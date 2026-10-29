टीकेचे स्वागत आहे, परंतु ती संयम आणि संस्थात्मक अखंडतेबद्दलच्या आदरासह व्यक्त केली जाणे आवश्यक आहे- सरन्यायाधीश सूर्यकांत
कायदा, न्याय आणि कायदेशीर शिक्षणावरील दुसऱ्या मासिक व्याख्यानमालेत बोलताना सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, आजच्या व्याख्यानाचा विषय 'कायदेशीर व्यवसायात नैतिकतेचे महत्त्व' एका मूलभूत तत्त्वाकडे निर्देश करतो.
Published : October 29, 2026 at 2:14 PM IST
नवी दिल्ली: मतभेद आणि टीका असणे स्वाभाविक आहे, परंतु ती निष्पक्षता, संयम आणि संस्थात्मक अखंडतेबद्दलच्या आदरासह व्यक्त केली गेली पाहिजेत, असंही भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी बुधवारी सांगितले. कायदा, न्याय आणि कायदेशीर शिक्षणावरील दुसऱ्या मासिक व्याख्यानमालेत बोलताना सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, आजच्या व्याख्यानाचा विषय 'कायदेशीर व्यवसायात नैतिकतेचे महत्त्व' एका मूलभूत तत्त्वाकडे निर्देश करतो.
व्यावसायिक यश युक्तिवादाच्या गुणवत्तेवरून ठरते : सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पुढे म्हटले की, आपण अनेकदा व्यावसायिक यश हे आपल्या युक्तिवादाच्या गुणवत्तेवरून किंवा मिळवलेल्या निकालांवरून मोजतो, परंतु वकिलाच्या व्यावसायिक जीवनासाठी एक अधिक मूलभूत निकष असतो, ते यश कोणत्या मार्गाने मिळवले गेले आहे. सरन्यायाधीशांनी यावर भर दिला की, न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा ही वकिलांचे (Bar सदस्यांचे) न्यायालयात आणि न्यायालयाबाहेरच्या वर्तनावरही अवलंबून असते. त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, मतभेद आणि टीका असणे वैध असले, तरी ती निष्पक्षता, संयम आणि संस्थात्मक अखंडतेबद्दलच्या आदरासह व्यक्त केली पाहिजेत. "आपण आपला असहमतीचा सूर ज्या पद्धतीने मांडतो, तो आपण काय म्हणतो, तितकाच महत्त्वाचा असतो."
व्यावसायिक नैतिकता हाच आपला मार्गदर्शक असावा : आपल्या भाषणात सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, आजच्या काळात जिथे सार्वजनिक दृश्यमानता आणि व्यावसायिक हितसंबंधांचा प्रभाव वाढत आहे, तिथे व्यावसायिक नैतिकता हाच आपला मार्गदर्शक असावा. हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की, वैयक्तिक मते मांडताना न्यायव्यवस्थेचा आधार असलेला लोकांचा विश्वास डळमळीत होऊ नये. त्यांनी पुढे नमूद केले की, नैतिकतेच्या दृष्टीने, या व्यवसायात मिळणाऱ्या विशेष अधिकारांसोबत येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांवरही आपण चिंतन केले पाहिजे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, "अनेकदा अनिश्चिततेच्या काळात न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचू पाहणाऱ्या व्यक्तीसाठी वकील हाच पहिला संपर्क बिंदू असतो. त्यामुळे, सल्ला देताना प्रामाणिकपणा, प्रतिनिधित्व करताना तत्परता, व्यावसायिक शुल्कामध्ये निष्पक्षता आणि ज्यांची बाजू कमकुवत आहे त्यांच्याबद्दल संवेदनशीलता दाखवणे या केवळ दुय्यम गोष्टी नाहीत; तर त्या व्यावसायिक जबाबदारी आणि जनसेवेचे आवश्यक घटक आहेत."
मूल्यांची जोपासना कायदेशीर शिक्षणाच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यापासूनच होणार : सरन्यायाधीशांनी असेही सांगितले की, या मूल्यांची जोपासना कायदेशीर शिक्षणाच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यापासूनच केली जाणे आवश्यक आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी केवळ कायद्याचा अभ्यास करणेच पुरेसे नाही, तर त्यांना अशा निर्णयक्षमता विकसित करणेही आवश्यक आहे, ज्याद्वारे ते अशा कठीण प्रसंगांतून मार्ग काढू शकतील जिथे त्यांच्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांची कसोटी लागते. न्यायमूर्तींनी नमूद केले, "कायदेशीर नीतिशास्त्र म्हणजे केवळ आचारसंहिता पाठ करणे नव्हे. त्याद्वारे भावी वकिलांना कठीण प्रश्नांचा सामना करण्यास, परस्परविरोधी जबाबदाऱ्यांमध्ये समतोल साधण्यास आणि स्वतः घेतलेल्या निर्णयांचे परिणाम समजून घेण्यास सक्षम केले पाहिजे."
'व्यावसायिक सद्सद्विवेकबुद्धी' हीच खरी प्रेरक शक्ती : सरन्यायाधीशांनी यावर भर दिला की, जरी औपचारिक नियम व्यावसायिक वर्तनाचे मानक ठरवत असले, तरी 'व्यावसायिक सद्सद्विवेकबुद्धी' हीच खरी प्रेरक शक्ती असते. नैतिक वर्तनाकडे केवळ तक्रार उद्भवल्यावर पाळावे लागणारे बंधन म्हणून पाहू नये. सरन्यायाधीशांनी पुढे म्हटले, "ही तत्त्वे वकील, न्यायाधीश आणि कायद्याचे शिक्षण घेतलेल्या प्रत्येकाच्या दैनंदिन निर्णयांचा आधार असावीत. आपल्या व्यवसायाची विश्वासार्हता ही त्यातून निर्माण होणाऱ्या विश्वासावर अवलंबून असते आणि हा विश्वास प्रामाणिकपणा व उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातून सतत कमावावा लागतो."
न्यायालये वकिलांवर अवलंबून असतात : त्यांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की, न्यायदान प्रक्रिया ही न्यायाधीश आणि वकील यांच्यातील व्यावसायिक विश्वासाच्या नात्यावर अवलंबून असते. न्यायालये वकिलांवर अवलंबून असतात, कारण वकीलच संबंधित तथ्ये मांडतात, लागू होणारा कायदा शोधतात आणि परस्परविरोधी युक्तिवादांची बौद्धिक प्रामाणिकतेने छाननी करतात. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, आपली 'ॲडव्हर्सरिअल' (विरोधी पक्षीय युक्तिवादावर आधारित) न्यायव्यवस्था केवळ जोरदार युक्तिवाद करण्याच्या क्षमतेवरच नव्हे, तर हा संघर्ष नैतिक चौकटीतच राहतो, या खात्रीवर टिकून आहे. त्यांनी पुढे जोडले की, जेव्हा हा विश्वास डळमळीत होतो, तेव्हा त्याचे परिणाम केवळ एका विशिष्ट प्रकरणापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर त्याचा फटका संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील जनसामान्यांच्या विश्वासाला बसतो.
हेही वाचाः
कर्करोगावरील औषधांच्या किमतीत 93 टक्क्यांपर्यंत कपात; 9 नोव्हेंबरपासून नवीन दर लागू होणार
आंध्र प्रदेशात 'अर्णब' चक्रीवादळाचा हाहाकार; 6 जणांचा मृत्यू, 126 किमी रस्ते खराब, 1000 हून अधिक झाडे, वीज खांब आणि वीजवाहिन्यांचे नुकसान