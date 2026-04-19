गुजरातमध्ये रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांची मोठी गर्दी, पोलिसांकडून लाठीचार्ज, महिला आणि मुलं जखमी
ट्रेनमध्ये चढण्यासाठी प्रवाशांना तब्बल 16 तास दोन किलोमीटर लांब रांगेत उभे राहावे लागले.
Published : April 19, 2026 at 6:25 PM IST
सुरत (गुजरात) : उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आणि लग्नसराई सुरू झाल्यामुळं उत्तर भारतीय राज्यांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसून येत आहे. दरम्यान, गुजरातमधील उधना रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली आहे. त्यामुळं उत्तर प्रदेश आणि बिहारकडे जाणाऱ्या लोकांच्या गर्दीमुळं रेल्वेला परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. ट्रेनमध्ये चढण्यासाठी प्रवाशांना तब्बल 16 तास दोन किलोमीटर लांब रांगेत उभे राहावे लागले. तसंच ज्यावेळी ही गर्दी नियंत्रणाच्या बाहेर गेली. त्यावेळी पोलिसांनी लाठीचार्ज करावा लागला. या गर्दीमुळं महिला आणि मुलं जखमी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप : 8000 हून अधिक प्रवाशांच्या गर्दीला सामावून घेण्यासाठी पुरेशा गाड्या नसल्यामुळं प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप पाहायला मिळाला. गर्मी आणि गुदमरल्यामुळं रांगेत उभे असलेले काही प्रवासी बेशुद्ध पडले. लोकांना पिण्याचे पाणी मिळवण्यासाठी खूप धडपड करावी लागली. तसंच जेव्हा पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली, त्यावेळी स्थानकावर एकच गोंधळ उडाला. तहानलेले प्रवासी एकमेकांच्या पाण्याच्या बाटल्या हिसकावून घेताना दिसले. दरम्यान, अभिजीत नावाचा एक तरुण आपल्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर तिच्या अस्थींचे गंगेत विसर्जन करण्यासाठी प्रयागराजला प्रवास करत होता. मात्र, प्रचंड गर्दीमुळं त्याला ट्रेनमध्ये चढता आलं नाही. त्या तरुणाची अडचण पाहून रेल्वे पोलिसांनी त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला ताप्ती गंगा ट्रेनमध्ये सुरक्षितपणे बसवले.
More than 21,000 passengers have been transported to their destinations from Udhna through these trains today.— Western Railway (@WesternRly) April 19, 2026
Additionally, one more special train is scheduled to depart from Udhna at 21:40 hrs today for Jaynagar.
The on-ground situation at the station remains normal, orderly,… pic.twitter.com/P3qOLw5qwE
क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी करतायेत प्रवास : रेल्वे प्रशासनानं गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्थानक परिसरात मोठ्या संख्येनं पोलीस आणि तिकीट तपासणी कर्मचारी (टीसी) तैनात केले आहेत. तिकीटाशिवाय प्रवास करणाऱ्यांवरही लक्ष ठेवलं जात आहे. तरीही परिस्थिती नियंत्रणात आणणं आव्हानात्मक ठरत आहे. दरम्यान, परिस्थिती अशी आहे की, 100 प्रवाशांची क्षमता असलेल्या एका डब्यात गरजेपेक्षा पाचपट म्हणजेच अंदाजे 500 प्रवासी प्रवास करत आहेत. यामुळं अनेक प्रवाशांना आसनांऐवजीर खाली किंवा दारांजवळ बसून प्रवास करण्यास भाग पडत आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील 20 लाखांहून अधिक लोक कामासाठी सुरतमध्ये राहतात. तिकिटांना असलेल्या प्रचंड मागणीमुळं आरक्षण मिळवणं अवघड झालं आहे. परिणामी, आरक्षण नसलेले लोक जागा मिळवण्यासाठी तासन्तास आधीपासून रांगेत उभे राहत आहेत.
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न : रेल्वे आणि स्थानिक प्रशासन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. प्रवाशांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी रेल्वे आणि स्थानिक प्रशासन प्रयत्न करत आहेत, परंतु गर्दी इतकी प्रचंड आहे की, परिस्थिती नियंत्रणात आणणं अत्यंत कठीण झालं आहे. तर दुसरीकडे, गुजरात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित चावडा म्हणाले, "सुरत हे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांचे मूळ गाव आहे, जिथं स्थलांतरित मजुरांवर दरवर्षी लाठीचार्ज केला जातो, त्यांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवलं जातं आणि ट्रेनसाठी तासन्तास रांगेत थांबण्यास भाग पाडलं जातं. या लोकांसाठी योग्य रेल्वे व्यवस्थेची सोय केली पाहिजे आणि लाठीचार्जसाठी जबाबदार असलेल्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य कारवाई केली पाहिजे."
हेही वाचा :