे गंभीर जखम होते. त्यामुळे या पॅलेट गनचा वापर हा कायम वादग्रस्त ठरला आहे. त्यामुळे अनेक मानवाधिकार संघटनांकडून याबाबत कडक नियम किंवा बंदी आणण्याची मागणी केली जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आक्रमक जमावाला पांगवण्यासाठी गोळीबार करण्यापेक्षा पॅलेट गनचा वापर हा कमी जोखमीचा असल्याचं सुरक्षा दलांचं म्हणणं आहे.

मानवधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर श्रीराम रोजेश काय म्हणाले? : "पॅलेट गन फार धोकादायक नसल्याचं म्हटलं जातं. मात्र पॅलेट गन ही कमी जोखमीची नाही असंही नाही. या पॅलेट गनचा वापर फारच अपवादात्मक स्थितीत करायला हवा. या पॅलेट गनमुळे एखाद्याला कायमस्वरुपी अपंगत्व येऊ शकतं. डोळ्याला हाणी पोहचू शकते. त्यामुळे प्रत्येक वापराची स्वतंत्रपणे चौकशी केली पाहिजे, जेणेकरून संबंधित कारवाईची खरोखरच आवश्यक होती का? हे निश्चित होईल", अशी प्रतिक्रिया मानवधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर श्रीराम रोजेश यांनी ईटीव्ही भारतसोबत बोलताना दिली.

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Last Updated : July 27, 2026 at 7:30 PM IST

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